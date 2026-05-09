【長野県岡谷市】「AI×学生×地域産業」慶應義塾大学藤田康範研究会がシルクフェア in おかや30thで特別企画を実施

TINTt株式会社

かつて日本有数の製糸業の中心地として栄えた長野県岡谷市。2026年4月29日(水・祝)、同市にて開催された「2026シルクフェアinおかや30th」において、慶應義塾大学経済学部・藤田康範研究会の学生による2つの特別企画が実施され、多くの来場者の注目を集めました。

「岡谷シルク」のブランド化を進める岡谷市と連携して行われた本企画は、AI技術と学生、地域産業、歴史文化資産を融合させた取り組みとして、シルク文化の新たな可能性を示しました。

AI×学生×地域の職人：最高級のシルク生地がわずか1日でウェディングドレスに

シルクのコサージュを贈呈する原田穂香さん

オープニングセレモニーでは、同研究会ゼミ生の原田穂香さんが、自ら制作した「岡谷シルク」のウェディングドレスを着用して登場。岡谷市長ほか関係者へ花束とシルクのコサージュを贈り、シルクフェア30回の節目を華やかに祝いました。

このドレスは、縄文時代の「貫頭衣（かんとうい）」をモチーフに、生成AIを活用してデザインおよび型紙制作を行い、岡谷絹工房の宮坂早苗さんの協力のもと縫製されたものです。ドレス生地は、岡谷産の繭を同市の株式会社宮坂製糸所で糸にして、ブライダルドレスの最高級生地「ミカドシルク」で有名な山形県の行方織物有限会社が織ったものを使用。原田さんはドレス制作の経験がないものの、構想約1ヶ月、裁断、縫製の実作業は約1日で完成、シンプルでシルクの美しさが際立つ作品に仕上がりました。

AIと学生のアイデアと職人技の融合により完成したドレスは、「伝統と革新」を象徴する取り組みとして、会場から大きな拍手が送られました。

弦楽ミニコンサートで文化財活用の新たな可能性を発信

岡谷絹工房の職人と共同作業でドレス制作文化財建築とヴァイオリンの音色が響き合い、音に包み込まれるような体験

同日、岡谷市旧市庁舎では、同研究会ゼミ生で、国内外のコンクールで多数受賞歴を持つ若手ヴァイオリニスト鍋島優歌さんによる弦楽ミニコンサートが開催されました。

1936（昭和11）年建築の旧市庁舎は、「シルク岡谷」を象徴する歴史的建造物。近年は映画のロケ地としても人気で米国アカデミー賞視覚効果賞を受賞した大ヒット映画『ゴジラ -1.0』でも使用されました。

クラシック音楽で起業も目指す鍋島優歌さん

クラシック音楽を通じて起業も考えている鍋島さんは、“また来たい”と思える体験作りを心がけ、演奏曲目からアンケートまで自身で設計し、クラシックの名曲や岡谷にゆかりのある楽曲を演奏。参加者からは「音の響きが壮大」、「心が洗われた」と絶賛の声が多数寄せられ、文化財建築空間の中で来場者に特別な音楽体験を提供するとともに、文化資産と芸術の融合による新たな価値創出の可能性を示しました。

AI活用で地域の記憶を未来につなぐアニメーション制作に挑戦

「岡谷は、日本の産業革命を支えた製糸業の中心地です。本プロジェクトは、その歴史を未来につなぐ試みでもあります。AIや若い感性を掛け合わせることで、地域の価値はさらに広がると考えています。」と語る慶應義塾大学経済学部 藤田康範教授は、次なる試みとして岡谷の製糸業を支えた「工女（こうじょ）さん」の生活をテーマに、生成AIを活用したアニメーション制作を進めています。「AIを活用することで、文字や資料だけでは伝わりにくい当時の暮らしや息遣いを、映像として次世代に届けることが可能になります。地域の記憶を未来につなぐ挑戦としてこれからも取り組んでいきます。」

今後も同研究会では、岡谷の地域資源を活かした活動を継続し、文化と産業の新たな可能性を発信していく予定です。

■コメント

岡谷市産業振興部ブランド推進室室長 小平寛氏

第30回を迎えた「シルクフェアinおかや」では、藤田康範研究会の皆様に、「岡谷シルク」のウェディングドレス披露や旧岡谷市役所庁舎での弦楽コンサートを実施いただき、開催に大きな華を添えていただきました。岡谷市では「岡谷シルク」のブランド化を進めていますが、現在制作中の工女さんにフォーカスしたAIアニメなど、学生たちの発想から岡谷の製糸の歴史文化と「今」を発信できることは、「岡谷シルク」のブランド化を進める上で大きな後押しとなり、今後のさらなる展開を非常に楽しみにしています。

