久しぶりの帰省も、憧れの場所への遠征も。WILLERが贈る過去最大の高速バスセール『ウィラトラセール』が5月15日スタート！～最大50％OFF！アプリ30万DLの感謝を込めて～

WILLER株式会社

WILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男）は、移動予約サイト「WILLER TRAVEL（ウィラートラベル）」にて、全国の高速バスがお得に予約できる半期に一度のビッグセール『ウィラーのウルトラセール（通称：ウィラトラセール、URL：https://travel.willer.co.jp/campaign/willtra/）』を開催します。

2026年5月15日（金）12:00より本セールの予約受付を開始し、それに先立ち、プレミア会員（※1）限定のプレセールを5月13日（水）12:00より実施します。

昨今の物価高や、宿泊費・ガソリン代の高騰といった状況のなかで、心ゆくまで旅を楽しむことが、以前より少し難しくなっています。それでも、会いたい人に会いに行くこと、新しい景色に出会うこと、そして「旅」という特別な体験をすることは、本来、誰もが等しく自由に楽しめるものであるべきだと、私たちは考えています。

WILLERは「もっと気軽に、もっと遠くへ」という想いのもと、家計への負担を抑えながら、皆さまの「旅に出たい」という気持ちを後押しできるよう、本セールを企画しました。

（※1）メールアドレスやお名前を登録するだけで高速バス等を便利でお得に利用できるサービスで、「一般会員(無料)」と「プレミア会員(年会費1,100円)」の2種類があります。（https://travel.willer.co.jp/membership/）なお、プレミア会員のプレセールに参加するには5月12日（火）23:59までの入会が必要です。

※セール商品の購入やクーポンの受取は全て先着順です。

今回の「ウィラトラセール」では、以下の特別な特典をご用意しています。

【過去最大の感謝を込めて】

一人でも多くの方に、笑顔で旅に出ていただきたい。

その想いから、高速バス「WILLER EXPRESS」の運賃を最大50％OFFでご提供します。

【全国の旅を応援】

WILLER EXPRESSを除く全国の高速バスをご利用の方へ。

各バス会社様と共にお届けする最大1,000円OFFクーポン（※2）を配布します。

WILLER便が通っていない街からも、あなたが行きたかったあの場所へ。日本中へ広がる旅の道のりを、私たちが支えます。

（※2）本クーポンは他社運行便が対象です。WILLER EXPRESSは、セール運賃（最大50％OFF）にてお得にご利用いただけます。

【いつも、これからも、一緒に】

アプリ30万ダウンロードの感謝を込めて。

今回の旅の思い出が、また次の旅に繋がるよう、次回使える500円クーポンをプレゼントします。

■『ウィラトラセール』実施概要

＜予約期間＞

プレミア会員限定プレセール：2026年5月13日（水）12:00～5月14日（木）12:00

本セール（全会員対象）：2026年5月15日（金）12:00～5月29日（木）12:00

※5月12日（火）23:59までにプレミア会員登録を完了された方がプレセールの対象となります。

＜特設ページ＞

https://travel.willer.co.jp/campaign/willtra/

＜セール内容＞

１.【目玉】WILLER EXPRESSが過去最大の最大50％OFF！

「ウィラトラセール」として過去最大の割引率となる本企画では、人気路線を含む全20路線が対象となります。

・対象路線： WILLER EXPRESS 全20路線（昼行・夜行）

・出発期間： セール特設サイトにて順次公開

※席数限定・先着順となります。

２. WILLER EXPRESSを除くバス予約に使える「選べる4種の割引クーポン」

「WILLER TRAVEL」で扱うWILLER EXPRESSを除く全国の高速バスを対象に、最大1,000円割引となるクーポンを先着配布します。

・内容： 300円、500円、700円、1,000円の4種類

・対象： WILLER EXPRESSを除く全国の高速バス

※予約金額によって利用可能なクーポンが異なります。

※上限枚数に達し次第、クーポンの取得ができなくなる場合がございます。

※クーポンの利用状況によって配布枚数を追加する場合がございます。

３. アプリ30万ダウンロード記念企画

日頃の感謝を込め、アプリ利用者限定の還元キャンペーンを実施します。

内容： セール期間中にアプリ経由で高速バスを予約した方全員に、セール終了後、次回の予約で使える「500円クーポン」をプレゼント。

■ 私たちが「ウィラトラセール」に込めた想い

私たちWILLERは、単に目的地までお客様をお届けするだけでなく、その先にある「感動」を支える基盤でありたいと考えています。

今回の過去最大級のセールは、学生の方や、久しぶりに遠出をされる方など、一人でも多くの方に「移動の楽しさ」を再発見していただきたいという願いから生まれました。物価高などの不安を少しでも和らげ、新しい一歩を後押しする存在でありたい。そんな想いで、全社を挙げて皆さまの旅を応援します。

■移動予約サイト「WILLER TRAVEL（ウィラートラベル）」について

「WILLER TRAVEL」は、日本全国をつなぐ高速バス・夜行バスを中心に、フェリーや鉄道、宿泊、アクティビティまで、あなたの「行きたい」をトータルに支える移動予約サイトです。

私たちが目指しているのは、単に目的地までお客様をお届けすることではありません。

「大切な人に会いたい」「見たことのない景色に触れたい」「日常を飛び出してリフレッシュしたい」――そんな一人ひとりの真っすぐな想いに寄り添い、移動そのものが「最高の思い出」の一部となるような、心地よく、ワクワクする旅のプラットフォームでありたいと考えています。

テクノロジーの力で移動をスマートに、そして人の温もりを感じるサービスで移動をもっと豊かに。WILLER TRAVELはこれからも、すべてのお客様へ「感動」と「豊かさ」を届け続けます。

URL：https://travel.willer.co.jp/