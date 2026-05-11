歌人にして坪田譲治文学賞受賞作家が心を込めて描き出す、おだやかな励ましや優しい時間がもたらすしずかな再生の物語。『階段にパレット』発売（5/9）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『階段にパレット』（東 直子：著）を2026年5月9日に発売いたします。

「読み終わり、なんともいえない幸福につつまれました」と

いしいしんじ氏大推薦！

「どなたでも、絵を描きに来て下さい」──

下町の小さな絵画教室に集う人々の、あたたかくて優しくしずかな再生の物語。

画家だった夫を失った悲しみを抱えつづけていた実弥子は、下町の裏路地に佇む古民家を改装し、絵画教室を始める。小さな立て看板だけが目印のアトリエには、無口な少年ルイや近所に住む小学生、実弥子にイラストを依頼する編集者、隣家の母子などが集まるようになる。絵を教え、絵を描くかけがえのない時間のなかで、実弥子の行き場のない想いも、生徒たちの屈託も少しずつ癒され、明るい光につつまれていく──。

※本作品はポプラ社より2020年11月に刊行された同タイトルの作品を加筆修正、再編集して文庫化したものです。

目次

１．三毛猫と少年

２．生まれたての絵

３．紙切れから広がる

４．学校とアトリエ

５．空のおすそわけ

６．淋しさのゆくえ

７．つながる場所

著者略歴

東直子(ひがし なおこ)

広島県生まれ。歌人、作家。

１９９６年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。２０１６年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。２００６年に初の小説『長崎くんの指』を出版。

歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹸泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』『短歌の詰め合わせ』『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。

書籍概要

書名 ：階段にパレット

著者 ：東 直子

発売日：2026年5月9日

判型 ：文庫判

頁数 ：256ページ

定価 ：990円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp