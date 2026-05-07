高知学園高知中学高等学校のアドミッション・オフィス運営支援を開始。データに基づく私学の新たな募集戦略モデルへ/株式会社NextTeachers

株式会社NextTeachers

株式会社NextTeachersは、令和８年４月より、高知学園高知中学・高等学校においてアドミッション・オフィス（AO）の運営支援業務を開始いたしました。本事業では、志願動向や内部進学データの分析に基づき、入試・広報戦略の立案から実行改善までを伴走支援します 。少子化により私立学校の生徒確保が社会課題となる中、データ駆動型の学校運営と「学びの可視化」を通じて、持続可能な学校経営と中高一貫教育の強化に貢献します。

■ 導入の背景：なぜ今、民間企業による支援が必要なのか

現在、少子化の加速に伴い、私立学校間における生徒獲得の競争はかつてなく激化しています。従来の経験則や勘に頼った募集活動や定型的な広報だけでは、学校独自の魅力を受験生や保護者に正確に届けることが難しくなっています。 これからの持続可能な学校経営においては、志願動向や内部進学動向、推薦構造などの客観的なデータを総合的に把握・分析し、戦略的な意思決定を行うアドミッション・オフィス（AO）の機能が不可欠です。しかし、多くの教育現場では、データ分析や戦略立案を担う専門人材やノウハウの不足が課題となっています。

■ NextTeachersが提供する支援内容

そこで株式会社NextTeachersは、教育機関の外部パートナーとして、以下の専門的知見を提供し、学校担当者と連携した伴走型の支援を実施します。

データ分析に基づく課題整理： 志願動向や在籍動向などのデータを整理し、募集戦略上の論点を明確にします。

「学びの可視化」と広報・コンテンツ企画： 中高一貫教育の連続性を踏まえ、学校案内やSNS発信における訴求方法を助言・提案します 。

入試・募集制度の運用支援： 受験生への情報提供の在り方や、内部進学促進に向けた施策の改善提案を行います。

PDCAサイクルの徹底： 定期的な協議を通じて進捗確認と効果検証を行い、継続的な改善（PDCA）を回します。

■ 今後の展望

株式会社NextTeachersは、高知学園高知中学・高等学校における本取り組みを通じて、データに基づく募集戦略の先進的なモデルケースを構築します。今後は自社のネットワークを活用して先進事例の収集・提供を行うとともに、同様の課題を抱える全国の教育機関に向けて支援体制を拡大してまいります。

戦略的な生徒募集について、ディスカッションをご希望される方は下記のメールアドレスにお問い合わせください。

https://share.hsforms.com/15Eb4uw11TCm3ADvN_52U0Qdy084

■ 株式会社NextTeachersについて

株式会社NextTeachersは、「全ての学校が変化を続け、子どもたちが未来に向けて最適な教育を受けられる環境を実現する」ことをミッションに掲げ、教育現場の採用支援・広報支援・DX支援などを行っています。先生や学校の変化を支援するパートナーとして、教育業界の新しい形を創り出すことを目指しています。

会社名：株式会社NextTeachers

所在地：東京都中央区銀座３丁目１１番１８号 眞帆ビル８Ｆ

代表者：代表取締役 田中宏明・渡辺健太

事業内容：学校改革支援／教員採用支援／教育DX・広報支援

公式サイト：https://next-teachers.com(https://next-teachers.com)