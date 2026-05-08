銀シャリの単独ライブツアー後半公演がチケット販売開始! 日本一の漫才を全国へ

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吉本興業株式会社

M-1グランプリ2016王者であり、第60回上方漫才大賞を受賞した銀シャリ（鰻和弘、橋本直）による単独ライブツアー2026『ベシャリの帝王 萬才銀次郎』の後半公演チケット販売がスタートします。




大好評を博している前半戦に続き、待望の後半公演チケット販売がスタート。銀シャリの真骨頂である珠玉のしゃべくり漫才を、愛知、新潟、兵庫、福岡、宮城、東京、大阪の全国各地へお届けします。
千秋楽となる12月25日（金）の大阪・なんばグランド花月での公演は、会場に足を運べないファンのためにオンライン配信も実施。日本一のベシャリを目指す二人の舞台を、ぜひ劇場や配信で体感してください。


チケットは、5月9日（土）11:00より銀シャリふぁん倶楽部先行とホクチケ先行、5月23日（土）11:00よりFANYチケット先行受付、6月7日（日）10:00より一般発売をそれぞれ開始します。


本人コメント






鰻和弘（左）
『ベシャリの帝王 萬才銀次郎』、後半スケジュール、チケット販売スタートです！！
いつの世も漫才は……生で観た方が強いんでっせ！　肝に命じときなはれや！！
皆様ぜひとも会場でお待ちしております！！



橋本直（右）
ミナミで漫才やっとる、銀シャリいうもんですわ。
俺らの漫才はめちゃくちゃオモロいよってに覚悟しとくんやな～！　各会場で待ってるで～


開催概要

銀シャリ単独ライブ2026『ベシャリの帝王 萬才銀次郎』後半公演


▼愛知


日程：8月28日（金）　開場18:00｜開演19:00　


会場：Niterra日本特殊陶業市民会館　ビレッジホール　


▼新潟


日程：9月5日（土）　開場13:00｜開演14:00　　


会場：りゅーとぴあ劇場　　


主催：サンライズプロモーション北陸　　


▼兵庫


日程：9月13日（日）　開場16:30｜開演17:30　


会場：神戸新聞松方ホール　


▼福岡


日程：9月26日（土）　開場16:30｜開演17:30　


会場：福岡国際会議場メインホール　


▼宮城


日程：11月28日（土）　開場16:30｜開演17:30　


会場：電力ホール　


主催：吉本興業株式会社　ミヤギテレビ


▼東京２.


日程：12月19日（土）　開場17:00｜開演18:00｜終演19:30


会場：有楽町よみうりホール　


▼大阪２. ※配信あり


日程：12月25日（金）　開場19:00｜開演19:30｜終演21:00


会場：なんばグランド花月　



【チケット料金】


・前売：5,000円（税込）


・当日：5,500円（税込）


・銀シャリふぁん倶楽部限定チケット：5,500円（税込）


※限定チケット特典：オリジナルステッカー、ランダムビジュアルポストカード（全10種から1枚）







【チケット販売スケジュール】


・銀シャリふぁん倶楽部先行／ホクチケ先行（新潟公演）：5月9日（土）11:00～5月19日（火）11:00


・FANYチケット先行：5月23日（土）11:00～5月29日（金）11:00


・一般発売：6月7日（日）10:00


ツアーHP：https://ginshari-manzai.com/