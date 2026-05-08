アルゴファイル、「第64回静岡ホビーショー」にて、最新マイクロモーター「STAR P70」発売記念 集塵機付会場限定セットが登場
アルゴファイルジャパン株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西村 達也)は、2026年5月16日(土)から17日(日)に開催される「第64回静岡ホビーショー」一般公開日にて、最新のハイクラスマイクロモーターシステム「STAR P70」(スターP70)の発売記念として15,000円相当の集塵機「ラップボードファイブ」を同梱した特別限定セットのキャンペーン販売を実施いたします。
また、好評につき品切れとなっていたジルコニア製スクレーパー「ジルフィー」の会場先行再販、および新製品「ジルフィー替刃」の会場先行リリースも同時に行います。なお、ジルフィー本体および替刃の一般販売は2026年6月を予定しております。
スターP70
ラップボードファイブ
【静岡ホビーショー限定販売・製品情報】
1. STAR P70 新発売記念セット(会場先行販売)
最新モデル「STAR P70」の発売を記念し、模型製作の作業環境を劇的に改善するハイパワー集塵機「ラップボードファイブ」を同梱した、静岡ホビーショー限定の特別セットを販売いたします。
セット内容 ： STAR P70 本体一式 ＋ ラップボードファイブ(LB5)
セット特別価格： 35,000円(税込)
スターP70…メーカー小売希望価格 34,980円(税込)
ラップボードファイブ…メーカー希望小売価格 16,500円(税込)
選べる受け取り方法：本セットをご購入のお客様は、
以下のいずれかをご選択いただけます。
当日持ち帰り…特製オリジナルバッグに入れて、
その場でお持ち帰りいただけます。
後日郵送…荷物が多くなりがちな会場でも安心、
ご自宅への郵送(後日配送)も承ります。
＜STAR P70の特長＞
・デジタル回転数表示を搭載し、素材に合わせた精密な回転管理が可能。
・小型・軽量(185g)で取り回しの良いハンドピースを採用。
・低回転でも粘り強いトルクと、粉塵の侵入を防ぐ防塵構造を実現。
＜ラップボードファイブの特長＞
・ホビー用大開口ハイパワー集塵機。
・強力ファンモーターにより切削粉をしっかり集塵し、作業机をクリーンに保ちます。
・替えフィルター1枚付き
2. アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ(ジルフィー)会場先行再販
大きな反響を呼び完売となっていた「ジルフィー」を、会場にて先行再販いたします。
ジルフィー
会場価格：2,700円(税込)
一般販売：2026年6月予定
特長 ：30°刃とR7曲刃のリバーシブル設計。
耐摩耗性に優れたジルコニア製で、長期間鋭い切れ味が持続します。
3. ジルフィー替刃(2枚入)会場先行リリース
多くのご要望をいただいていたジルフィーの交換用ブレードを、会場にていち早くリリースいたします。
ジルフィー替刃パッケージ
ジルフィーセラミックブレード
会場価格：2,700円(税込)
一般販売：2026年6月予定
【イベント概要】
名称 ：第64回静岡ホビーショー 一般公開日
開催日：2026年5月16日(土)・17日(日)
会場 ：ツインメッセ静岡
アルゴファイルブース 南館C30
※ご入場には事前の登録が必要な場合があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
https://www.hobby-shizuoka.com/
【会社概要】
会社名 ： アルゴファイルジャパン株式会社
所在地 ： 東京都千代田区神田錦町1-7 錦町1丁目ビル 3F
代表者 ： 西村 達也
設立 ： 1979年9月
URL ： https://www.argofile.co.jp/
事業内容： 1.機械工具の製造、輸出、輸入及び国内販売
2.工業薬品の製造、輸出、輸入及び国内売買
【お客様からのお問い合わせ先】
アルゴファイル ホビー部
e-mail ： info_hobby@argofile.co.jp
X(旧Twitter)： @argofile_hobby https://x.com/argofile_hobby