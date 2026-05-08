東京電機大学 東京千住キャンパス 工学部第二部（夜間部）2026年度“夜のオープンキャンパス”を開催

学校法人東京電機大学

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、7月3日(金) 17:30より、東京千住キャンパス（東京都足立区）にて、工学部第二部（夜間部）のオープンキャンパスを開催します。

昨年度、好評を得た“夜のオープンキャンパス”を2026年度も開催。開催時間は、実際に授業を実施している時間帯に設定しており、夜間の「電機学校」を始まりとする“ものづくりのDENDAI”のリアルを体感していただけます。学部紹介や学生トークセッションなどを行う「全体説明会」、講義や実習などを見学できる「キャンパスツアー」、学科や進路、学生生活などを在学生にマンツーマンで相談できる「個別相談」など、昼間部のオープンキャンパスでも好評のプログラムも用意しています。

本学への進学を志望している方はもちろん、理工系大学に関心のある方にも気軽に参加いただけるオープンキャンパスです。「夜間に学ぶ」という一つの選択肢を見つけに来てください。

■東京千住キャンパス「工学部第二部（夜間部）のオープンキャンパス」の開催概要（予定）

［開 催 日］7月3日(金)

［開催場所］東京千住キャンパス（東京都足立区千住旭町5番）

［開催時間］17:30～20:30

［対象学部］工学部第二部（夜間部）電気電子工学科／機械工学科／情報通信工学科

［開催形式］事前登録制

［定 員］50名予定（保護者1名まで同伴可） ＊定員に達し次第、登録を締め切ります

［登録時期］6月5日(金)～7月3日(金) ＊開催当日まで

■「工学部第二部（夜間部）のオープンキャンパス」の特長

・工学部第二部（夜間部）に特化し、実際に授業を行っている時間帯に開催する“夜のオープンキャンパス”です。

・夜間の「電機学校」を始まりとする、本学ならではの学びや学生生活を知るチャンスです。

■主なプログラム（予定）

・全体説明会：学部紹介、在学生トークセッションなど

・キャンパスツアー：授業見学（講義・実習）、施設見学（「ものづくりセンター」など）

・個別相談：各学科相談、社会人学生相談、進路相談の各ブースを設置

■東京電機大学「オープンキャンパス」公式サイト／YouTubeチャンネル

○「工学部第二部（夜間部）オープンキャンパス」公式サイト

URL https://www.dendai.ac.jp/about/admission/opencampus/2026/kougaku2.html

○ 公式YouTubeチャンネル「電大YouTubeキャンパス」

（キャンパス紹介、学科・学系紹介、第二部学生インタビューなど）

URL https://www.youtube.com/channel/UCKnPsmCuIyXioKofQa217JQ

○工学部第二部 紹介ページ

URL https://www.dendai.ac.jp/about/undergraduate/kougaku2/outline

■2025年度（前回）の開催風景