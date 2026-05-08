モノの「価値」とは何かを問う3日間「廻る金三味不法投棄的ポップアップイベント・東大阪」5月29日（金）より開催

有限会社スクラムライス

２０２６年５月２９日（金）、５月３０日（土）、５月３１日（日）の３日間にわたり、アーティスト・コレクティブ「Chim↑Pom from Smappa!Group」や、独創的なアートセンスでSNS上でカルト的な人気を誇る「ぼく脳」らアーティスト達が集まり手がけるプロジェクト「金三味（KANE-ZANMAI）」によるポップアップショップ「廻る金三味 不法投棄的ポップアップ・東大阪」を開催いたします 。

FACTORY

■会場構成

会場内は4つのエリアに分かれ、多様な体験を提供します。

１．飲食、物販エリア（食堂）

アーティストによる様々な「商品」や「品」を展示、販売します。店というより現象のような存在である「存在飯店」によるフードメーニュー、スペシャルドリンクとして、クラフトビール「INGRY MONGRY 」などが楽しめます。３０日(土)にはゲストアーティストによるライブやDJも予定しています。

２．物販、寸劇エリア（染工場）

アーティストによる様々な「商品」や「品」を展示、販売します。30日(土)・31日(日)には、参加アーティストによる即興人形劇も開催予定です。

３．フリーエリア（事務所）

飲んだり食べたり、自由に過ごせるスペースです。

４．ワークショップエリア（きのこラボ）

金三昧ソックスを購入された方に「マーブル染め」体験ができるワークショプを開催します。

ARTIST

アーティストによる実験型プロジェクト「金三味」「金三味（KANE-ZANMAI）」は、アーティスト・コレクティブ「Chim↑Pom from Smappa!Group」が展開する、モノの「価値」とは何かを問う実験型プロジェクトです。今回のポップアップでは、東大阪の町工場という特異なロケーションを舞台に、多様なアーティストが交差する空間を創出します。

■参加アーティスト紹介

本イベントには、ジャンルを超越した異能のアーティストたちが集結します。

Chim↑Pom from Smappa!Group（エリイ・岡田将孝）

圧倒的な行動力で社会問題に強く訴えかける作品を国内外で多数輩出し続けるアーティスト・コレクティブChim↑Pomfrom Smappa! Group のメンバー。

ぼく脳

芸人、パフォーマー、漫画、音楽、ファッションなど様々な分野でアートを横断するジャンル不能の異能アーティスト。純度の高いナンセンス。

佐藤全部

ex. 東京カランコロンのベース、ちくわテイスティング協会会長を務める左利き。

存在飯店

N.S.DANCEMBLE の「on 存在」ことカルロスが主宰する神出鬼没の圧倒的存在ケータリングプロジェクト。

染色環

染色工場で染める傍ら、廃材を利用し人形劇の動画制作や、きのこ菌床を使用し循環を意識した作品制作を行う。

■JUN HAMADA（電子音楽と歌）

京都を拠点に活動する、電子音楽とベースと歌の音楽家。ブラックミュージックに根ざしたリズム感と、先鋭的なエレクトロニカを融合させたメロウなサウンドを構築する。

SPECIAL ITEM

ミツマタ染めアイテム：紙幣の「原料」で染め上げる、究極の循環

今回のアイテムに使用されているのは、日本が誇る高級紙幣の原料として知られる植物「ミツマタ」による独自の染色技法です。ミツマタは、その繊維の強靭さと独特の光沢から、1万円札をはじめとする日本銀行券の主原料として重宝されてきました。近年では、地方の耕作放棄地の有効活用としてミツマタの栽培が注目されており、本プロジェクトではその背景にある社会的な「循環」や「価値の再生」を商品に取り入れています。

【数量限定】ワンドリンク付きでポップアップ商品を先行販売いたします！ ぼく脳イラスト描きおろし

「お札染め（ミツマタ染め）商品」◆手ぬぐい ◆札束Tシャツ

購入サイト：https://kane-zanmai.shop/

※画像はイメージです。染めの色味やデザインは若干変更となる場合がございます。先着限定特典

「ミツマタ染め手拭い」\1,500-（税込）

150名限定（ワンドリンク付き）

ポップアップショップ限定商品。

使うほどに風合いが増す、本物の「紙幣の質感」を想起させる手拭いです。

●ぼく脳×金三昧「札束ミツマタTシャツ」※画像はイメージです。※染めの色味は変更となる場合がございます。

ミツマタで染め上げた「紙幣カラー」のボディに、胸元には100万円の札束を挟める万能ループ付きのTシャツです。イラストは「ぼく脳」描きおろし。

●着る、紙幣。--「価値」の境界線を揺さぶる、ミツマタ染め1点モノ。

参加アーティストが手がける「ミツマタ染め1点モノ商品」を展示販売いたします。紙幣の原料を使用し、東大阪の町工場「染食環」生まれる唯一無二のアイテムをお楽しみに！

NEW ITEM

ミツマタの花ミツマタの花新作販売

「ぼく脳」の新作商品やグッズを販売します。現場で実物を手にとってご覧いただけます。

●ぼく脳「Tears cap」\6,800-

新しいボディーとなりリニューアルした涙キャップ。光の涙が作ることができます。

●ぼく脳「アーメンビンゴTシャツ」\7,500-

フロントに配されたビンゴカード型のワッペンが特徴的なTシャツ。ビンゴの十字架。

●ぼく脳「キャットフーディー」\12,000

紐が猫じゃらしのようなパーカーです。

●ぼく脳「札束ベルト」※価格未定

GOODS

グッズ販売

金三昧の人気グッズも販売いたします。

作品集販売

各アーティストの作品集も販売します。イベント特典ノベルティや、イベント限定バージョンの作品集となるのでお見逃しなく！

イベント基本情報

『Chim↑Pom展ハッピースプリングカタログ第2巻(ドキュメント版)』『はい、こんにちは』エリイ(著) 単行本『エリイはいつも気持ち悪い』 エリイ写真集 produced by Chim↑Pom from Smappa!Group『ぼく、ぼく脳』イベント限定８種類特大帯バージョンの販売！

■タイトル：「廻る金三味不法投棄的ポップアップ・東大阪」

■会 場：株式会社福井プレス、染食還（大阪府東大阪市西石切町6-3-42）tel 072-986-9295

■会 期

2026年5月29日（金） 16:00 - 20:00

2026年5月30日（土） 11:00 - 20:00

2026年5月31日（日） 11:00 - 15:00

※30日・31日は「即興人形劇」を開催

※営業日時は変更となる場合がございます、金三昧や染食還のInstagramやwebサイトをご確認ください。

金三昧 https://kane-zanmai.shop/

染食還 https://senshockan.com/

■入 場 料 ：無料

■先行販売商品：

【数量限定】ワンドリンク付き・先行販売商品！ ぼく脳デザイン「お札染め（ミツマタ染め）商品」 ◆手ぬぐい ◆札束Tシャツ 購入サイト：https://kane-zanmai.shop/

■主 催：金三昧

■企画制作：金三昧 染食還 Chim↑Pom from Smappa!Group ぼく脳 佐藤全部 存在飯店

■イラスト : ぼく脳

■ビジュアルデザイン : 佐藤アチコ

■協 力 : 株式会社ワインライス 株式会社福井プレス みち@shitb

株式会社摂津金属工業所 三和紙業株式会社 株式会社モノエン