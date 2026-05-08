シアー素材なのにUVカット率90%以上。KEYUCAの新作トップスで、軽やかに、おしゃれに日焼け対策を。

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、2026年4月17日（金）より、透け感と機能性を両立させた「UVシアーシリーズ」3種を新発売いたしました。

日差しが強くなるこれからの季節、日焼け対策は欠かせませんが、「暑苦しい」「コーディネートが難しい」といった悩みもつきものです。今回登場する新作は、柔らかな肌心地と美しいドレープ感が特徴。羽織るだけでスタイルが決まる「UVシアーショートドルマンカーディガン」「UVシアーロングカーディガン」の2種と、1枚でもレイヤードでも活躍する「UVシアー5分袖トップス」の計3型を展開します。機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムで、夏のおしゃれをより快適に提案します。

トレンドの「シアー感」×安心の「UVケア」素肌が喜ぶ、夏の機能性ウェア

今回登場する「UVシアーシリーズ」は、日差しが気になる季節に向けて、高い機能性とファッション性を追求した新しいカットソーラインです。全アイテムにUVカット率90%以上の機能を備え、真夏の日差しから肌を優しく守ります。

カーディガン2種（ショートドルマン・ロング）の最大のこだわりは、その「肌心地」と「ドレープ感」です。モダール混生地を使用することで、シアー素材特有の清涼感はそのままに、しっとりと柔らかな質感を実現しました。生地の落ち感を活かした美しいドレープシルエットは、体型をカバーしながら、羽織るだけで洗練されたコーディネートを完成させます。

また、「UVシアー5分袖トップス」は首元のメロー仕上げでやさしく肌をカバーしながら、首元のUV対策にも配慮。程よいサイズ感で1枚でも涼しく着られ、インナーとしても着回しやすく、デイリーに活躍する1着です。

さらに、シリーズ共通で吸水速乾・ストレッチ・ウォッシャブルといった、汗ばむ季節に嬉しい機能も充実。外出時の紫外線対策から室内の冷房対策まで、シーンを選ばず軽やかに纏える、この夏に活躍するラインアップです。

商品詳細

商品名：UVシアーショートドルマンカーディガン

価格 ：\2,990(税込 \3,289 )

発売日 ：2026年4月17日（金）

サイズ：フリーサイズ／裄丈＝74cm、

身幅＝144cm、着丈＝前54cm

後58cm、袖丈＝33cm、裾巾＝136cm

カラー：ライトグレー、ブラック、ブルー

材質：ポリエステル67%、レーヨン28%、

ポリウレタン5%

機能：ウォッシャブル、ストレッチ、

UV（カット率90％以上）、

環境にやさしい、吸水速乾

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7906718&cat=610001004

商品名：UVシアーロングカーディガン

価格 ：\2,990(税込 \3,289 )

発売日 ：2026年4月17日（金）

サイズ：フリーサイズ／肩幅＝38cm、

身幅＝116cm、着丈＝70cm、

袖丈＝56cm、裾巾＝136cm

カラー：ライトグレー、ブラック、ブルー

素材：ポリエステル67%、レーヨン28%、

ポリウレタン5%

機能：ウォッシャブル、ストレッチ、

UV（カット率90％以上）、

環境にやさしい、吸水速乾

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7906713&cat=610001004

商品名：UVシアー5分袖トップス

価格 ：\1,990(税込 \2,189 )

発売日 ：2026年4月17日（金）

サイズ：フリーサイズ／肩幅＝33cm、

身幅＝84cm、着丈＝60cm、

袖丈＝27cm、裾巾＝82cm

カラー：ホワイト、ライトグレー、ブラック

素材：ポリエステル67%、レーヨン28%、

ポリウレタン5%

機能：ウォッシャブル、ストレッチ、

UV（カット率90％以上）、

環境にやさしい、吸水速乾

ブランド概要

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7906723&cat=610001001

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、グローバルハードウェア事業、パブリックファニチャーインターナショナル事業、メディカル事業、ホテル事業、ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp