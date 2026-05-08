MOTTERU　使い方をより自由に！人気のスマホリングシリーズに新モデルが登場

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、用途に応じて選べる新モデルのスマホリング4種類を、オンラインショップ含むECモールおよび一部雑貨店で4月末より順次販売中です。

いずれもマグネット式を採用し、着脱のしやすさに加えスタンド機能や落下防止など、さまざまな使用シーンに対応。日常のスマートフォン体験をより自由にする新たなアクセサリーを提案します。

マグネットリング 磁石で壁に固定できる 両面マグネット MagSafe対応 メタルリングステッカー付属 全1色(MOT-SRING05)

背面に装着できるだけでなく、リング裏面にもマグネットを搭載した、両面マグネット構造のスマートフォンリングです。

冷蔵庫やマグネット対応の浴室壁面などに直接貼り付けることができ、動画視聴や音楽再生をハンズフリーで快適に楽しむことが可能。

スマートフォンの使い方が広がる、新発想のアイテムです。

MOTTERUダイレクト価格：2,200円(税込) ⇒ 数量限定 1,000円オフ 1,200円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-sring05/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-sring05.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY82B6Y9)

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カラー：アーモンドミルク

▼壁にもピタッと貼れる両面マグネット構造

スマートフォン背面への装着に加え、リング裏面もマグネット仕様。

冷蔵庫や浴室の壁などにそのまま貼り付けて使用でき、ハンズフリーでの視聴体験を実現します。

MOTTERUならではの柔らかいカラーリングを採用し、ガジェット特有の無骨さを抑えたデザインに仕上げています。

▼落下防止スマートフォンリングとしても活用可能

指を通してしっかりとホールドできるため、通勤・通学や外出時のスマートフォン落下を防ぎます。使わない時は簡単に取り外すことができ、利便性を高めています。

また、専用メタルリングを同梱しており、MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも使用可能。貼り付けるだけで、幅広い端末をマグネット対応化できます。

3Way マグネットリング&スタンド 壁にも貼り付く 両面マグネット 全2色 (MOT-SRING06)

マグネットで簡単に着脱でき、持ち方に合わせて固定位置を変えて使用できるマグネットリング＆スタンドです。

縦横どちらの向きでもスタンドとして使用可能で、用途に応じて角度調整もできます。

両面マグネットなので磁石のつく壁面などに固定し、ハンズフリーで自撮りや動画撮影も可能。さまざまなシーンで活躍する、使い勝手抜群のアイテムです。

MOTTERUダイレクト価格：3,300円(税込) ⇒ 数量限定 1,320円オフ 1,980円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-sring06/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-sring06.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYNPCWKB)

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カラー：ホワイト / ブラック

▼ピタっと簡単装着、タテ・ヨコ使えるスタンド＆角度調整機能

マグネットによりスマートフォンへワンタッチで装着可能。持ち方に合わせて位置を調整でき、快適な操作性を実現します。

※リングは360°回転しません。

また、スマートフォンを縦・横どちらの向きでもスタンドとして使用することができます。動画視聴、SNS閲覧、ビデオ通話など用途に応じて角度調整ができ、快適な視聴環境を提供します。

▼壁面に固定して撮影・視聴が可能

両面マグネット仕様により、磁石のつく壁面や冷蔵庫などに固定可能。自撮りや動画撮影もハンズフリーで行うことができ、撮影の自由度を高めます。

キッチンではレシピ動画を見ながら調理、オフィスやカフェではオンライン会議や動画視聴に活用できます。さらに動画撮影や推し活にも対応し、幅広いシーンで活躍します。

スマホリングスタンド スリムタイプ MagSafe対応 マグネット式 メタルリングステッカー付属 全1色(MOT-SRING07)

マグネットでピタっと着脱でき、スマートフォン操作をより快適にするリング＆スタンドです。

リング部分は360°回転するので、持ち方に合わせて調整可能。外側リングを起こすことで、縦置き・横置きどちらのスタンドにも対応できます。

指通しバンド部分は指になじむシリコン素材を採用しました。

収納時には厚さ4ｍｍのスリム設計で、スマートに使えるアイテムです。

MOTTERUダイレクト価格：3,300円(税込) ⇒ 数量限定 1,320円オフ 1,980円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-sring07/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-sring07.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY7YN8L9)

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カラー：ブラック

▼360°回転＆スタンド機能

リングは360°回転し、使用スタイルに合わせて調整可能です。さらに外側リングを起こすことで、縦置き・横置きどちらのスタンドにも対応。

動画視聴やSNS、ビデオ通話など幅広い用途で活用できます。角度は0°～直角まで自由に調整可能です。

▼指にやさしいシリコン素材と、厚さ4ｍｍのスリム設計

指通し部分にはシリコン素材を採用し、やわらかくフィットするよう仕上げました。金属製リングのような痛みを軽減し、長時間でも快適に使用できます。

また、リング付け根部分は最大8kgの引張テストをクリアしており、日常使いに十分な耐久性を備えています。

使用しない際はフラットに収納可能で、持ち運びやポケット収納時にも邪魔になりません。フラットに収納できるので、平置きすることも可能。厚さ約4mmの薄型設計で、装着時の違和感を抑えています。

スマホリングスタンド ハート型 MagSafe対応 マグネット式 360度回転 メタルリングステッカー付属 全3色(MOT-SRING08)

推し活をより楽しく演出するハート窓デザインの、マグネット式リング＆スタンドです。

ケースに挟んだ推しの写真やチェキ、ステッカーなどを隠すことなくハートフレームで可愛くアピールできます。

リング部分は360°回転可能、お好みの角度で固定して推しの鑑賞にも便利なスタンドに早変わり。

キュートな3色のバリエーションから推しカラーに合わせて選べて、推し活仲間やお友達へのプレゼントにもおすすめ。推し活をより華やかに彩るアイテムです。

MOTTERUダイレクト価格：3,030円(税込) ⇒ 数量限定 1,050円オフ 1,980円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-sring08/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-sring08.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX7PV39L)

※Amazonはポイント還元になります

カラー：オーロラ / ラブリーブルー / ラブリーピンク

▼推しを可愛く見せるデザイン＆カラー展開

ハート型のフレームが特徴で、ケース内の写真やチェキ、ステッカーをそのまま活かしながら可愛く縁取ることができ、推し活をより楽しく演出するデザインです。

推しカラーで選べるキュートな3色展開。パッケージも可愛らしいデザインなので、推し活仲間へのギフトにも最適です。

▼360°回転スタンド機能と、安定したホールド感

リング部分は360°回転し、好みの角度で固定できます。スタンドとしても使用でき、動画視聴やライブ配信、ビデオ通話などを快適に楽しめます。

また、リングに指を通すことで、大きめのスマートフォンでもしっかりとホールド可能です。片手操作時の安定性を高め、撮影やイベント時の落下リスクを軽減します。

●製品仕様

マグネットリング 磁石で壁に固定できる 両面マグネット(MOT-SRING05)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/309_1_c819eee8f2594db679a5cd2c40b4f7a3.jpg?v=202605080351 ]

3Way マグネットリング&スタンド 壁にも貼り付く 両面マグネット (MOT-SRING06)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/309_2_767979f9c54c50706e35020948c79271.jpg?v=202605080351 ]

スマホリングスタンド スリムタイプ 薄型 約4mm(MOT-SRING07)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/309_3_1f849ccdc4fee17d0e6fde772777c9ee.jpg?v=202605080351 ]

スマホリングスタンド ハート型 (MOT-SRING08)

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/309_4_ea15ef8a5226d8543c446f1b3913e30f.jpg?v=202605080351 ]

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

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