【CASETiFY】ILLITのWONHEEをアイコンに迎えた新作、「Snappy(TM) スナップ & スティック」コレクションをCASETiFYから発表

Casetagram Limited「Snappy(TM) スナップ & スティック」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）(https://www.casetify.com/)」は、強力な吸引力を備えたグリップにより、平滑な面へのスムーズな着脱を可能にする新作アイテムを取り揃えた「Snappy(TM) スナップ & スティック」コレクションを2026年5月7日（木）日本時間13時より世界同時発売いたします 。

本コレクションは、ブランドで人気のMagSafe対応アクセサリーを集約し、クリエイターや多忙なビジネスパーソン、SNS世代の学生たちのニーズに合わせて作り上げたものです。さまざまな機能をスマートな新製品に詰め込むことで、ユーザーの日常に寄り添い、すべてのデバイス周りがスムーズに繋がるようなCASETiFY独自の使い勝手の良いエコシステムを実現しました。

本ローチンは、CASETiFYの「ユーザーの視点に立ったデザインアプローチ」を象徴しています。現代の消費者は、アクセサリーを単なる付加品と見なさず、デバイス同様の多機能性と審美性を求めています。機能性、磁気アタッチメント、そしてブランド独自のスタイルを融合させた「Snappy(TM) スナップ & スティック」コレクションは、外出の多いライフスタイルに最適な、信頼できるスタイリッシュなツールを提供します。

また、世界を舞台に圧倒的な存在感を放つK-POPガールズグループ「ILLIT」のメンバー、WONHEEとの強力なパートナーシップを継続し、本コレクションにクリエイティブな息吹を吹き込みます。キャンペーンの顔として彼女を迎えることで、コレクションの魅力をより深め、現代の消費者が持つエネルギッシュなパワーと共鳴する世界観を表現しました。

「Snappy(TM) スナップ & スティック」コレクション

発売を記念して、韓国・ソウルのトレンド発信地であるCASETiFY Seongsuではイベントを開催。5月11日からオープンする特設エリアでは、実際に製品を体験できるゾーンも用意されています。



コレクション ラインアップ

Stick-It ミラーケース

・特徴：約1.5mの落下保護性能（MIL規格準拠）

・カラー展開： プリムローズピンク / ブラック

・対応機種： iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max

・強力な吸着力： ケース背面に16個の吸盤を配置し、強力な吸着グリップを実現

・画面とレンズを守る設計： 2mmのベゼル（縁）とカメラリングを高く設計することで、画面とレンズを保護し、割れや傷を防止

・2つの利便性：外出先でのメイク直しに便利なミラー機能、壁面に固定できる吸盤機能

Snappy(TM) スナップ & スティック ミラーカードホルダースタンド

・MagSafe対応

・カラー：プリムローズピンク / ブラック

・カード1枚を安全に収納し、スムーズな取り出しが可能

・4-in-1機能：滑り止め吸着スマホグリップ、スマホスタンド（縦置き・横置き対応）、ミラー、カードホルダー

Snappy(TM) スナップ & スティック カードホルダースタンド

・MagSafe対応

・カラー：プリムローズピンク / ブラック

・カード1枚を安全に収納し、スムーズな取り出しが可能

・3-in-1機能：滑り止め吸着スマホグリップ、スマホスタンド、カードホルダー

Snappy(TM) スナップ ＆ スティック ミラー グリップスタンド

・MagSafe対応

・カラー：プリムローズピンク / ブラック

・3-in-1機能：滑り止め吸着スマホグリップ、スマホスタンド、ミラー

・強力な吸盤の吸着力により、あらゆる滑らかな表面に取り付け可能

ボウ スマホストラップ

・CASETiFYスマホケース専用のサイドソケットで簡単に着脱可能

・耐久性と耐水性に優れたコードを使用した、丈夫なつくり

・繊細でユニークなビーズを使用し、「コケティッシュ」や「バレエコア」のトレンドを反映したデザイン

「Snappy(TM) スナップ & スティック」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアにて2026年5月7日（木）日本時間13時より発売いたします。



また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP、X : @CASETiFY_JP、LINE : @casetifyjp) でもご確認いただけます。

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「Snappy(TM) スナップ & スティック」コレクション

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●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

6,450円（税込）～

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：5月7日（木）日本時間13時

実店舗 ：5月7日（木）各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/collection/snappy-snap-stick-collection

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CASETiFYについて

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CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

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ILLITについて

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YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAの5人で構成されるILLITは、2023年のサバイバル番組『R U Next?』を通じて結成されたBELIFT LAB初のガールズグループです。グループ名の「ILLIT」は、主体的な精神と冒険的な意志を表す「I will」というフレーズと、「特別な何か」を象徴する代名詞の「It」を組み合わせたものです。この名前は、5人組としての無限の可能性と、未来への期待を強調しています。

デビューアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲「Magnetic」は、K-POPグループのデビュー曲としては前例のない快挙となる米ビルボード「Hot 100」で91位にランクインし、K-POPの歴史を塗り替えました。記録的なデビューに続き、2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』はビルボード200で94位という印象的なスコアを記録し、グループをビルボード「エマージング・アーティスト」チャートの首位へと押し上げました。さらに3rdミニアルバム『bomb』では、ビルボード200で3度目のチャートインを果たし、自身最高の初動売上を記録しました。

グローバルな存在感をさらに確固たるものにしたのは、1stシングルアルバムからのバイラルヒット曲「NOT CUTE ANYMORE」です。同曲はビルボード「グローバル200」に9週連続でチャートインし、「バブリング・アンダーHot 100」では7位に到達しました。ILLITの目覚ましい功績は、2024年MTV EMAの「ベスト・アジア・アクト」や2024年ビルボード・ミュージック・アワードの「トップ・グローバル・K-POP・ソング」へのノミネートを経て、2025年iHeartRadioミュージック・アワードでの「ベスト・ニュー・アーティスト（K-POP）」受賞によって結実しました。