アジア太平洋地域の電動二輪・三輪車市場、急速な電動化推進を背景に2030年までに1270億ドルを突破へ

アジア太平洋地域の電動二輪・三輪車市場、急速な電動化推進を背景に2030年までに1270億ドルを突破へ