銀シャリの単独ライブツアー後半公演がチケット販売開始! 日本一の漫才を全国へ
M-1グランプリ2016王者であり、第60回上方漫才大賞を受賞した銀シャリ（鰻和弘、橋本直）による単独ライブツアー2026『ベシャリの帝王 萬才銀次郎』の後半公演チケット販売がスタートします。
大好評を博している前半戦に続き、待望の後半公演チケット販売がスタート。銀シャリの真骨頂である珠玉のしゃべくり漫才を、愛知、新潟、兵庫、福岡、宮城、東京、大阪の全国各地へお届けします。
千秋楽となる12月25日（金）の大阪・なんばグランド花月での公演は、会場に足を運べないファンのためにオンライン配信も実施。日本一のベシャリを目指す二人の舞台を、ぜひ劇場や配信で体感してください。
チケットは、5月9日（土）11:00より銀シャリふぁん倶楽部先行とホクチケ先行、5月23日（土）11:00よりFANYチケット先行受付、6月7日（日）10:00より一般発売をそれぞれ開始します。
本人コメント
鰻和弘（左）
『ベシャリの帝王 萬才銀次郎』、後半スケジュール、チケット販売スタートです！！
いつの世も漫才は……生で観た方が強いんでっせ！ 肝に命じときなはれや！！
皆様ぜひとも会場でお待ちしております！！
橋本直（右）
ミナミで漫才やっとる、銀シャリいうもんですわ。
俺らの漫才はめちゃくちゃオモロいよってに覚悟しとくんやな～！ 各会場で待ってるで～
開催概要
銀シャリ単独ライブ2026『ベシャリの帝王 萬才銀次郎』後半公演
▼愛知
日程：8月28日（金） 開場18:00｜開演19:00
会場：Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
▼新潟
日程：9月5日（土） 開場13:00｜開演14:00
会場：りゅーとぴあ劇場
主催：サンライズプロモーション北陸
▼兵庫
日程：9月13日（日） 開場16:30｜開演17:30
会場：神戸新聞松方ホール
▼福岡
日程：9月26日（土） 開場16:30｜開演17:30
会場：福岡国際会議場メインホール
▼宮城
日程：11月28日（土） 開場16:30｜開演17:30
会場：電力ホール
主催：吉本興業株式会社 ミヤギテレビ
▼東京２.
日程：12月19日（土） 開場17:00｜開演18:00｜終演19:30
会場：有楽町よみうりホール
▼大阪２. ※配信あり
日程：12月25日（金） 開場19:00｜開演19:30｜終演21:00
会場：なんばグランド花月
【チケット料金】
・前売：5,000円（税込）
・当日：5,500円（税込）
・銀シャリふぁん倶楽部限定チケット：5,500円（税込）
※限定チケット特典：オリジナルステッカー、ランダムビジュアルポストカード（全10種から1枚）
【チケット販売スケジュール】
・銀シャリふぁん倶楽部先行／ホクチケ先行（新潟公演）：5月9日（土）11:00～5月19日（火）11:00
・FANYチケット先行：5月23日（土）11:00～5月29日（金）11:00
・一般発売：6月7日（日）10:00
ツアーHP：https://ginshari-manzai.com/