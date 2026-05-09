【千葉工業大学限定】学生同士の教科書売買＆講義レビューアプリ「Syllabuy（シラバイ）」を4月21日に正式リリース

株式会社スナップリンク

株式会社スナップリンク（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：櫛濱和輝 以下：当社）は、2026年4月21日、千葉工業大学の学生限定で利用できる教科書売買・授業支援プラットフォームアプリ「Syllabuy（シラバイ）」の提供を開始いたしました。

■ 開発の背景とサービス名称の由来

大学生活において、半期ごとに必要となる教科書の購入費用は学生にとって決して小さくない負担です。また、履修登録の基盤となる「シラバス」と、実際の「教科書購入」の動線が分断されているという課題がありました。「Syllabuy（シラバイ）」は、「シラバス（Syllabus）」と「買う（Buy）」を掛け合わせた名称の通り、大学の授業情報を起点としたシームレスな購買体験と、学生間の情報共有の場を提供することを目的に開発されました。

Syallbuy 公式サイト(syllabuy.jp)iOSでダウンロード :https://apps.apple.com/jp/app/syllabuy-%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%90%E3%82%A4/id6761610863Androidでダウンロード :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.snap_lynk.citchat&hl=ja

■ Syllabuyの主な機能

本アプリは、千葉工業大学での学生生活に特化した以下の機能を搭載しています。

- 学生間での教科書売買機能履修を終えて不要になった教科書を、これから履修する学生へ直接販売できるCtoCのマーケットプレイス機能です。学内限定のコミュニティであるため、安全かつスムーズな取引が可能です。- リアルな講義レビュー機能実際に授業を受講した学生によるレビューや評価を共有できる機能です。シラバスの公式情報に加え、学生視点のリアルな情報をもとに、より充実した履修計画の構築を支援します。- 授業履修をサポートする各種機能シラバスの情報を軸として、教科書の検索からレビューの閲覧、そして実際の売買まで、講義に関するあらゆるアクションを1つのアプリ内で完結できる仕組みを構築しています。マーケット

商品詳細

講義レビュー機能

■ 今後の展開

まずは千葉工業大学内での認知拡大とユーザー基盤の確立に注力し、学生の声を反映しながらUI/UXの改善や追加機能の実装を迅速に進めてまいります。株式会社スナップリンクは、「やりたいこと、ぜんぶやる」をモットーに、テクノロジーの力で学生生活をより豊かで効率的なものへとアップデートしてまいります。

【アプリ概要】

アプリ名：Syllabuy（シラバイ）

リリース日：2026年4月21日

利用対象：千葉工業大学の学生限定

HP：https://syllabuy.jp

【会社概要】

会社名：株式会社スナップリンク

代表取締役社長：櫛濱和輝

業種：情報通信業

事業内容：ソフトウェア・アプリケーションの企画・開発・運営／メディア事業／電気通信事業

HP：https://snap-lynk.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スナップリンク 製品開発事業部

Email: support@snap-lynk.co.jp

Tel:03-4546-1933