ECG代表・中川晃太がWall Street Journal 「Next Era Leaders」に選出

エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社

Big4出身コンサルタントを中心に設立されたエクイティ・コンサルティング・グループ株式会社（所在地：東京都、代表取締役：中川 晃太）は、米経済紙「The Wall Street Journal（以下、WSJ）」による次世代リーダー特集「WSJ×Next Era Leaders」に代表・中川晃太が選出され、ニューヨークで開催された「THE FUTURE OF EVERYTHING FESTIVAL」に参加したことをお知らせします。

「WSJ×Next Era Leaders」の概要と選出背景

「WSJ×Next Era Leaders」は、独自のビジョンと革新的な取り組みによって、次世代の産業や社会を切り拓く世界各国のリーダーを選出するプロジェクトです。

エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社は、“コンサルティングの民主化”を掲げ、従来は大企業中心だった高度なコンサルティングサービスを、生成AIを活用することでより幅広い企業へ届ける新たなモデルを推進しています。

Big4出身コンサルタントの知見を学習したAIエージェントと、人間による高いエンゲージメント力を融合させる独自構想「ECG Standard」が、コンサルティング業界の新しい可能性として高く評価され、今回の選出に至りました。

代表中川によるスピーチ

これまでコンサルティングは、一部の大企業だけが活用できる特別なサービスとして存在してきました。しかし本来、経営課題や事業課題に悩むすべての企業にこそ、良質な知見や思考支援が必要だと考えています。

私たちは、生成AIと人間のエンゲージメントを融合することで、“24時間365日相談できるバーチャルコンサルタント”の実現を目指しています。単なる効率化や低価格化ではなく、誰もが必要な時に高度な思考支援へアクセスできる世界をつくりたいと考えています。

ニューヨークという世界中のイノベーションが集まる場で評価いただけたことを大変光栄に思います。今後は日本発の新しいコンサルティングモデルとして、グローバル展開も視野に挑戦を続けてまいります。

「THE FUTURE OF EVERYTHING FESTIVAL」とは

WSJが主催する国際カンファレンスであり、テクノロジー、ビジネス、AI、カルチャー、ヘルスケアなど、さまざまな分野のリーダーや起業家が集結し、未来を形作るトレンドやイノベーションについて議論を交わすイベントです。

授賞式 開催概要

イベント名：THE FUTURE OF EVERYTHING FESTIVAL

アワード：WSJ×Next Era Leaders

開催日：2026年5月4日（月）

会場：米国・ニューヨーク

主催：The Wall Street Journal

エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社について

エクイティ・コンサルティング・グループ株式会社は、Big4出身メンバーを中心に設立されたコンサルティングファームです。

戦略立案、DX、マーケティング、M&A、業務改革など幅広い領域に対応しながら、“コンサルティングの民主化”をビジョンに掲げ、AIエージェントを活用した新たなコンサルティングモデルの構築を進めています。

同社では、コンサルタントに必要な「エンゲージメント」「戦略思考」「ドキュメンテーション」の3要素を再定義。生成AIによって戦略思考や資料作成を高度化する一方、人間のコンサルタントは顧客理解や実行支援など、より本質的な価値提供へ集中する体制を構築しています。

今後は、AIを通じて誰もが直感的に経営課題を相談できる環境づくりを推進し、日本国内のみならず海外展開も視野に事業を拡大してまいります。