MagSafe対応モバイルバッテリー「Jonukich」、期間限定セールを5月6日より開催

～2点購入でさらに5％OFF、ポイント還元にも対応～

九洋洲 Joychou 株式会社

モバイルアクセサリーブランド「Jonukich」は、MagSafe対応モバイルバッテリーの期間限定セールを、2026年5月6日（火）から5月17日（日）まで開催いたします。通常価格4,799円（税込）のところ、期間中は2,899円（税込）で販売。さらに、購入金額の1％ポイント還元に加え、2点購入時には追加で5％OFFが適用されます。

外出先でも使いやすい、MagSafe対応の薄型モバイルバッテリー

Jonukichの最新モデルは、最大15Wのワイヤレス充電に対応したMagSafe対応モバイルバッテリーです。iPhone 12～17シリーズにマグネットでしっかり吸着し、移動中でもズレにくい安定した充電をサポートします。

また、Type-CケーブルとLightningケーブルを本体に内蔵しており、ケーブルを別途持ち歩く必要がない点も特徴です。MagSafe非対応機種については、内蔵ケーブルを使用することで充電可能です。

18000mAh大容量＆PD急速充電で、旅行や出張にも対応

本製品は、18000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、約203gの軽量設計を実現。スマートフォンだけでなく、複数デバイスの充電にも対応し、長時間の外出時にも活用できます。

さらに、最大22.5WのPD急速充電に対応。ワイヤレス充電と有線充電を組み合わせることで、最大3台まで同時充電が可能です。

LED残量表示・スタンド機能搭載で日常使いにも便利

本体にはLEDディスプレイを搭載し、バッテリー残量を％単位で表示。充電タイミングをひと目で確認できます。

加えて、動画視聴やオンライン会議時に便利なスタンド機能も搭載。縦置き・横置きの両方に対応しており、自宅や移動中などさまざまなシーンで活用できます。

PSE認証取得済み、2年間保証付き

本製品は、PSE・FCC・RoHS認証を取得。過充電・過放電・過熱防止などの多重保護機能を搭載し、安全性にも配慮しています。

また、購入後2年間の保証サービスを提供。日本語でのサポートにも対応しています。

製品仕様（一部）

- 最大15Wワイヤレス充電対応- 18000mAh大容量バッテリー- 最大22.5W PD急速充電対応- Type-C／Lightningケーブル内蔵- 最大3台同時充電可能- LED残量表示搭載- スタンド機能付き- 重量：約203g- PSE認証済み- 2年間保証付き

※MagSafeワイヤレス充電対応機種：iPhone 12～17シリーズ

※iPhone 16e、iPhone 11以前のiPhone、一部Android端末はワイヤレス磁気吸着非対応です。

※Apple Watchは一部モデルのみ対応となります。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGMPQDFNJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com