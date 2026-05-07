バーガーキング(R)のヒット商品「マッシュルーム」がチーズバンズで新登場！4種のきのこを、こだわりぬいた「4種チーズのクラフトバンズ」で挟んだ、食べ応え抜群の『マッシュルームアグリーバーガー(R)』新発売！

株式会社ビーケー・ジャパン

株式会社ビーケー・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2026年5月8日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”でサンドし、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』を期間限定で新発売いたします。

バーガーキング(R) の期間限定商品において大ヒット商品となった「マッシュルーム」シリーズの最新作として、直火焼きの100%ビーフパティを、定番人気シリーズ「アグリーバーガー」で使用している、手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”でサンドし、「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『マッシュルームアグリーバーガー』が期間限定で新登場いたします。

『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』は、4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの “4種チーズのクラフトバンズ”で、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100%ビーフパティ、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンをサンド。サワークリームとオニオンペースト、さらにオレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げました。4種のきのことクラフトバンズの食感がクセになる、食べ応え抜群の本格バーガーです。

『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』で使用している“4種チーズのクラフトバンズ”は、発酵前のパン生地に爽やかな酸味のゴーダチーズ、マイルドなエグモントチーズ、ほのかな甘みのモッツァレラチーズを均一に付けて発酵させ、さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げています。手作業が多く、通常のバンズに比べ1/3程度の数量しか生産できません。

バーガーキング(R) の「マッシュルーム」シリーズファンの皆様も、きのこ好きの皆様も、大ヒット商品の「マッシュルーム」シリーズの最新作『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』をぜひこの機会にお楽しみください。

4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げた、

こだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”

・よりおいしいバーガーをお届けするため、長い時間をかけ何度も改良を重ねたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”を開発。

・発酵前のパン生地にゴーダチーズ、エグモントチーズ、モッツァレラチーズを均一に付けて発酵させ、さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げました。

・“4種チーズのクラフトバンズ”は手作業が多く、通常のバンズに比べ1/3程度の数量しか生産できません。

商品概要

商品名：マッシュルームアグリーバーガー(R)

発売日：2026年5月8日（金）～5月17日（日）

価 格：単品 1,090円、セット 1,390円

定番メニューの『チーズアグリーバーガー(R) 』『ダブルチーズアグリーバーガー(R) 』『トリプルチーズアグリーバーガー(R) 』も好評発売中です。

商品名：チーズアグリーバーガー(R)

価 格：単品940円、セット1,240円

商品名：ダブルチーズアグリーバーガー(R)

価 格：単品1,340円、セット1,640円

商品名：トリプルチーズアグリーバーガー(R)

価 格：単品1,740円、セット2,040円

〈注意事項/利用条件〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』に関して、モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』に関して、数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』『チーズアグリーバーガー(R) 』『ダブルチーズアグリーバーガー(R) 』『トリプルチーズアグリーバーガー(R) 』を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』の発売を記念して

期間中に対象商品を購入した100名様に

「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」が当たるキャンペーン開催！

公式アプリの応募用クーポンでお得に購入して応募しよう！

『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』の発売を記念して『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』セットをご購入いただいた方の中から、抽選で100名様に「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」が当たるキャンペーンを5月8日（金）8時～5月17日（日）23時59分限定で開催いたします。

「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」は、4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げた、バーガーキング(R) こだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”をかわいいキーホルダーに仕上げた、“約10cm”の大型キーホルダーです。奮ってご応募ください。

バーガーキング(R) 公式アプリのクーポンタブから「【応募用】マッシュルームアグリーバーガーセット」のクーポンを利用しご購入いただくことで応募完了となります。

キャンペーン応募用クーポンは通常価格1,390円のところ、100円引きの1,290円でご購入いただけるお得なクーポンです。

新発売の『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』セットをお得に楽しめるキャンペーン応募用クーポンをご使用いただき「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」が当たるキャンペーンに奮ってご応募ください。

