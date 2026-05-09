電撃文庫人気シリーズ『わたし、二番目の彼女でいいから。』がついに完結！ 高橋李依さん・上田麗奈さんを起用した完結記念PVも公開！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より発売中の『わたし、二番目の彼女でいいから。』（電撃文庫）が、2026年5月9日に発売された9巻にて完結しました。
これを記念し、高橋李依さん・上田麗奈さんを起用した完結記念PVを公開しました。
また、完結を記念した電子フェアを開催中です。5月22日（金）まで1～3巻は90円（税抜）、4～8巻や西条陽先生の他作品も最大70％OFFとお得に読める機会となるので、ぜひお楽しみください。
イラスト／Re岳
電撃文庫の人気シリーズ『わたし、二番目の彼女でいいから。』が、本日5月9日に発売された最新9巻で完結しました。
作品の完結を記念し、1巻発売時のPVにもご出演いただいた高橋李依さん（早坂あかね役）、上田麗奈さん（橘ひかり役）を起用したPVを公開しました。
二人の揺れ動く感情に心打たれるPVを、本作と合わせてぜひお楽しみください。
また、5月22日（金）まで完結を記念した電子フェアを開催中です。
本シリーズ1～8巻、西条陽先生の他作品をお得に楽しめる機会をお見逃しなく。
最新9巻 好評発売中！
わたし、二番目の彼女でいいから。９
＜１００％危険で、不純で、不健全な恋物語。その結末は――＞
就活を機に始まった、三人の共同生活。それはそのまま、この関係の最後の日々をあらわしていた。
早坂さんと橘さん、どちらか一人だけを選ぶ、最後の問い。
早坂さんを選ぶ理由は、百個思いつく。
橘さんを選ぶ理由だって、百個思いつく。
選ばない理由は、なにも思いつかない。
バカ騒ぎをしたり、感傷に浸ったり、消耗を続ける毎日を過ごして……。
散々もがいて、締めつけて、溶けあって、愛して愛して愛した先に――桐島が出した結末（こたえ）とは。
『わたし、二番目の彼女でいいから。９』
著：西 条陽
イラスト：Re岳
発売日：2026年5月9日（土）発売
定価：924円（本体840円+税）
詳細はこちら：https://dengekibunko.jp/product/nibanmenokanojo/322405000444.html
完結記念PV公開！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1Sl_WeuwI1Y ]
完結記念電子フェア開催中！
5月22日（金）まで電子フェアとして「『わたし、二番目の彼女でいいから。』完結記念フェア」を開催中です。
『わたし、二番目の彼女でいいから。』1～3巻が90円（税抜）、4～8巻や西先生の他作品が最大70％OFFとなるこの機会に、西先生の世界観をぜひお楽しみください。
詳細はこちら：https://bookwalker.jp/campaign/48133/
西 条陽先生の最新作『たかがアイドル！』も同時発売！
たかがアイドル！ ～されど、やっぱり顔はいい～
ビジュ良し、歌良し、ダンス良し。だけどこいつら恋愛脳すぎる！
最近話題の５人組グループ。アイドル飽和時代に、彼女らを瞬く間にトップにのし上げたのは、圧倒的な『ビジュの良さ』。
だが、たかがアイドル。素の彼女たちは、すぐ人を好きになっちゃう思春期真っ盛りのポンコツ集団だった！
「ヒール折れた。おんぶして」
「これが凛として美しい、パーフェクトなセンター、夜野まや……」
「いいじゃん、それくらい～！ 頭よしよしとかでもいいよ～！」
（自称）硬派な高校生・花ノ目一徹は、マネージャーとして彼女たちのガチ恋を一身に集めて、全員をシェアハウスに隔離。逆にスキャンダルを回避する『アイドル永久不滅計画』を始めるが――？
『たかがアイドル！ ～されど、やっぱり顔はいい～』
著：西 条陽
イラスト：仁井 学
発売日：2026年5月9日（土）発売
定価：902円（本体820円+税）
詳細はこちら：https://dengekibunko.jp/product/322512000203.html
電撃文庫とは
1993年6月創刊の文庫レーベル。 電撃文庫ではこれまで、 ファンタジー、 SF、 ミステリー、 ラブコメなど、 ジャンルを問わないオリジナルなエンターテインメント作品を刊行してまいりました。
現在活躍中の人気作家の多くは、 創刊と同年にスタートした小説・イラストの新人登竜門「電撃大賞」より誕生しています。 アニメ、 コミック、 実写映画、 ゲーム、 音楽、 イベントなど、さまざまなメディアミックスも展開。「電撃文庫」は幅広い層の方々に楽しんでいただいております。
毎月10日頃発売。
関連情報
・電撃文庫公式サイト：https://dengekibunko.jp/
・電撃文庫公式X：https://x.com/bunko_dengeki
・電撃文庫公式YouTube：https://www.youtube.com/@bunko_dengeki