＜Y. & SONS＞2026年夏コレクションを発表

株式会社やまと

きもの専門店を展開する株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が手がける＜Y. & SONS＞は、2026年夏コレクションを発表し、新作ゆかたとともにシーズンビジュアルを公開いたしました。

本コレクションでは、国内外の“さんち”や職人との協働を通じて、伝統技術を現代のスタイルへと再解釈し、着る人それぞれのらしさを表現する衣服として、きものの新たな可能性を提案します。

ゆかたを中心に、自然素材を活かしたバッグや履物など、日常に取り入れやすいスタイリングアイテムを揃え、夏の装いをトータルでご提案します。

LOOKはこちら :https://www.yandsons.com/collection/2026summer.html

■ さんちの技が息づく、Y. & SONSのゆかた

Y. & SONSでは、暑い夏を快適に過ごすため、素材・織り・染めにこだわり、日本各地のさんちや職人とともにものづくりを行っています。

今季は、ブランドを象徴する「伊藤若冲シリーズ」をはじめ、静岡・浜松の注染、新潟・片貝の綿ちぢみ、愛知・有松鳴海絞りなど、日本各地に受け継がれる染織技術を背景にしたゆかたが揃います。

型染め 伊藤若冲 ゆかた

型染め / 伊藤若冲 / 鳳凰図 / CHARCOAL 55,000円発売中型染め / 伊藤若冲 / 鯨 / LIGHT BLUE 55,000円発売中

2015年のブランド創設時より展開している、伊藤若冲の作品をモチーフにしたシリーズ。自然や動物を描いた躍動感ある作品を、ゆかたの柄として落とし込んでいます。

今季新作「鯨」は、水墨画《象と鯨図屏風》をもとに、潮を噴き上げ波間を進む姿を大胆に表現しました。

◎伊藤若冲

江戸時代中期に活躍した絵師で、動植物を題材にした独創的な表現で知られています。色彩豊かで緻密な描写と、既存の画法にとらわれない自由な発想が特徴で、日本美術を代表する存在のひとりです。

浜松注染 ゆかた

浜松注染 / 渦 / BEIGE 60,500円発売中浜松注染 / 渦 / NAVY 60,500円発売中

静岡県・浜松の伝統染色「注染」で染め上げたオリジナル柄のゆかた。ブランド初期に制作した型をもとに再構成したデザインです。

◎静岡県・浜松注染

生地を蛇腹状に重ねて染料を注ぐことで、表裏なく美しく染め上がる技法として知られています。

また、伊藤若冲シリーズおよび浜松注染の生地を用いたオープンカラーシャツも展開しています。

■ 素材と手仕事から生まれるスタイリングアイテム

ゆかたにあわせ、素材と手仕事にこだわったスタイリングアイテムを提案します。

日常の中で自然に機能し、使い込むほどに魅力が増すプロダクトです。

須浪亨商店（岡山・倉敷）

1886年創業。いぐさ製品を手がける老舗。現在はいぐさのかご「いかご」を中心に製作しています。

須浪亨商店 / いかご / 別注アップサイクル / 小 24,200円6月上旬発売予定須浪亨商店 / びんかご / 大 2,640円6月上旬発売予定

今季より、Y. & SONSのきもの生地といぐさを組み合わせた別注の「いかご」を展開。

また、同店の定番である「いかご」や「瓶かご」もセレクトし、夏の装いに軽やかなアクセントを添えます。

SOSAKUBAG（栃木・益子）

和紙の原料である楮を用いた籠バッグブランド「SOSAKUBAG」は、奥村草作氏が染色から編み上げまでを一貫して手がけるクラフト性の高いブランドです。

家族それぞれのものづくりを背景に、「家族のくくり」を起点としたコンセプトで制作されています。

SOSAKUBAG / petit / ログウッド / BLACK 82,500円発売中SOSAKUBAG / tiny / 五倍子 / ASH MAUVE 82,500円発売中

2026年春よりY. & SONS別注モデルを展開。「tiny」「petit」「toto」の3型をセレクトし、別注カラー5色で製作しました。オリジナルの金属プレートを付属した特別仕様。クラフト性とデザイン性を兼ね備えています。

■ 伝統を履く。現代に寄り添う下駄

Y. & SONSでは、全国各地の職人と協働し、夏の装いに適した履物を展開しています。

履物もまた装いの一部としてだけでなく、日常の中での快適さと機能性を備えるものとして再設計しています。

日田下駄（大分・日田市）

下駄 / 日田 / スリッタ 角 / 縞 / BLACK 14,300円発売中下駄 / 日田 / 二の字 / 小千谷縮 / BLUE GREEN 25,300円発売中

大分県日田市で杉材を用いて製作される下駄を、昭和23年創業の本野はきもの工業に別注。

足に沿うよう設計された「スリッタ」と、伝統的な二枚歯の履き心地を追求した「二の字」の2型を展開します。台の木目の個体差も魅力のひとつです。

郡上下駄（岐阜・郡上八幡）

下駄 / 郡上下駄 / vibramソール / BEIGE 17,600円発売中下駄 / 郡上下駄 / 蓮弁 / INK BLACK 20,900円発売中

郡上八幡で受け継がれる郡上下駄は、約420年続く「郡上おどり」を支えてきた履物。

ヒノキの一木から削り出された一体構造により高い耐久性を備えています。Y. & SONSでは、歯裏にvibramソールを採用し、滑りにくくタウンユースにも適した仕様にアップデートしています。

■ 商品ラインナップ（一部）

◎価格はすべて税込・仕立て代込みです。

ゆかた：有松鳴海 / 鎧段絞り / 乱 / NAVY 121,000円6月5日発売予定羽織：リネンラミー / からみ織 / BEIGE 84,700円5月15日発売予定シャツ：オープンカラー半袖シャツ / 浜松注染 / 渦 / BEIGE 30,800円6月下旬発売予定作務衣：今治 / 両面パイル強撚 / BLACK 104,500円発売中羽織：ラミーパナマ / ストライプ / NAVY 82,500円5月15日発売予定きもの：米沢織 / シアーヘリンボーン / CHARCOAL176,000円5月8日発売予定風呂敷：オーガニックリネン / ろうけつ染め / 格子 / BLACK 20,900円発売中

■ 2026年夏コレクション概要

・販売開始日：2026年5月1日（金）より順次

・価格：ゆかた 47,300円～（税込・仕立代込）／角帯 33,000円～（税込）

・取扱店舗：Y. & SONS 神田 / 表参道 / 京都

KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris

Y. & SONS オンラインストア

■ Shop Information

Y. & SONS 神田

東京都千代田区外神田2-17-2

11:00 - 19:00

Y. & SONS 表参道

東京都渋谷区神宮前4-13-4

11:00 - 20:00

Y. & SONS 京都（新風館1F）

京都府京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2

11:00 - 20:00

about Y. & SONS

「きものテーラー」をコンセプトに、固定概念にとらわれない自由な発想で、伝統と革新が融合した非日常をお届けするブランド。2015年3月、東京・神田明神鳥居横に1号店をオープン。2020年には京都・新風館に2号店を、2025年4月にはフランス・パリ マレ地区に「KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris」を、さらに2025年12月には、伝統と革新が交わる新たな拠点として表参道にもオープンしました。国内外を問わず、多くのお客様に、従来のきものの枠を超えたコーディネートをご提案しています。

Brand Site：https://www.yandsons.com/

Instagram：@yandsons(https://www.instagram.com/yandsons/)