TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』より、いろんな姿のカナン様のかわいい描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』オリジナル商品が手に入る＜「カナン様はあくまでチョロい」オンラインくじ＞を、2026年5月14日(木)12時より販売します。
また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「A賞 アクリルスタンドフィギュア 全3種セット」をプレゼント!! この機会をお見逃しなく!!
＜「カナン様はあくまでチョロい」オンラインくじ 概要＞
販売期間：2026年5月14日(木)12:00～2026年6月11日(木)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kanachoro/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！特大タペストリー（全3種）
A賞：選べる！アクリルスタンドフィギュア（全3種）
B賞：アクリルカード（全6種）
C賞：アクリルキーホルダー（全9種）
D賞：缶バッジ（全9種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「A賞 アクリルスタンドフィギュア 全3種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!
※全6種。ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/