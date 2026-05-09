【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　累計レッスン数8,000万回を突破

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、累計レッスン提供回数が8,000万回を突破したことをお知らせいたします。回数無制限・予約不要という特長により、英語を「日常的に話す」学習スタイルが広がっています。

■なぜ「8,000万回」ものレッスンが提供されているのか

英語学習において「話す機会の不足」は長年の課題とされており、特にアウトプット量の確保が英語力向上の鍵とされています。

こうした課題に対し、ネイティブキャンプは「レッスン回数無制限・予約不要」という仕組みを通じて、誰もが気軽に英語を話せる環境を提供してきました。時間や回数に制約のない学習環境により、「1日1回」ではなく「話したいときに何度でも話す」という新しい学習スタイルが定着しています。

その結果、英語を日常的にアウトプットする習慣が広がり、ユーザー一人ひとりの継続的な学習の積み重ねが、今回の8,000万回突破につながっています。

ネイティブキャンプは今後も、「英語を話す機会の最大化」を軸に、オンライン英会話とAI学習を組み合わせた新たな学習体験の提供を通じて、より多くの方が無理なく継続できる環境づくりと、英語学習のさらなる可能性の拡大に努めてまいります。

レッスン回数無制限 :https://nativecamp.net/

■8,000万回突破の背景にある利用動向

・朝や移動時間、就寝前など、日常のスキマ時間を活用した学習スタイルが定着

・1日に複数回レッスンを受講するなど、高頻度での利用が拡大

・予約不要により、思い立った瞬間に学習できる環境が浸透

・多様な講師との対話による学習モチベーションの維持

・AI英会話や自習用コンテンツ、レッスンを組み合わせた効率的な学習の広がり

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media