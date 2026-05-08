【Honeys（ハニーズ）】原菜乃華さんが着こなすCOLZA(コルザ)2026年夏の新作コレクションを公開！

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、俳優・原菜乃華(はらなのか)さんをイメージモデルに起用したCOLZA(コルザ)の2026年夏の新作コレクションを、2026年5月8日(金) よりハニーズ公式オンラインショップにて公開しました。

特設ページ：

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/enanoka/

この夏は、“ヘルシーで可愛い”が気分。さらっと着られるアイテムに、抜け感のあるシルエットや軽やかなディテールを重ねて、暑い日も気分が上がるスタイルを提案します。Tシャツやデニムの王道カジュアルはもちろん、ワンピースで一気に旬顔にしたり、小物でムードを変えたり、テイスト違いをミックスして“自分らしく”楽しめるのもポイント。さらに、イベントや夏のおでかけにぴったりな浴衣スタイルもラインアップ。日常から特別な日まで、この夏の「着たい!」が見つかるSUMMER LOOKをお届けします。

■LOOK紹介

One piece \4,480

Bag \3,480

Sandals \2,980

Blouse \2,480

Half-pants \2,680

Socks \260

Sandals \2,980

Shirt \2,480

Skirt \2,980

Tops \1,980

Skirt \3,480

Bag \3,480

Sandals \2,980

Blouse \2,480

Pants \2,980

※すべて税込み表記

■コンテンツ概要

特設ページ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/enanoka/

■原菜乃華(はらなのか)さんプロフィール

東京都出身、2003年8月26日生まれ。2009年に芸能界デビュー後、多くのドラマや映画に出演。 2022年の映画『すずめの戸締まり』でヒロインを務め、第18回声優アワード新人賞を受賞、 また映画『ミステリと言う勿れ』では第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。 NHK連続テレビ小説『あんぱん』ではヒロインの妹役で出演。配信＆映画『【推しの子】』では有馬かな役を演じた。 2025年にはORICON NEWS「上半期ブレイク俳優ランキング（女性編）」で1位を獲得し、今最も注目されている若手女優の一人。 2026年7月17日（金）公開の映画「君と花火と約束と」ではヒロイン葉山煌役で出演予定。

■COLZA(コルザ)について

流行をおさえた遊び心のあるデザインを、手に取りやすい価格で展開。トレンドに敏感な方に向けて、カジュアルからフェミニンまで、毎日を楽しめる多彩なスタイルを揃えています。

■ハニーズについて

ハニーズが多くのお客様に支持される一番の理由は、魅力的な3つのオリジナルブランドの展開です。多様な感性と幅広い年齢層に応えるブランド構成を強みに、高感度・高品質・リーズナブルプライスを軸として、お客様の声を商品づくりに反映し、寄り添う会社であり続けます。多様なライフスタイルをカバーするブランド展開で、手に取りやすくご満足いただける商品をご提供するファッションサプライヤーを目指しています。

＜URL＞https://www.honeys.co.jp/

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