麻雀プロリーグ「Mリーグ」と「サンリオキャラクターズ」のコラボレーショングッズが登場！

株式会社丸善ジュンク堂書店

Mリーグオフィシャルショップを運営する、株式会社丸善ジュンク堂書店（本社：東京都中央区）は、麻雀プロリーグ「Mリーグ」と株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）が展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーショングッズを2026年5月9日（土）より発売いたします。

サンリオキャラクターズが各チームのデザインアレンジされたユニフォームを着用したかわいいグッズです。ぜひ、この機会に各店舗へお越しください。

■商品概要

5月9日（土）発売のグッズ

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ アクリルスタンド

（ブラインド単品990円税込 コンプリートBOX：9,900円税込）

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ アクリルキーホルダー

（ブラインド単品990円税込 コンプリートBOX：9,900円税込）

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ 缶バッジ

（ブラインド単品660円税込 コンプリートBOX：6,600円税込）

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ ステッカー

（ブラインド単品550円税込 コンプリートBOX：5,500円税込）

・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ コレクションカード

（ブラインド単品550円税込 コンプリートBOX：5,500円税込）

今後発売予定のグッズ

・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ アクリルスタンド （チームセット販売 価格未定）

・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ インスタントカメラ風カード （チームセット販売 価格未定）

■「Mリーグ」チームとサンリオキャラクターズ

EARTH JETS｜ハンギョドン

赤坂ドリブンズ｜けろけろけろっぴ

EX風林火山｜リトルツインスターズ

KADOKAWAサクラナイツ｜マイメロディ

KONAMI麻雀格闘倶楽部｜ハローキティ

渋谷ABEMAS｜ポムポムプリン

セガサミーフェニックス｜バッドばつ丸

TEAM RAIDEN / 雷電｜クロミ

BEAST X｜ポチャッコ

U-NEXT Pirates｜シナモロール

「Mリーグ」チーム情報：https://m-league.jp/teams

■販売店舗

Mリーグオフィシャルショップ

東京：https://x.com/ML_os_tokyo

大阪：https://x.com/ML_os_osaka

札幌：https://x.com/ML_os_sapporo

博多：https://x.com/ML_os_hakata

Mリーグオフィシャルショップオンラインストア（https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/mlg-top）での販売については、MリーグオフィシャルショップのXアカウントにて後日ご案内させていただきますので続報をお待ちください。

※ご予約・お取り置きは行っておりません。

※数に限りがございます。品切れとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※商品内容や販売方法などは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※商品についてのお問い合わせは各店へお願いいたします。

■「Mリーグ」について

Mリーグは、競技麻雀のチーム対抗戦のナショナルプロリーグです。

麻雀のプロスポーツ化を目的とし、2018年（平成30年）7月に発足しました。

全10チーム、各チーム4名のMリーガーで構成され、シーズンを通じて熾烈な戦いを繰り広げています。

シーズン中全試合、新しい未来のテレビ「ABEMA」の「麻雀チャンネル」を通じて生放送。

頭脳スポーツとしての麻雀の普及と発展を図るべく、多岐にわたる取り組みを積極的に展開しています。

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

「Mリーグ」LINE：http://nav.cx/2cdpHvu

「Mリーグオフィシャルショップ」運営会社

株式会社丸善ジュンク堂書店 コーポレートサイト：https://corp.maruzenjunkudo.co.jp/

(C) M.LEAGUE

(C) ’26 SANRIO CO., LTD. APPR.NO. L665823