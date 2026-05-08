【株式会社アセンド】大塚商会主催「＜神奈川最大級＞AI×ワークスタイル変革フェア in そごう横浜」に 「RecACE plus」を出展いたします。

株式会社アセンド

株式会社アセンド（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 博）は、株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）主催の「＜神奈川最大級＞AI×ワークスタイル変革フェア in そごう横浜」に出展いたします。

会場では、通話録音、AI文字起こし、AI要約を一体で提供する「RecACE plus」を展示し、企業の電話業務における記録・共有・確認の高度化を支援するソリューションとして提案します。電話応対品質の向上や業務効率化に加え、トラブル発生時の事実確認や社内連携の迅速化に貢献する実務サービスとしてご紹介します。

イベント詳細

本イベントは、株式会社大塚商会が主催する、AI活用、ワークスタイル変革、DX推進、セキュリティ対策をテーマとした企業向け展示会・セミナーです。

2026年5月22日（金）に新都市ホールで開催され、AI、Copilot、データ活用、ゼロトラスト、SASE、バックアップ運用、AI OCR、基幹システム活用など、企業の業務変革と実務課題の解決に役立つ多彩なセミナーと展示が実施されます。

会場では、サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度、DX推進に向けたデータ活用、Microsoft 365 Copilot活用、法改正を見据えたバックオフィスDX、ランサムウェア対策、AIソリューション活用など、幅広いテーマが取り上げられます。

また、相談コーナーも設けられており、AI導入、セキュリティ対策、DX認定制度取得支援、ノーコード活用比較などについて具体的な相談が可能です。

参加費は無料で事前申込制となっており、来場者には記念品が用意されるほか、展示会場ではスタンプラリーも開催されます。来場者は最新のIT活用事例や実務に直結するソリューションを比較・検討しながら、自社の課題解決に向けた具体的なヒントを得ることができます。

イベント詳細リンク：https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0522kana/

開催概要

参加申込

- イベント名：＜神奈川最大級＞AI×ワークスタイル変革フェア in そごう横浜- 日時：2026年5月22日（金） 10:00～17:30（受付終了 17:00）- 会場：新都市ホール- 所在地：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 横浜新都市ビル（そごう横浜店）9階- 参加費：無料（事前申込制）- 申込締切：2026年5月20日（水）17:00まで- 主催：株式会社大塚商会

参加をご希望の方は、以下の申込ページより事前にお申し込みください。

URL：https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0522kana/form.php

事業主体について

「RecACE plus」について

株式会社大塚商会- 所在地：東京都千代田区飯田橋2-18-4- 代表者：代表取締役社長 大塚 裕司- 事業内容：システムインテグレーション事業（コンピューター、複合機、通信機器、ソフトウェアの販売および受託ソフトの開発など）、サービス＆サポート事業（保守、教育支援、消耗品供給「たのめーる」の運営など）- 企業HP：https://www.otsuka-shokai.co.jp/株式会社アセンド- 所在地：東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル5F- 代表者：代表取締役 佐藤 博- 事業内容：音声・電話に関連したAIシステム開発および電話DXソリューションの提供、CTI/CRM/SFAの自社開発・提供、コールセンター構築支援、選挙情勢調査事業- 企業HP：https://www.ascend-corp.co.jp/(https://www.ascend-corp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260508_otsuka_yokohama&utm_content=pr)

RecACE plusは、電話業務に関して言った言わない、聞き漏らしを解決できる通話録音管理ツールです。既存の電話環境を変更することなく簡単にご利用いただけ、通話録音はもちろん、AIを活用して通話内容のテキスト化、要約、通知、ジャンル分けにより業務改善のお手伝いができるサービスです。今回の展示では、AI活用による電話応対品質の向上や業務効率化を実現するソリューションとしてご紹介いたします。

サービスURL：https://lp.rec-ace.com/(https://lp.rec-ace.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260508_otsuka_yokohama&utm_content=pr)

本件に関するお問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://www.ascend-corp.co.jp/contact/(https://www.ascend-corp.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260508_otsuka_yokohama&utm_content=pr)