岡谷蚕糸博物館館長 高林千幸氏

岡谷の製糸業は、明治から昭和初期にかけて革新的な製糸機械を開発・発展させるとともに、世界一の生糸生産量・輸出量を誇り、日本の近代化に大きく貢献しました。慶應義塾大学経済学部の藤田康範教授には、こうした岡谷の歴史に心を寄せていただき、「岡谷は日本の産業革命の発祥の地」と言って頂いています。先生はこの岡谷に研究室（旧山一林組事務所内）を設け、「岡谷シルク」の発信と次世代につながる新たな文化創造に取り組まれており、私たちも先生の秘めている斬新で奥深い発想を「岡谷シルク」の推進に活かしていきたいと思っています。

岡谷市企画政策部企画課主任 小山健介氏

初めてのトライアルイベントとしてヴァイオリンコンサートを行いましたが、満席となった会場では、想像以上のすばらしい響きに涙する方もいらっしゃいました。また、「ゴジラのメインテーマ」の演奏には聖地巡礼のゴジラファンも大喜びでした。アンケートにもコンサート会場としての活用希望も多く、旧岡谷市役所庁舎の新たな魅力と可能性を発信することができました。

■慶應義塾大学藤田康範研究会の岡谷での取り組み

藤田康範教授

「感動を設計する」をテーマに活動する慶應義塾大学経済学部・藤田康範研究会は、2023年より岡谷市の旧山一林組製糸事務所（国登録有形文化財）に研究拠点を設置しています。これまでに、岡谷の製糸業の歴史を学ぶカードゲームの開発など、地域と連携したプロジェクトを展開してきました。

現在は岡谷蚕糸博物館と連携し、岡谷の製糸業を支えた「工女（こうじょ）さん」の生活をテーマに、生成AIを活用したアニメーション制作を進めています。制作は複数の学生チームによって進められ、史実に基づきながら、現代の若者にも共感されるストーリー性を持たせた作品づくりを目指しています。藤田教授は本取り組みについて、「地域の歴史を現代の技術で再解釈し、次世代に伝えていくことが重要」とし、AIを活用した新たな地域文化発信の可能性に期待を寄せています。

■「2026シルクフェアinおかや30th」概要

30回記念オープニングセレモニー

岡谷市では、毎年4月29日を「シルクの日」とし、シルク文化と産業の魅力を広く発信することを目的にイベントを開催。今回で30回目を迎え、地域の歴史と未来をつなぐ節目の年となりました。会場となった岡谷蚕糸博物館および周辺エリアでは、シルク製品の展示・販売、機織りや糸取りなどのワークショップ、バスツアーやスタンプラリーなどが実施され、多くの来場者で賑わいました。

2026シルクフェアinおかや30th https://okayasilk.jp/news/silkfair-2/

岡谷蚕糸博物館 https://silkfact.jp/

■国登録有形文化財・岡谷市旧市役所庁舎 概要

1936（昭和11）年の市制施行にあわせて製糸家・尾澤福太郎の寄附によって建設された「シルク岡谷」の歴史を象徴する建造物で国登録有形文化財に登録されています。1987（昭和62）年まで市役所庁舎として使用され、市民から長年親しまれてきました。近年は耐震補強や内装復元が行われ、歴史的価値を維持しながら新たな活用方法が模索されています。2023年、映画『ゴジラ -1.0』のロケ地として使用されたことでも広く知られるようになりました。普段は一般公開されていませんが、今回は保存活用を考えるトライアルイベントとしてミニコンサートが実施されました。

旧岡谷市市役所庁舎

https://www.city.okaya.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/693/690/606/25058.html

■岡谷シルクについて

「岡谷シルク」は、長野県岡谷市を拠点とする地域ブランドで、同一市内で養蚕から製糸、製品化までの一連の取り組みを行っています。

2025年現在、全国の養蚕農家数は過去最少の113戸、稼働している製糸工場は３軒のみとなり、国内における絹需要のうち国産生糸のシェア率は約0.1%まで落ち込んでいます。日本のシルクをめぐる現状が非常に厳しい中、同一市内に養蚕農家、製糸工場、機織り工房がある岡谷市は世界的にみても希少な場所となっています。「岡谷シルク」ブランドとして地域資源を活用した製品の認証や、岡谷蚕糸博物館を軸とした教育・体験プログラムの提供を通じて、国産生糸の歴史的価値と文化を発信していくことを目指しています。

岡谷シルク公式サイト https://okayasilk.jp/

企画協力：TINTt株式会社 https://www.tintt.jp/