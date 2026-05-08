水に濡らして速攻クール！真夏にピッタリな冷感アイテム「冷感ポンチョ」新発売

ファイテン株式会社

ボディケアカンパニーのファイテン株式会社（所在地：京都市中京区、代表取締役：平田好宏、以下ファイテン）は2026年5月8日(金)より、全国のファイテンショップ、ファイテン公式通販サイトなどで「冷感ポンチョ」を発売しました。

水に濡らしてひんやり感アップ！何度でも繰り返し使える

水に濡らして軽くしぼり、振るだけで気化熱による心地よい冷却効果を発揮。

冷たさが弱まっても振るだけで冷たさ復活！

※製品の水分量が減ると効果が低下します。その場合は、再度水に濡らしてください。

※冷却機能検証(室温25℃/湿度46％/水温24℃)

日本アビオニクス社製赤外線サーモグラフィカメラを用いて表面温度を非接触測定。

2026年1月自社調べ

そのままでもひんやり快適

接触冷感素材で、触れた瞬間からひんやり。

吸水速乾性に優れ、汗をかいてもすぐ乾き、サラッと快適。

軽量で、通気性のよいハニカムメッシュ生地を採用。

熱中症対策に最適！様々なシーンで活躍

【X限定】プレゼントキャンペーン

ハーフタイムのクールダウンスポーツ観戦アウトドアや野外フェス暑い日の野外作業

2026年5月14日(木)17：00～26日(火)23：59の期間、ファイテン公式Xにて「冷感ポンチョプレゼントキャンペーン」を実施いたします。

期間中、ファイテン公式Xをフォロー＆リポスト＆アンケートに答えて「冷感ポンチョ（ロイヤルブルー）」を抽選で合計100名様にプレゼント！

当選者の方は、ファイテンショップにて商品をお受け取りいただけます。

たくさんのご応募をお待ちしております。

▼詳細はこちら(2026年5月14日(木)17：00公開予定)

https://www.phiten.com/cooling-item/#a-campaign

【告知】2026年6月 「冷感RAKUシャツ半袖」 新発売！

シリーズ累計販売数430万枚突破！大人気の「RAKUシャツ」に冷感バージョンが登場！

冷感ポンチョ同様、夏に嬉しい高機能なメッシュ素材を採用し、濡らして振ることでさらにひんやり感がアップする商品になります。スポーツ時にはもちろん、普段着や寝るときに着てリカバリーするのにもオススメです。全部で3色、2026年6月発売予定となります。

ファイテンの冷感アイテムを紹介

猛暑対策にピッタリな冷感アイテムを紹介する特設ページを公開します。(5月14日予定)

新発売の「冷感ポンチョ」「冷感RAKUシャツ」をはじめ、使用シーンや用途によって使い分けられる様々な冷感アイテムをご紹介。

ファイテン技術が入った冷感アイテムで、暑い夏もリラックス＆リカバリーで乗り越えましょう。

ファイテン株式会社は、猛暑も健康で過ごせるよう、ボディケアでサポートします。

▼「ファイテン 冷感アイテム」特設ページを 5月14日(木)17時より公開します。

https://www.phiten.com/cooling-item/

ファイテンショップでご体験いただけます

ファイテンショップでは商品やボディケア機器が体験いただけます。ぜひお近くのファイテンショップまでお越しください。

▼ファイテンショップのご案内

https://www.phiten.com/shop/

※店舗によっては取扱いがない場合があります。店舗までお問い合わせください。

商品情報

冷感ポンチョ

各6,600円(税込)

●サイズ／フリー

縦：約62cm×横約147cm(フード部分は除く)

●素材／ポリエステル100％

●技術／メタックス

ファイテン株式会社

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、あらゆる人の健康をサポートしてきました。オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、金属をナノレベルで水中に分散させる「アクアチタン技術」を活かし様々なストレスケア・ボディケア商品を世に送り出しています。世界各国で100余りの特許を取得し、一般の方からトップアスリートまで大きな信頼を集め、その商品力は世界でも高い評価を受けています。

会社概要

本社：〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

代表者：代表取締役 平田好宏

設立：1983年10月4日

資本金：3,000万円

企業サイトURL：https://www.phiten.com/

事業内容：化粧品・医薬部外品・医療機器の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の製造・販売