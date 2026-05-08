毒物擬人化プロジェクト『Toxic-a-Holic』のオンラインくじが登場！ 公式イラスト使用の新作グッズが豪華景品に!!
「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクト『Toxic-a-Holic』（読み：トキシカホリック／略称：トキホリ）より、オンラインくじ「eeoくじ」が登場！ 2026年5月8日(金)から通販サイト「eeo Store online」にて期間限定で販売中です。
くじの景品には、アン、ヘムロック、シアン、アーゴット、ディオン、C.B.、チェイン、支部長、サポーターの公式イラストを使用した新作グッズがラインナップ。さらに購入特典もご用意していますので、ぜひチェックしてみてください！
▼eeo Store online（通販）へ▼
「eeoくじ」のご購入はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120(https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120)
【販売情報】
■販売期間：2026年5月8日(金)～5月28日(木)
■販売価格：1回880円（税込）
■お届け日：2026年7月中旬頃より順次発送予定
■決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120)
ハズレなしで引ける！ 5つの賞の景品は美麗な公式イラストを使用した新作グッズ!!
【景品一覧】
■S賞：キャンバスボード（全1種）
■A賞：アクリルスタンドプレート（全9種）
■B賞：アクリルキーホルダー（全9種）
■C賞：アクリルカード（全9種）
■D賞：缶バッジ（全9種）
※A賞、B賞、C賞、D賞はランダムで1種が当たります。
「eeoくじ」購入特典はイラストカード（全3種）
『Toxic-a-Holic』の「eeoくじ」を1会計5枚お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。ここでしか手に入らない限定品ですので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！
景品＆購入特典の実物サンプルを写真でご紹介！
『Toxic-a-Holic』の「eeoくじ」を購入すると入手できる景品（S賞～D賞）の実物サンプルを写真でご紹介します。
「eeoくじ」にチャレンジして、こちらの素敵な景品をぜひゲットしてください！
また、購入特典のイラストカードの写真もあわせてお届け♪
▼eeo Store online（通販）へ▼
「eeoくじ」のご購入はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120(https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120)
S賞：キャンバスボード（全1種）
S賞は、3号Fサイズ（約27.3cm×22cm）のキャンバスボード。9人が勢ぞろいした華やかなイラストを、キャンバス生地ならではの質感で楽しめる特別な一枚です！
なお、1会計100枚のくじ購入でS賞確定となります!!（詳細は上記画像にて）
A賞：アクリルスタンドプレート（全9種）
どこにでも飾りやすいアクリルスタンドプレートがA賞に。約12cm四方のプレートから各パーツを取り外して組み立てると、立体感のあるアクスタが完成します！
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「eeoくじ」のご購入はこちらから！
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B賞：アクリルキーホルダー（全9種）
B賞は、カラーリングとお顔アップのデザインが可愛いアクリルキーホルダー。約6.5cm×6.5cmの大きさなので、カバンやポーチに付けても存在感抜群です！
C賞：アクリルカード（全9種）
C賞には、やや厚みのある約7cm×9cmのアクリルカードがラインナップ。お出かけ先で写真を撮るのはもちろん、お部屋の棚に立てかけて飾るのもおすすめです◎
D賞：缶バッジ（全9種）
D賞は、コレクションにもぴったりな直径5.7cmの缶バッジ。キャラクターたちの表情が映えるデザインなので、眺めるたびに思わずキュンとしちゃいます♪
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「eeoくじ」のご購入はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120(https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120)
(C)TaH
【『Toxic-a-Holic』作品概要】
『Toxic-a-Holic』は「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクトです。
【イントロダクション】
人類にとって有害な「毒」を持つ「toxient（トキシエント）」と呼ばれる知的生命体
──通称「毒物男子」は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在でもあった。
voidと戦うために設立された特別な機関によって、管理されている毒物男子たち。
有害と有益の狭間を生きる彼らのイメージアップを図ろうと、トーキョー支部の支部長は、広報動画を撮り始める。
トーキョー支部の採用募集も兼ねた動画だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まって、そう平和に事が運ぶわけもなく──
「毒物男子を信じるな。やつらは全員人殺しで、有害な存在だ」
毒×謎をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、開幕！
■公式サイト
https://www.toxicaholic.com
■公式X
https://x.com/Toxic_a_Holic
■公式YouTubeチャンネル
http://youtube.com/@Toxic-a-Holic
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus