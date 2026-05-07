ラジオNIKKEI・オトバンク・日本の人事部が送るラジオ番組「人事リーダーの羅針盤」 5月ゲストはポラス株式会社 石田茂氏

株式会社オトバンク

社員の自律学習を促進するオーディオブック聴き放題プラン「audiobook.jp 法人版」を提供する株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）が、ラジオNIKKEIと共同で送るラジオ番組『人事リーダーの羅針盤』。「日本の人事部」協力の下、人事リーダーや専門家を迎え、注目の人事戦略や組織変革の最前線についてお届けしています。5月の放送は、ポラス株式会社 人事部長・石田茂氏をマンスリーゲストとしてお迎えします。

■5月ゲストは、30年にわたり人事を牽引するポラス株式会社 石田茂氏

「人事リーダーの羅針盤」は、ビジネスの現場で活躍する人事リーダーや専門家をマンスリーゲストとしてお招きし、４週にわたって注目の人事戦略や組織改革について伺いながら、これからの人事の在り方に迫るラジオ番組です。

5月は、1996年の入社以来30年間にわたり一貫して人事の道を歩み、2013年より人事部長としてグループ全社の人事機能を管掌する石田 茂氏をゲストに迎えます 。石田氏は、日本最大規模の大手企業人事トップコミュニティ「人語会」の代表も務める、まさに人事界のリーダー的存在です。

番組では、ポラスの組織カルチャーを起点に、企業内大学「ポラスアカデミー」の設立背景と運営の工夫に迫ります。働き方改革や生産性向上の裏で失われがちな「育成の余白」に対し、人材育成の仕組みをどう再構築したのか。勤務時間内受講・単位制の狙いや人事制度との連動、現場との摩擦を乗り越えた推進プロセスにも言及します。「人材発掘・育成会議」など次の打ち手も含め、施策を実行に移すための実践知をお届けします。人材育成や組織成長に課題を感じる人事担当者にとって、示唆に富む全4回です。

1週目の放送は5月8日（金）。radiko やApple Podcasts、Spotifyでもお聴きいただけます。

■ゲスト：石田茂氏プロフィール

ポラス株式会社 人事部長

1996年ポラスグループへ入社し、以降一貫して 30年間人事に携わり、2013年に人事部長に就任し現在に至る。過去複数のグループ関連会社設立に関与し、国内プレカット木材最大手のポラテック株式会社監査役を兼任。グループ全社の人事機能を主管し、制度・政策企画を得意としつつ企業カルチャーづくりに重きを置く。ライフワークとして、複数の異業種交流会や各種セミナーなどを20年以上に渡り企画・主催しており、日本最大規模の大手企業人事トップコミュニティである「人語会」の代表を務める。その他、多数のメディア取材を通して思考や取り組みが紹介されている。

■番組概要

- 番組名： 人事リーダーの羅針盤- 放送日時： 毎週金曜日7:40～7:55（再放送：毎週月曜日 7:40～7:55）- 放送メディア： ラジオ NIKKEI 第 1・radiko、ポッドキャスト、audiobook.jp※radikoのタイムフリーで放送後１週間の聴取が可能です- 制作： ラジオNIKKEI、オトバンク- 制作協力： 日本の人事部- パーソナリティ： 上田 渉（株式会社オトバンク創業者）- 番組HP： https://www.radionikkei.jp/rashinban/

【5月の放送日】

1週目： 5月8日 radikoで聴く→ https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20260508074000

2週目： 5月15日 radikoで聴く→ https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20260515074000

3週目： 5月22日 radikoで聴く→ https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20260522074000

4週目： 5月29日 radikoで聴く→ https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20260529074000

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社オトバンク 広報室 メール： pr@otobank.co.jp

その他お問い合わせはこちらまで： https://www.otobank.co.jp/contact/

■audiobook.jp 法人版

audiobook.jp 法人版は、ビジネス書や自己啓発書を中心に15,000点以上のタイトルを好きなだけ聴ける法人向けのオーディオブック聴き放題プランです。通勤中や家事中、就寝前など、耳のスキマ時間に音声を再生するだけで読書ができるため、自律学習のハードルがぐっと下がります。人材教育や、学びにも楽しみにも使える新しい福利厚生として活用いただいています。

【audiobook.jp 法人版に関するお問い合わせ】

お問い合わせフォーム： https://business.audiobook.jp/cta_contact

「audiobook.jp 法人版」特設サイト： https://business.audiobook.jp/

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2024年2月に会員数が300万人を突破。 https://audiobook.jp/

【サービス概要】

・サービス名称：「audiobook.jp」

・サイトURL：https://audiobook.jp/

・App Storeページ：https://app.audiobook.jp/ios

・Google Playページ：https://app.audiobook.jp/android

・料金体系：

聴き放題プランは、月額1,330円(税込)。入会から2週間は無料でご利用いただけます。

個別購入は作品ごとの購入が可能。（※単行本書籍とおよそ同価格帯（1,200円～1,500円）での配信が中心。）

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」( https://sinkan.jp/ )を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。https://www.otobank.co.jp/