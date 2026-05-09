たくろう&ドンデコルテが単独ライブ開催! ルミネとNGKで計4公演が決定

吉本興業株式会社

「M-1グランプリ2025」王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）と準優勝のドンデコルテ（渡辺銀次、小橋共作）が、7月と9月に東京・大阪の2大劇場でそれぞれ単独ライブを開催することが決定しました。この情報は、5月9日（土）に銀座ブロッサムで開催されたツーマンライブ『MZN、「目覚めるな」のことー！』の公演内にて発表されました。

2025年末のお笑い界を熱狂させた2組が、さらなる高みを目指して動き出します。

7月には東京・ルミネtheよしもとにて、29日（水）にドンデコルテ、30日（木）にたくろうがそれぞれ単独ライブを開催。さらに9月には、大阪・なんばグランド花月にて、15日（火）にドンデコルテ、16日（水）にたくろうが単独公演に挑みます。

2組にとって、ルミネtheよしもとおよびなんばグランド花月の両劇場での単独ライブ開催は、今回が初めてのこととなります。王者・たくろうと準優勝・ドンデコルテが、それぞれの舞台でどのようなネタを披露するのか、期待が高まります。

チケットは、FANYチケットにて5月9日（土）20:30より一次先行受付、5月17日（日）11:00より二次先行受付、5月21日（木）10:00よりオンライン配信チケットの販売をそれぞれ開始します。

また、ツーマンライブ『MZN、「目覚めるな」のことー!』の模様は、5月16日（土）23:59までオンラインで見逃し視聴が可能。チケット販売は同日正午までです。

開催概要

【たくろう】

たくろうルミネtheよしもと初単独ライブ『たくろうさん2026』

日時：7月30日（木）開場19:00｜開演19:30

会場：ルミネtheよしもと

出演：たくろう

料金：前売 3,500円／当日 4,000円／配信 2,000円

たくろうなんばグランド花月初単独ライブ『たくろうさん2026』

日時：9月16日（水）開場18:30｜開演19:00

会場：なんばグランド花月

出演：たくろう

料金：前売 3,500円／当日 4,000円／配信 2,000円

＜チケット情報＞

・FANYチケット一次先行受付期間（指定席）：5月9日（土）20:30～5月12日（火）11:00

・FANYチケット二次先行受付期間（注釈付き指定席）：5月17日（日）11:00～5月19日（火）11:00

・オンライン配信チケット：5月21日（木）10:00

チケットURL（東阪共通）：https://r.ticket.fany.lol/takurou-tandoku2026

【ドンデコルテ】

ドンデコルテ第十回単独ライブ『とおりこす』

日時：7月29日（水）開場19:00｜開演19:30

会場：ルミネtheよしもと

出演：ドンデコルテ

料金：前売 3,500円／当日 4,000円／配信 2,000円

ドンデコルテなんばグランド花月初単独ライブ『ひとたまりもない』

日時：9月15日（火）開場18:30｜開演19:00

会場：なんばグランド花月

出演：ドンデコルテ

料金：前売 3,500円／当日 4,000円／配信 2,000円

＜チケット情報＞

・FANYチケット一次先行受付期間（指定席）：5月9日（土）20:30～5月12日（火）11:00

・FANYチケット二次先行受付期間（注釈付き指定席）：5月17日（日）11:00～5月19日（火）11:00

・オンライン配信チケット：5月21日（木）10:00

チケットURL（東阪共通）：https://r.ticket.fany.lol/dondecollete-tandoku2026

配信概要

たくろうドンデコルテツーマンライブ『MZN、「目覚めるな」のことー！』

見逃し配信期間：5月16日（土）23:59まで

※販売は5月16日（土）12:00まで

FANYオンラインチケット（配信）：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/mzn-mezameruna-no-koto-260509