毒物擬人化プロジェクト『Toxic-a-Holic』のオンラインくじが登場！　公式イラスト使用の新作グッズが豪華景品に!!

株式会社Ａ３

「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクト『Toxic-a-Holic』（読み：トキシカホリック／略称：トキホリ）より、オンラインくじ「eeoくじ」が登場！ 2026年5月8日(金)から通販サイト「eeo Store online」にて期間限定で販売中です。

くじの景品には、アン、ヘムロック、シアン、アーゴット、ディオン、C.B.、チェイン、支部長、サポーターの公式イラストを使用した新作グッズがラインナップ。さらに購入特典もご用意していますので、ぜひチェックしてみてください！

▼eeo Store online（通販）へ▼

「eeoくじ」のご購入はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120(https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120)

【販売情報】

■販売期間：2026年5月8日(金)～5月28日(木)

■販売価格：1回880円（税込）

■お届け日：2026年7月中旬頃より順次発送予定

■決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/6613?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1120)

ハズレなしで引ける！ 5つの賞の景品は美麗な公式イラストを使用した新作グッズ!!

【景品一覧】

■S賞：キャンバスボード（全1種）

■A賞：アクリルスタンドプレート（全9種）

■B賞：アクリルキーホルダー（全9種）

■C賞：アクリルカード（全9種）

■D賞：缶バッジ（全9種）

※A賞、B賞、C賞、D賞はランダムで1種が当たります。

「eeoくじ」購入特典はイラストカード（全3種）

『Toxic-a-Holic』の「eeoくじ」を1会計5枚お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。ここでしか手に入らない限定品ですので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！

景品＆購入特典の実物サンプルを写真でご紹介！

『Toxic-a-Holic』の「eeoくじ」を購入すると入手できる景品（S賞～D賞）の実物サンプルを写真でご紹介します。

「eeoくじ」にチャレンジして、こちらの素敵な景品をぜひゲットしてください！

また、購入特典のイラストカードの写真もあわせてお届け♪

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「eeoくじ」のご購入はこちらから！

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S賞：キャンバスボード（全1種）

S賞は、3号Fサイズ（約27.3cm×22cm）のキャンバスボード。9人が勢ぞろいした華やかなイラストを、キャンバス生地ならではの質感で楽しめる特別な一枚です！

なお、1会計100枚のくじ購入でS賞確定となります!!（詳細は上記画像にて）

A賞：アクリルスタンドプレート（全9種）

どこにでも飾りやすいアクリルスタンドプレートがA賞に。約12cm四方のプレートから各パーツを取り外して組み立てると、立体感のあるアクスタが完成します！

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B賞：アクリルキーホルダー（全9種）

B賞は、カラーリングとお顔アップのデザインが可愛いアクリルキーホルダー。約6.5cm×6.5cmの大きさなので、カバンやポーチに付けても存在感抜群です！

C賞：アクリルカード（全9種）

C賞には、やや厚みのある約7cm×9cmのアクリルカードがラインナップ。お出かけ先で写真を撮るのはもちろん、お部屋の棚に立てかけて飾るのもおすすめです◎

D賞：缶バッジ（全9種）

D賞は、コレクションにもぴったりな直径5.7cmの缶バッジ。キャラクターたちの表情が映えるデザインなので、眺めるたびに思わずキュンとしちゃいます♪

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「eeoくじ」のご購入はこちらから！

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(C)TaH

【『Toxic-a-Holic』作品概要】

『Toxic-a-Holic』は「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクトです。

【イントロダクション】

人類にとって有害な「毒」を持つ「toxient（トキシエント）」と呼ばれる知的生命体

──通称「毒物男子」は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在でもあった。

voidと戦うために設立された特別な機関によって、管理されている毒物男子たち。

有害と有益の狭間を生きる彼らのイメージアップを図ろうと、トーキョー支部の支部長は、広報動画を撮り始める。

トーキョー支部の採用募集も兼ねた動画だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まって、そう平和に事が運ぶわけもなく──

「毒物男子を信じるな。やつらは全員人殺しで、有害な存在だ」

毒×謎をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、開幕！

■公式サイト

https://www.toxicaholic.com

■公式X

https://x.com/Toxic_a_Holic

■公式YouTubeチャンネル

http://youtube.com/@Toxic-a-Holic

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus