日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「教科書やノートの整理」についてのアンケートを実施しました。

昨年度の教科書やノート、プリント類の整理に悩む家庭は少なくありません。まだ必要かどうか判断できないものや、有名作家が表紙を手がけるなどデザイン性の高まりから「捨てにくい」と感じるものもあります。一方で、保管にはスペースや管理の負担が伴います。 そこでママスタセレクトでは、「お子さんのこれまでの教科書・資料・ノートはどうしていますか？」というアンケートを実施。「毎年捨てている」「物によって数年残したり捨てたりと変えている」「全部残している」「その他」の4択で調査を行い、650人から回答を得ました。

◆アンケート結果

◆「物によって数年残したり捨てたりと変えている」48％

最も多かったのは、「物によって数年残したり捨てたりと変えている」という回答でした。理由や用途は次のとおりです。 ・プリントやノートは処分し、教科書や教材は復習用として一定期間保管する ・前年内容を振り返る目的で残しておく ・きょうだいでの再利用を想定して保管する

◆「毎年捨てている」30.3％

「毎年捨てている」人の主な理由としては、保管スペースの確保や管理の手間が挙げられました。必要な部分のみを切り取って保存する、古紙回収を活用するなど、効率的に処分する工夫も見受けられます。

◆「すべて保管」12.9％

「必要になる可能性がある」「受験時に見返すかもしれない」といった理由から、数年単位で保管している家庭も見られます。実際に使用する機会は多くないようです。

◆思い出として残すという選択も

「その他」（8.8％）では、音読の思い出がある国語の教科書や作文など、実用性だけでなく感情的な価値を理由に保管するケースもありました。

その他のコメントは、ママスタセレクトで紹介しています。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1564799

◆新生活に合わせた見直しのタイミング

今回のアンケート調査から、教科書やノートの扱いは二択ではなく、各家庭で判断されていることがわかりました。 新年度の生活が落ち着く今は、見直しの好機です。実用と記録の両面の価値を踏まえ、無理のない整理方法を選ぶことが重要です。

【アンケート概要】 実施期間：2026年3月28日～2026年3月29日（2日間） 回答人数：650人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1564799

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