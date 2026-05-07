ビームス、シンガポールに「BEAMS SINGAPORE」をオープン

株式会社ビームス2026年5月1日にオープンした「BEAMS SINGAPORE」

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋、以下ビームス）は、シンガポールの複合施設「New Bahru（ニューバル）」にて期間限定の単独店舗「BEAMS SINGAPORE」を2026年5月1日（金）にオープンしたことを発表します。

東南アジアの玄関口として各国から人が集まるシンガポールの中心部リバーバレー地区にある複合施設「New Bahru」にオープンする「BEAMS SINGAPORE」は、カジュアルウエアや雑貨を常時展開します。また、シンガポール国内とタイを対象にしたECサイトも開設予定です。

「BEAMS SINGAPORE」で常設展開するレーベルは、メンズカジュアルの〈BEAMS〉、ウィメンズのオンにもオフにも楽しめる幅広いスタイルを提案する〈Demi-Luxe BEAMS〉、雑貨の〈bPr BEAMS〉です。それぞれのレーベルの品揃えにおいては現地のニーズに合わせたセレクトを行い、〈BEAMS〉ではより素材や製法にこだわったデイリーに使えて長く着られるアイテムを提案する「THE A」を展開するほか、〈Demi-Luxe BEAMS〉ではオフで使えるリゾート感のあるアイテムなどのボリュームを増やします。また今後は、BEAMSで取り扱う30を超える多様なレーベル・ブランドの商品を期間限定で紹介することも予定しています。

さらに、日本国内の店舗では定石である、四季に基づいた2シーズン制(春夏・秋冬)とは異なる、常夏の地域に適した春夏物の販売期間を長くするなど、今後の東南アジア市場での展開も視野に入れた商品計画（マーチャンダイジング）を試験的に導入します。

なおビームスはこれまでも、日本文化に対する関心が高いシンガポールにおいて、2019年にシンガポール発のセレクトショップ「Colony Clothing」や百貨店「Takashimaya S.C.」にて期間限定店を出店し、2021年から「Colony Clothing」、2024年から商業施設「LUMINE SINGAPORE」への卸事業を通して一部の商品を紹介してきました。今回の単独店舗出店とECサイトの開設により、今後の東南アジア市場での展開も視野に入れたテストマーケティングを行いながら、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーを発信していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12471/table/951_1_2b1d43255a14937f622385aa08fedcf9.jpg?v=202605070151 ]

メンズ側の入口ウィメンズ側の入口「BEAMS SINGAPORE」の店内１.「BEAMS SINGAPORE」の店内２.「BEAMS SINGAPORE」の店内３.「BEAMS SINGAPORE」限定商品

ビームスについて

2026年2月に50周年を迎えたビームスは、1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約175店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。

https://www.beams.co.jp(https://www.beams.co.jp)