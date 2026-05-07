高知・芸西村の宿泊施設「ナミテラス芸西」にてYA-MANコラボ美容体験ルームを期間限定開催

和建設株式会社

和建設株式会社（本社：高知県高知市、代表取締役：中澤陽一）が運営・管理する宿泊施設「ナミテラス芸西」（高知県安芸郡芸西村）は、2026年5月1日から6月30日までの期間限定で、美容機器メーカーヤーマン株式会社(YA-MAN)とのコラボレーションによる美容体験ルームを実施しています。対象となるのは全4棟のうちの1棟「Cannes（カンヌ）」で、現在人気により品薄状態となっている美容機器「ブルーグリーンマスクリフト」を体験できる、日本唯一(※)のホテルとなります。

(※2026年5月7日時点でヤーマン株式会社と直接取引をし、ヤーマン株式会社が把握しているホテルに限ります)

ナミテラス芸西全景パース

サウナと美容を掛け合わせた新たな滞在提案

「ナミテラス芸西」は、太平洋を望むオーシャンビューのスモールリゾートとして、多くの旅行者から支持を集めています。施設の特徴のひとつが、人気サウナ施設「サウナグリンピア」オーナー監修による、全国初の3Dプリンティングサウナです。

今回、美容体験ルームとして展開する「Cannes」は、そのサウナ棟に最も近い客室。サウナ後のリラックス状態と美容ケアの親和性に着目し、「美容と健康を整える滞在」をテーマに、YA-MANとのコラボレーションが実現しました。

ナミテラス芸西サウナ「メランジュ」

Cannes客室内設置のブルーグリーンマスクリフトCannes外観

お部屋で体験できるYA-MAN美容家電

客室「Cannes」では、話題のYA-MAN美容家電を滞在中に自由に体験いただけます。

-リフトドライヤースマート

-スムースアイロンフォトイオンプラス

-美顔器スチーマーフォトケア

-ブルーグリーンマスク

-フォトプラスディープリフト

ブルーグリーンマスク／フォトプラスディープリフトリフトドライヤースマート／スムースアイロンフォトイオンプラスフォトプラスディープリフト

美容サロンに行かなくても、旅先で本格的なセルフケアを楽しめる点も、今回の宿泊体験の魅力です。

話題の美容機器を宿泊体験として提供

客室内では、YA-MANの人気美容機器「ブルーグリーンマスクリフト」を自由に体験可能。現在、品薄状態が続く話題の商品を、宿泊を通じてじっくり試せる貴重な機会となっています。

宿泊施設で最新美容家電を体験する取り組みは全国的にも珍しく、“旅先で自分を整える”新たなウェルネス体験として提案します。

今後の展望

和建設株式会社では、今後も地域資源とライフスタイル提案を掛け合わせながら、高知ならではの滞在価値を発信してまいります。

担当者コメント

和建設株式会社

取締役社長室長 中岡竜太郎

「サウナで心身を整えた後に、美容ケアによってさらにリラックスしていただきたいという思いから、今回のコラボレーションが実現しました。ナミテラス芸西

ならではの“整う滞在体験”を、全国の方に楽しんでいただければと思います。」

会社概要

会社名：和建設株式会社

代表者：代表取締役 中澤陽一

所在地：高知県高知市北本町4-3-25

事業内容：総合建設業、不動産業

URL：https://www.kano-kensetsu.com/

施設URL

https://namiterrace-geisei.com/