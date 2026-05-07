クライム、Windows 1台で完結する鉄壁のランサムウェア対策「らくらくパッケージ」を販売開始

株式会社クライム

ITインフラのデータ保護ソリューションを提供する株式会社クライム（本社：東京都中央区、以下クライム）は、Windows 1台のオールインワン構成で強固なバックアップ保護を実現するランサムウェア対策ソリューション「らくらくパッケージ」の販売を開始いたします。

■ 開発の背景：複雑化するランサムウェア対策を「もっと手軽に」

近年、企業を狙うランサムウェア攻撃は高度化しており、バックアップデータそのものを暗号化・削除する攻撃が増加しています。対策として「バックアップの不変性（イミュータブル化）」が必須となっていますが、Linuxスキルの不足や、ハードウェア選定・環境構築の煩雑さが導入の壁となっていました。

この課題を解決するため、クライムは、Windowsベースで運用でき、かつ導入から保守までをパッケージ化した「らくらくパッケージ」の提供を開始いたしました。

■ 「らくらくパッケージ」の4つの構成要素

本パッケージは、世界トップシェアのバックアップソフトと、革新的な保護ツール、そして信頼の国産ハードウェアを統合した、まさに「これさえあれば安心」の構成です。

■ 本パッケージの主な特長

■今後の展望

- Veeam Backup & Replication (Veeam): 仮想・物理・クラウドを問わず、あらゆる環境を高速にバックアップ。- Blocky for Veeam (Blocky) : Windows上のバックアップデータ（NTFS/ReFS）を指名されたアプリケーション（Veeam）以外からの書き込みを拒否。ランサムウェアによる暗号化を阻止します。- 専用ハードウェア :パフォーマンスと信頼性に優れたWindows用ハードウェアを採用。- 導入・設置支援サービス :エンジニアによる初期設定・導入支援がセットになっており、購入後すぐに運用を開始できます。- Windows 1台の省スペース構成複雑なネットワーク設計や複数台のサーバーは不要。既存のWindows環境の操作感そのままに導入可能です。- Linuxスキル不要で「不変性バックアップ」を実現通常、バックアップの保護にはLinux（Hardened Repository）が推奨されますが、Blockyの採用により、Windows OSでありながらそれと同等以上の堅牢性を確保します。- 安心のサポート連携体制ハードウェアからソフトウェアまでを網羅したパッケージ構成を活かし、トラブル発生時のスムーズな相談体制を構築しています。

株式会社クライムは、本パッケージを通じて、中堅・中小企業から大企業まで、ランサムウェアの脅威にさらされるあらゆる企業のデータ保護を強力に支援してまいります。

【製品詳細・お問い合わせ】

製品の仕様や価格については、以下の公式サイトをご覧ください。

「らくらくパッケージ」詳細ページ： https://climb.co.jp/soft/blocky-raku2pk/

本件に関するお問い合わせ先：

株式会社クライム 営業部

TEL：03-3660-9336

Email：soft@climb.co.jp

URL：https://www.climb.co.jp/