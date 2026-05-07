コマニーが6月2日～4日開催「オルガテック東京2026」へ出展

コマニー株式会社

間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、6月2日(火) ～ 4日(木)に東京ビッグサイトにて開催されるドイツ発のオフィスおよびファシリティの国際専門展示会 「オルガテック東京2026」に出展します。

出展ブーステーマ

■働き方の変化と「仲間」という視点

「はたらく」という言葉は、かつて機織り機が音を立てながら何かを生み出す行為に由来すると言われています。自ら動き、周囲と響き合いながら価値を生む──それが、はたらくことの原点でした。しかし現代では、ワークスタイルという言葉が象徴するように、個人の効率や役割に焦点が当てられる場面が多くなっています。コマニーは、これからの働く場に求められるのは「個」の最適化だけでなく、仲間同士の関係性や共鳴を育む空間ではないかと考えています。

■体験型インスタレーション「FRAMING BLOCKS」

出展ブースイメージCG

当社のオルガテック東京2026の展示ブース、体験型インスタレーション「FRAMING BLOCKS」は、そうした新しい「はたらく」の在り方を来場者自身が体感できる空間です。グリッド状のフレームが重なり合う空間の中で、来場者はチームに分かれ、「すぐれた間を生成すること」をテーマとしたミッションに取り組みます。対話や試行錯誤を重ねる中で得られた気づきは、「間づくりのカケラ」として可視化され、それぞれが持ち帰ります。さらに再び集まり、それらを共有・改善しながら積み重ねていくプロセスを通じて、はたらくことが仲間とともに価値を生み出す行為であることを、来場者自身の体験として実感できる構成となっています。

コマニーは本展示を通じて「間づくり」によって生まれる新しい「はたらく仲間」の姿を、国内外へ

発信してまいります。

■オルガテック東京2026 コマニー出展概要

開催期間 ： 2026年6月2日(火)～4日(木)

開場時間 ： 10:00～17:00 （4日は16:00まで）

会 場 ：東京国際展示場「東京ビッグサイト」南１～４ホール

※当社出展ブースエリア：S4-E06

主 催：ケルンメッセ

日本オフィス家具協会（JOIFA）

※会場への入場は登録制となります。

（下記サイトへの事前登録により入場料無料）

イベント詳細URL：https://www.orgatec-tokyo.jp/

【参考】過去の出展について（直近３年）

オルガテック東京 QRコードオルガテック東京2023 - 間の間 -

※展示ブースはベストプレゼンテーションアワードにノミネート

これからの働き方は、人と人との関係、人と空間との関係、人と情報との関係など人を中心としたさまざまな関係性をきめ細かく、刻々と変容する現象として提供することが重要だと考え、その関係性の変化を体感できる間を出展しました。



オルガテック東京2024 -光間(CO GEN) -

『間づくり』の体験から実践への移行をテーマに、お客様への問いに対する「インスピレーション」を探す体験型ブースを出展。「働く」をシフトさせる光が見出される度、空間創造が進むインタラクティブアートの側面も含めました。



オルガテック東京2025 -旅する小説-

※展示ブースはORGATEC TOKYO Awards 特別賞を受賞

人生において仕事が占める時間は大きな割合を占め、生産性や効率性を重視し、直感や感性を抑えがちです。その重要性を見直すため、出展ブースでは仕事中に直感と感性を生かす価値を体感できる、体験型ブースを展示しました。