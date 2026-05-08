アルゴファイルジャパン株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西村 達也)は、2026年5月16日(土)から17日(日)に開催される「第64回静岡ホビーショー」一般公開日にて、最新のハイクラスマイクロモーターシステム「STAR P70」(スターP70)の発売記念として15,000円相当の集塵機「ラップボードファイブ」を同梱した特別限定セットのキャンペーン販売を実施いたします。

また、好評につき品切れとなっていたジルコニア製スクレーパー「ジルフィー」の会場先行再販、および新製品「ジルフィー替刃」の会場先行リリースも同時に行います。なお、ジルフィー本体および替刃の一般販売は2026年6月を予定しております。





スターP70





ラップボードファイブ





【静岡ホビーショー限定販売・製品情報】

1. STAR P70 新発売記念セット(会場先行販売)

最新モデル「STAR P70」の発売を記念し、模型製作の作業環境を劇的に改善するハイパワー集塵機「ラップボードファイブ」を同梱した、静岡ホビーショー限定の特別セットを販売いたします。





セット内容 ： STAR P70 本体一式 ＋ ラップボードファイブ(LB5)

セット特別価格： 35,000円(税込)

スターP70…メーカー小売希望価格 34,980円(税込)

ラップボードファイブ…メーカー希望小売価格 16,500円(税込)

選べる受け取り方法：本セットをご購入のお客様は、

以下のいずれかをご選択いただけます。

当日持ち帰り…特製オリジナルバッグに入れて、

その場でお持ち帰りいただけます。

後日郵送…荷物が多くなりがちな会場でも安心、

ご自宅への郵送(後日配送)も承ります。





＜STAR P70の特長＞

・デジタル回転数表示を搭載し、素材に合わせた精密な回転管理が可能。

・小型・軽量(185g)で取り回しの良いハンドピースを採用。

・低回転でも粘り強いトルクと、粉塵の侵入を防ぐ防塵構造を実現。





＜ラップボードファイブの特長＞

・ホビー用大開口ハイパワー集塵機。

・強力ファンモーターにより切削粉をしっかり集塵し、作業机をクリーンに保ちます。

・替えフィルター1枚付き





2. アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ(ジルフィー)会場先行再販

大きな反響を呼び完売となっていた「ジルフィー」を、会場にて先行再販いたします。





ジルフィー





会場価格：2,700円(税込)

一般販売：2026年6月予定

特長 ：30°刃とR7曲刃のリバーシブル設計。

耐摩耗性に優れたジルコニア製で、長期間鋭い切れ味が持続します。





3. ジルフィー替刃(2枚入)会場先行リリース

多くのご要望をいただいていたジルフィーの交換用ブレードを、会場にていち早くリリースいたします。





ジルフィー替刃パッケージ

ジルフィーセラミックブレード





会場価格：2,700円(税込)

一般販売：2026年6月予定









【イベント概要】

名称 ：第64回静岡ホビーショー 一般公開日

開催日：2026年5月16日(土)・17日(日)

会場 ：ツインメッセ静岡

アルゴファイルブース 南館C30

※ご入場には事前の登録が必要な場合があります。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.hobby-shizuoka.com/









【会社概要】

会社名 ： アルゴファイルジャパン株式会社

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町1-7 錦町1丁目ビル 3F

代表者 ： 西村 達也

設立 ： 1979年9月

URL ： https://www.argofile.co.jp/

事業内容： 1.機械工具の製造、輸出、輸入及び国内販売

2.工業薬品の製造、輸出、輸入及び国内売買









【お客様からのお問い合わせ先】

アルゴファイル ホビー部

e-mail ： info_hobby@argofile.co.jp

X(旧Twitter)： @argofile_hobby https://x.com/argofile_hobby