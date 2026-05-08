【STRI ランチ 新緑ビュッフェ】目の前で仕上げる抹茶クレープ＆メインのローストポークで至福のひとときを！60種類以上の本格料理が楽しめる《抹茶の新緑ビュッフェ》開催

株式会社キープ・ウィルダイニング

60種類を超える本格レストラン料理に加えて、旬の食材を使用したシェフこだわりの料理や抹茶スイーツが仲間入り。地元町田産のフレッシュ野菜を使用したサラダビュッフェや、系列店「こがさかベイク」で焼き上げる自家製パンもご用意しております。新緑の季節を感じる特別なアーリーサマービュッフェを存分にお楽しみください。

■ フェア名 ： 「アーリーサマービュッフェ」～抹茶とクレープの新緑ビュッフェ～

■ 開催店舗 ： レストラン「STRI（ストリ）」

■ 開催期間 ： 2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）

■ 開催時間 ： 10:45～15:30（※2時間制、最終入店 14:30）

■ ご予約・お問合せ ： 050-1809-4132

公式WEBサイトよりインターネット予約も承ります。

詳細を見る :https://www.stri-kw.com/

抹茶の新緑ビュッフェ メニューのご紹介

STRIのランチビュッフェでは、「いつもより少し贅沢に、良い場所で、良いものを食べていただきたい」という想いから、四季を感じる食材を使用したラインナップを構成しています。

目の前で仕上げるクレープ体験【期間限定】目の前で仕上げるクレープ体験

お客様の目の前でスタッフが抹茶生地のクレープを焼き上げ、お好みでトッピングができるオリジナルクレープ。ライブ感あふれる特別なスイーツ体験をお楽しみください。

抹茶ティラミス

切りたてのローストポーク【期間限定】焼きたてローストポーク～ハニーマスタードソースを添えて～

絶妙な加減で焼き上げたローストポーク。お肉の旨みを引き立てる特製ハニーマスタードソースとともにお楽しみください。

自分で点てる抹茶【期間限定】"自分で点てる"抹茶体験

自分で抹茶を点てることができ、さらにソイミルクやレモンシロップなどでアレンジをお楽しみいただけます。



※掲載されている料理の写真はすべてイメージです。仕入れ状況により料理内容が異なる場合がございます。

12組限定のラグジュアリーフロアをご紹介

賑やかなビュッフェの楽しみはそのままに、お食事はゆったりとしたソファ席で優雅に楽しみたい方へ。

未就学児のご入店をご遠慮いただいているため、静かで落ち着いた時間が流れます。

お席に着いたら、まずはウェルカムドリンク（スパークリングワインorノンアルコールカクテル）で乾杯を。

大切な方と語らう、ワンランク上のランチタイムをお過ごしいただけます。

・料金

通常フロア

平日 土日祝日

会員価格 2,980円 3,380円

一般価格 3,310円 3,710円

お子様(4～10歳) 1,628円 1,628円



ラグジュアリーフロア

平日 土日祝日

会員価格 3,530円 3,930円

一般価格 3,860円 4,260円

お子様(6～10歳) 1,628円 1,628円

※料金には消費税が含まれております。



店舗情報：STRI (ストリ）

【街の大人が遊びだす】をコンセプトに、原町田大通りに面した西東京最大級のルーフトップテラスを設けたリゾートホテルのようなオールデイダイニングです。店名の「STRI」はサンスクリット語で“星”を意味しており、星空が見えるルーフトップテラスにちなんで名付けられました。ラグジュアリーで洗練された総席数200席の開放感のある店内で、ひとときの非日常を存分にお楽しみください。



所在地：東京都町田市原町田6丁目9－8 アエタ町田 8F

アクセス：小田急・JR町田駅徒歩2分

営業時間：10:45～23:00

定休日：1月1日

TEL：050-1809-4132

URL：https://www.stri-kw.com/