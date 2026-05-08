あなたのAI顧問、経営者の1日に密着し現場業務をAIで改善する新サービス「トツゲキAI顧問」を開始

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山結音）は、経営者の1日に密着し、現場に残るアナログ業務や属人的な業務フローをAIで改善する新サービス「トツゲキAI顧問」を開始します。

本サービスは、YouTubeの密着企画とAI導入支援を組み合わせた実践型サービスです。経営者のリアルな1日に同行し、日々の業務の中に潜む非効率や属人化の課題をその場で発見。生成AI、Google Apps Script、各種自動化ツールなどを活用し、業務改善の提案から実装・定着支援まで行います。

背景

AI活用は、ツールを導入するだけでは定着しません。重要なのは、各社の業務フローに合わせて日常業務へ組み込むことです。生成AIへの関心が高まる一方で、多くの中小企業では「何から始めればいいかわからない」「研修を受けても実務に定着しない」「現場の業務にどう組み込めばいいかわからない」という課題が残っています。

当社はこれまで、中小企業向けAI顧問サービス「あなたのAI顧問」を通じて、AI導入、業務改善、属人化解消、社内教育を支援してきました。今回開始する「トツゲキAI顧問」は、その知見をもとに、より現場に深く入り込む実践型の取り組みです。

「トツゲキAI顧問」について

https://www.youtube.com/watch?v=3cgE0DkRkPk

「トツゲキAI顧問」は、経営者や企業の現場に1日密着し、実際の業務を観察しながら、AIで改善できるポイントを洗い出すサービスです。単なるヒアリングや研修ではなく、日々の業務の中で発生しているアナログ作業、手作業、属人的な判断、情報共有のムダを発見し、その場で改善案を提示。必要に応じて、AIツールや自動化の仕組みづくりまで支援します。

また、密着の様子をYouTube企画として発信することで、出演企業は自社のAI活用への取り組みをコンテンツとして可視化できます。これにより、認知拡大、潜在顧客との接点創出、採用広報にも活用できます。

本サービスの特徴

本サービスの特徴は、単なるAI研修やツール導入支援に留まらず、経営者の現場に入り込み、実際の業務をその場で可視化・改善していく点にあります。出演企業は、自社内に残るアナログ業務や属人的な運用を見直しながら、AI活用の具体的な取り組みを対外的に発信することができます。これにより、業務改善だけでなく、企業認知の向上や採用広報への活用も期待できます。

また、密着の様子はYouTubeコンテンツとして発信されるため、視聴者に対しても「AIを導入すると現場がどのように変わるのか」を具体的かつリアルに伝えることが可能です。

提供価値

想定している企業

代表コメント｜NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山結音

- 経営者の1日に密着し、現場業務の課題を可視化- アナログ業務・属人的フローの改善提案- 生成AI、Google Apps Script、各種自動化ツールを活用した実装支援- 改善提案に留まらず、導入・定着まで伴走- YouTube発信による認知拡大・採用広報への活用- AI導入の実例をコンテンツ化し、潜在顧客との接点創出を支援- AIを導入したいが、何から始めるべきかわからない企業- 紙、Excel、手作業、属人化した業務が残っている企業- 経営者自身がAI活用を推進したい企業- 自社の取り組みを発信し、認知拡大や採用広報につなげたい企業- 研修や情報収集で終わらず、現場の実務改善まで進めたい企業

AI活用は、ツールを導入しただけでは定着しません。重要なのは、その会社の現場に合った形で、日々の業務に組み込むことです。「トツゲキAI顧問」では、経営者の1日に密着し、実際の業務を見ながら、AIで変えられるポイントを一緒に見つけていきます。机上の空論ではなく、本当に現場で使われるAI活用を、企業ごとにつくっていきたいと考えています。

NEXT INNOVAITION株式会社は今後、「トツゲキAI顧問」を通じて、AI活用に関心を持ちながらも具体的な導入方法に悩む中小企業に対し、導入検討から業務改善、定着支援までを一気通貫でサポートしてまいります。今後も、AI導入を単なるツール活用で終わらせず、業務改善、組織の標準化、採用広報までつながる実践的な支援を展開してまいります。

会社概要

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業