株式会社資生堂

資生堂ジャパン株式会社は、岐阜県と「女性の健康づくり・がん対策及び県民の健康づくりに関する連携協定」を2026年5月12日（火）に締結します。本協定は、両者が緊密に連携し、女性特有の健康課題やがん対策をはじめとした健康保持増進を推進することにより、県民のみなさんがより健康的で自分らしく暮らせる社会の実現を目的に定めたものです。

《背景》

当社は、企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD（美の力でよりよい世界を）」のもと、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）を経営戦略の柱に据え、多様な美の価値観の啓発やジェンダー平等に向けた支援などを積極的に実践しています。

その一環として、化粧のちからで介護予防を促す「いきいきセミナー」、がん患者さん・医療従事者向けのがん外見ケアセミナー、更年期世代を対象にした「女性のウェルビーイング支援更年期セミナー（ブロッサミングプログラム）」など、さまざまな対象者や目的に応じてQOL（クオリティーオブライフ＝生活の質）向上を目的とした「資生堂ライフクオリティー ビューティーセミナー」を積極的に展開し、誰もが自分らしくいきいきと過ごせる社会の実現に取り組んでいます。

※資生堂 ライフクオリティー ビューティーセミナー https://corp.shiseido.com/seminar/jp/?rt_pr=tru85

《連携協定の目的》

岐阜県は、すべての県民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現を目指し、健康寿命延伸のための取り組みを積極的に推進しています。本協定を通じ、当社と岐阜県の両者が、女性のライフステージに応じた健康支援やがん対策、健康保持増進の取り組みなど、さまざまな面で連携することにより、県民のみなさんのさらなるウェルビーイング向上に寄与してまいります。

【資生堂ジャパン株式会社と岐阜県との連携・協力事項】

1. 女性のライフステージに応じた健康づくりに関すること

2. がん対策に関すること

3. 県民の健康づくりに関すること

4. その他、相互に連携及び協力することが必要と認められる県民の健康保持増進に関すること

《地方自治体との共同取り組みについて》

広島県との「女性活躍の推進に関する協定」（2021年2月締結）、大阪府と「大阪府民の健康づくりに向けた連携協定」（2022年10月締結）、栃木県との「がん対策に係る連携協定」（2023年9月締結）、北海道との「がん対策に関する連携協定」（2024年4月締結）、埼玉県との「がん啓発・がん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定」(2025年1月締結）、宮城県との「がん啓発及びがん検診の受診率向上に関する包括連携協定」(2025年5月締結)など、当社はこれまでも地方自治体と連携し、社会課題解決に向けた協働取り組みを進めてきました。今後も「美の力」を通じた活動により、すべての人々が自分らしく暮らせる包摂性豊かな社会づくりに貢献していきます。

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004175&rt_pr=tru85(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004175&rt_pr=tru85)

▼ 資生堂 企業情報

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