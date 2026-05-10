茨城県の湖沼・涸沼（ひぬま）のほとりにある鉾田市みのわ水鳥公園（茨城県鉾田市箕輪1754）にて、2026年6月7日に「《涸沼自然研究会》微生物を観察しよう！」（主催：一般社団法人鉾田市観光物産協会）を開催いたします。

涸沼（ひぬま）は、2015年5月にラムサール条約に登録された全国的にも希少な汽水湖です。 貴重な生物たちの生息地である涸沼での自然観察会を「涸沼自然研究会」と称し、「植物」や「トンボ」など研究テーマごとにイベントを開催する予定です。 今回は「微生物」がテーマの第1回目を開催いたします。 イベントでは実際の沼の水を採取し、顕微鏡を使って微生物を観察します。 一見透明な池の水を顕微鏡で見ると、肉眼では決して見ることができない小さな小さな個性的な生き物たちが思い思いに動き回っています。 “見えない生物の世界”に触れることで、自然の奥深さや生命の不思議を楽しく学べる機会を提供します。 涸沼自然研究会では小学生以上の方を対象に、 【観察する→結果を記録する→発表する】 の一連の流れを自ら行い、思考力や主体性を養成することを目指します。 参加された方に「研究者のたまご認定証」を授与します。

研究者のたまごとは？

みのわ水鳥公園オリジナルの認定証です。 研究者のたまごになると以下の特典が受けられます。 ①同じテーマの研究会の参加費が100円引き ②過去に参加した研究会で使用した機器をレンタル可能 ※公園管理棟の開館中、公園敷地内にてご利用いただけます。 ③自由研究を公園管理棟内にて掲示 研究会の後も探究活動を積極的に行ってほしい、そんな思いを込めて発行する認定証です。

開催概要

開催日時： 2026年6月7日（日） 午前9時から11時（受付：午前8時30分開始） 集合場所： みのわ水鳥公園（茨城県鉾田市箕輪1754）鈴の音テラス1階ピロティ 対象年齢： 小学生以上 募集人数：20名程度 参加費：600円 参加賞： 研究者のたまご認定証(微生物) 応募期間：5月10日（日）～5月31日（日）事前予約制 ※定員になり次第応募を締め切らせていただきます。

お申込み

お申し込みは以下の専用フォームからのみ受け付けております。

https://forms.gle/41cPVJeCR7YFC4Jm6

お問い合わせ

鉾田市みのわ水鳥公園 所在地：茨城県鉾田市箕輪1754 TEL：0291-32-8443（管理棟8:30～17:00／月曜定休、祝日の場合は翌日）