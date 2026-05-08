東京電機大学 東京千住キャンパス 工学部第二部（夜間部）2026年度“夜のオープンキャンパス”を開催
東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、7月3日(金) 17:30より、東京千住キャンパス（東京都足立区）にて、工学部第二部（夜間部）のオープンキャンパスを開催します。
昨年度、好評を得た“夜のオープンキャンパス”を2026年度も開催。開催時間は、実際に授業を実施している時間帯に設定しており、夜間の「電機学校」を始まりとする“ものづくりのDENDAI”のリアルを体感していただけます。学部紹介や学生トークセッションなどを行う「全体説明会」、講義や実習などを見学できる「キャンパスツアー」、学科や進路、学生生活などを在学生にマンツーマンで相談できる「個別相談」など、昼間部のオープンキャンパスでも好評のプログラムも用意しています。
本学への進学を志望している方はもちろん、理工系大学に関心のある方にも気軽に参加いただけるオープンキャンパスです。「夜間に学ぶ」という一つの選択肢を見つけに来てください。
■東京千住キャンパス「工学部第二部（夜間部）のオープンキャンパス」の開催概要（予定）
［開 催 日］7月3日(金)
［開催場所］東京千住キャンパス（東京都足立区千住旭町5番）
［開催時間］17:30～20:30
［対象学部］工学部第二部（夜間部）電気電子工学科／機械工学科／情報通信工学科
［開催形式］事前登録制
［定 員］50名予定（保護者1名まで同伴可） ＊定員に達し次第、登録を締め切ります
［登録時期］6月5日(金)～7月3日(金) ＊開催当日まで
■「工学部第二部（夜間部）のオープンキャンパス」の特長
・工学部第二部（夜間部）に特化し、実際に授業を行っている時間帯に開催する“夜のオープンキャンパス”です。
・夜間の「電機学校」を始まりとする、本学ならではの学びや学生生活を知るチャンスです。
■主なプログラム（予定）
・全体説明会：学部紹介、在学生トークセッションなど
・キャンパスツアー：授業見学（講義・実習）、施設見学（「ものづくりセンター」など）
・個別相談：各学科相談、社会人学生相談、進路相談の各ブースを設置
■東京電機大学「オープンキャンパス」公式サイト／YouTubeチャンネル
○「工学部第二部（夜間部）オープンキャンパス」公式サイト
URL https://www.dendai.ac.jp/about/admission/opencampus/2026/kougaku2.html
○ 公式YouTubeチャンネル「電大YouTubeキャンパス」
（キャンパス紹介、学科・学系紹介、第二部学生インタビューなど）
URL https://www.youtube.com/channel/UCKnPsmCuIyXioKofQa217JQ
○工学部第二部 紹介ページ
URL https://www.dendai.ac.jp/about/undergraduate/kougaku2/outline
■2025年度（前回）の開催風景