バーガーキング(R) 「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」キャンペーン概要

バーガーキング(R) 公式アプリをダウンロード後、会員情報を入力し会員登録してください。ご登録後、アプリのクーポンページから「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」のキャンペーン応募用クーポンを選択いただき、『マッシュルームアグリーバーガー(R) 』セットをご購入いただくことで応募完了となります。

賞品：“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー

キャンペーン期間：5月8日（金）8時～5月17日（日）23時59分

当選者数：100名様

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※営業時間は店舗により異なります。

「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」 キャンペーン応募規約

株式会社ビーケー・ジャパン（以下、当社）が主催する「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」 キャンペーン（以下、本キャンペーン）にご応募いただくに際し、本規約および下記の諸注意を十分にご確認いただき、ご同意の上、ご応募ください。

期間中にご応募された応募者のうち、抽選で100名様に「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」をプレゼントいたします。

※「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」キャンペーンへのご応募には、バーガーキング(R) 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

※App Store、Google Playからバーガーキング(R) 公式アプリをダウンロードいただき、会員登録をお願いいたします。

※本キャンペーン実施期間中はご登録情報を変更しないようにお願いいたします。

※「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」キャンペーン応募用クーポンは期間中何度でもご利用いただけますが、初回購入時点でキャンペーン応募完了となります。

※未成年の方は、親権者の方が応募規約に同意いただいた上でキャンペーンの応募をお願いいたします。

抽選の上、当選者へはバーガーキング(R) 公式アプリにご登録いただいたメールアドレス宛に当選のご連絡をいたします。その際に応募方法に応じて以下の点にご注意ください。

〈注意事項〉

※キャンペーン応募用クーポンでご購入された時点で本キャンペーンのご参加とみなします。ご参加をご希望されないお客様は通常のクーポンをご利用ください。

※ご当選者様の発表は「campaign@burgerking」からのメールの送信をもって代えさせていただきます。

※ご登録情報の変更等の理由によりメールが送れない場合は当選を無効とさせていただきます。

※当選が無効となった場合、その後、賞品の送付依頼をいただいたとしても一切受け付けかねます。なお、無効となった当選が発生した場合、当選人数は上記記載の数に達しないことがあります。

※当選のご連絡の際には、賞品送付のためにご登録をされているメールアドレスにて必要な情報をお伺いします。

※当社は、当選者にご提供いただいたこれらの情報を賞品送付、および賞品送付に必要な諸連絡のためにのみ使用し、その他の目的には一切使用いたしません。

※当選の連絡後、必要な情報をご提供いただけない場合、当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。またご提供情報に誤りがあるために賞品を送付できない場合（誤送信された場合を含みます）、当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。

※景品表示法の規定により、当社で実施中の他のキャンペーンとの重複当選は出来ない場合がございます。

※当選に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※ご提供いただいたお客様の個人情報は、当社が厳重に管理し、当選の通知、賞品送付および賞品送付に伴う連絡に利用させていただきます。また、個人を特定しない形でのサービス向上のための統計データとして利用させていただきます。個人情報をお客様の同意なしに第三者提供することはありません。ただし、法令に基づいて開示請求された場合はこの限りではありません。

※やむを得ない事情により、予告なくキャンペーン内容が変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」キャンペーン応募用クーポンご利用についての注意事項/利用条件

※クーポンのご利用には、バーガーキング(R) 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

※セルフレジ、有人レジをご利用の場合、キャンペーン応募にはクーポンQRコードのスキャンが必要となります。

※ドライブスルーご利用でのキャンペーン応募はできません。予めご了承ください。

※モーニング実施店舗はAM10:30以降にご利用ください。

※クーポンの有効期限等、予告なく変更となる場合がございます。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※1会計3つまでご利用いただけます。

※他の割引サービスとの併用はご遠慮ください。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※クーポン内容の変更は承りません。

※金額は全て総額表示(税込み価格)です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケー・ジャパンが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケー・ジャパン

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

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