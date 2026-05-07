「KMA 2026」5月6日より人気投票スタート！グローバルファンダムアプリ「IDOLCHAMP(アイドルチャンプ)」で激戦の幕開け

株式会社 NEOWIZゲームオン

・ 全7部門、100%ファンの投票により受賞者を選定

・ KMチャートに基づく公正な投票…「グローバルファンの参加拡大へ」

・ 「KMA 2026」7月25日、ソウル・高麗大学化汀(ファジョン)体育館にて開催

MBC PLUSとモバイル広告プラットフォーム企業「TNK Factory」が共同事業としてサービスを提供しているグローバルモバイルファンダムアプリ「IDOLCHAMP(アイドルチャンプ)（IDOLCHAMP）」にて、5月6日午前10時より「KMA 2026」本選第1次投票が本格的にスタートした。

来る7月25日、韓国・ソウルの高麗大学化汀(ファジョン)体育館で「KMA（KMチャートアワード） 2026」が開催される中、その人気投票は計3回に分けて実施される。

本選第1次投票は5月6日午前10時から19日午後11時59分まで。続く本選第2次投票は5月22日午前10時から6月5日午後11時59分まで行われ、決選投票は6月8日午前10時にスタートし、7月6日午後11時59分に締め切られる。

ノミネート対象は、昨年から2026年4月30日までに発売された楽曲およびアーティストとなる。賞は全7部門に分けられており、100%ファンの投票によって受賞者が決定する。

投票部門は以下の通り。

ベスト人気曲 (BEST POPULAR SONG AWARD)

ベスト人気ソロ男性歌手 (BEST POPULAR SOLO MALE AWARD)

ベスト人気ソロ女性歌手 (BEST POPULAR SOLO FEMALE AWARD)

ベスト人気男性グループ (BEST POPULAR MALE GROUP AWARD)

ベスト人気女性グループ (BEST POPULAR FEMALE GROUP AWARD)

ベスト人気トロット (BEST POPULAR TROT AWARD)

グローバルライジングスター (GLOBAL RISING STAR AWARD)

各部門には、現在のK-POPシーンを牽引するトップアーティストから注目の新人まで、錚々たる顔ぶれがノミネートされている。

ベスト人気男性グループにはBTS、SEVENTEEN、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONEなどが、ベスト人気女性グループにはBLACKPINK、IVE、LE SSERAFIM、aespa、TWICEなどが名を連ねた。

また、ベスト人気曲部門ではRIIZE、ILLIT、BABYMONSTERなどのヒット曲が競い合い、グローバルライジングスター部門ではNEXZ、MEOVV、KATSEYEなど次世代を担うルーキーたちが候補に挙がっており、激しい投票戦が予想される。

KMチャートおよびKMチャートワールドが主催し、KMA組織委員会とUPICKが主管する「KMA 2026」は、1年間歌謡界を輝かせたアーティストたちと、彼らを応援したファンに捧げる音楽祭典であり授賞式だ。人気投票は「IDOLCHAMP(アイドルチャンプ)」「UPICK」「マイワンピック」の各プラットフォームにて実施される。

一方、「IDOLCHAMP(アイドルチャンプ)」はTNK FactoryとMBC PLUSが共同で開発した参加型グローバルモバイルファンダムアプリである。2016年のリリース以降、今年で10年目を迎え、「順位投票」「チャート」「募金」などアイドル番組と連動した多様なサービスを提供している。最近ではショートフォーム形式の映像供給サービス「Shortchamp（ショートチャンプ）」を導入し、グローバルファンダムからさらに大きな愛を受けている。