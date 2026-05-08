【ココス】今年も覚悟はいいでスーか？“スーパースースー”がパワーアップ！ココスが「チョコミン党フェア」を開催 初夏にぴったりな清涼感あふれるデザートとフラッペが登場！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ココスジャパン（代表取締役社長：一木 直哉 本社：東京都港区）が全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、5月14日（木）より、チョコミントを愛する“チョコミン党”の皆さまから毎年、大変ご好評をいただいている「チョコミン党フェア」を開催します。

チョコミントの定番であるチョコミントアイスをはじめ、ミントの爽やかな風味とチョコの濃厚な味わいをお楽しみいただける5品をご提供します。また、衝撃的な爽快さを昨年ご好評いただいた“スーパースースーソース”が、パワーアップした爽やかさで今年も登場です。

目玉商品の「チョコミン党パフェ」は、たっぷりのチョコミントアイスや、濃厚なベルギーチョコアイス、ザクザクとしたチョコミントクランチをトッピングしたビッグパフェです。さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレーで鮮やかな彩りを、ミントパンナコッタやミントゼリーで涼やかな見た目を演出しました。

また、テイクアウトも可能な「チョコミン党フラッペ」も登場します。つるんとした食感で爽やかな味わいのミントゼリーが入った、ココアビスケットチップやチョコソースと混ぜながらお召し上がりいただく一品です。

ココス自慢の「プレミアムドリンクバー」には、季節限定で今が旬の「新茶」が登場します。新茶の爽やかな香りとチョコミントの爽快感でさらに“ス～～ッ”とした風味をお楽しみいただけます。

ぜひこの機会にお近くのココスで、「チョコミン党フェア」をお楽しみください。

※ 504店舗で販売予定です。（5月8日時点）

※ 空港店舗では実施しません。

※ 6月下旬に販売終了予定です。

※ 「チョコミン党フラッペ」以外の商品はテイクアウトができません。

※ ミント系の食材には、ハッカ香料を使用しています。

チョコミン党パフェ

1,090円（税込1,199円）

チョコミントの定番であるチョコミントアイスが主役の、ミントとチョコのバランスにこだわったチョコミントづくしの爽やかなビッグパフェです。

トップにはチョコミントアイスやベルギーチョコアイス、チョコブラウニーに加えて、さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレー、淡い水色のチョコミントクランチを飾り、華やかに仕上げました。

中層にはザクザクとしたココアビスケットチップや優しい甘さのミントパンナコッタ、ホイップを重ねました。つるんとした食感で涼やかな見た目のミントゼリーが清涼感をプラスします。

別添えでご提供する、昨年より爽やかな味わいのミントソースをお好みでかけてお召し上がりください。

メンソールのようなすっきりとした味わいの「ウバ」との組み合わせがおすすめです。

※ ミントソースは「スーパースースーソース 2.0」ではありません。

チョコミン党ガトーショコラ

550円（税込605円）

しっとりとした食感と濃厚な味わいをご堪能いただけるガトーショコラに、チョコミントアイスやホイップ、さくらんぼのシロップ漬けをトッピングしました。散りばめたチョコスプレ―が華やかさを演出します。

プレートを彩るミントソースやチョコソースをガトーショコラと合わせてお召し上がりください。

ガトーショコラの濃厚な味わいが引き立つ爽やかな香りの「ダージリン」がおすすめのペアリングです。

チョコミン党フラッペ

店内価格：590円（税込649円）

すっきりとした味わいのチョコミントフラッペにホイップやチョコソース、ココアビスケットチップをトッピングした贅沢なフラッペです。

よく混ぜていただくと、濃厚なチョコソースやザクザクとしたココアビスケットチップ、つるんとした食感で爽やかなミントゼリーがフラッペに合わさり、味わいや食感の変化をお楽しみいただけます。

フラッペですっきりした後は、花や果実を想起させる甘い香りとまろやかな味わいが特長の「キームン（祁門紅茶）」でホッとひと息ご休憩ください。

テイクアウトでもご購入いただけます。

※テイクアウトの場合、税率が異なります。

ネット注文ならテイクアウトが10％オフ！

ココスのテイクアウト：https://rsv.cocos.jp/

ミニ！チョコミン党パフェ

490円（税込539円）

チョコミントアイスやベルギーチョコアイス、チョコミントクランチをのせた、ミニサイズながらもチョコミントの味わいを存分にお楽しみいただけるパフェです。

ミントパンナコッタやミントゼリーの淡いミントグリーンが涼やかな見た目を演出します。

爽やかですっきりとした味わいの「新茶」と一緒にお召し上がりください。

チョコミン党アイス

330円（税込363円）

チョコミントの定番“チョコミントアイス”をシンプルにお楽しみいただけます。濃厚な味わいのチョコブラウニーを添えて満足感をプラスしました。

華やかな香りとすっきりとした後味が特長の「ジャスミン茶」との組み合わせがおすすめです。

スーパースースーソース 2.0 100円（税込110円）専用の敷紙

より刺激的な味わいを求めるお客様の声にお応えし、想像以上にスースーするソースがパワーアップして今年も登場します！ミントの爽快感が強い、刺激的な味わいをお楽しみください。

非常に“スースー”しますので、少しずつかけてお召し上がりいただくようお願いします。

また、デザートだけでなく、ミントと相性の良いミルクやココアなどのドリンクと合わせていただくのもおすすめです。

※ ハッカを使用しているため、妊娠中・授乳中の方、乳幼児や高齢の方、体調に不安のある方はお控えください。