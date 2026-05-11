「世界のSAF最新動向と商業化の現実」と題して、一般財団法人カーボンニュートラル燃料技術センター 製造プロセス技術部 主任研究員 蜂須 栄一氏によるセミナーを2026年6月12日(金)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26304

[SSKセミナー]

世界のSAF最新動向と商業化の現実

～原料・規格・認証・技術課題などに焦点を当てて～

[講 師]

一般財団法人カーボンニュートラル燃料技術センター

製造プロセス技術部 主任研究員 蜂須 栄一 氏

[日 時]

２０２６年６月１２日（金） 午後４時～６時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

航空分野においてCO2を初めとしたGHG（Greenhouse Gas：温室効果ガス）の排出削減目標達成のために、持続可能な航空燃料SAFの利用拡大に向けた積極的な取り組みが世界中で展開されている。

SAFの供給を商業的に成立させるためには、SAFの製造に必要な原料の確保～製造までの工程に加え、品質保証・SAFとしての認証制度の制定や、流通に至るまでのサプライチェーンの各工程において解決すべき課題が多数存在する。

本講演では、これらの各種課題のうち、航空機燃料としての規格であるASTM規格、GHG削減効果等SAFの環境性能に関する認証制度を中心に、各種SAF原料の賦存量なども含めて最新動向を概説する。

１．SAFの航空機燃料としての規格（ASTM）

２．SAF原料の賦存量

３．ICAO CORSIA

４．SAFの環境性能に関する認証制度（ISCC を中心に）

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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