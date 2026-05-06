大宮唯一のカッピング痩身、5回で-12cm・体験1,000円

店舗情報サービス株式会社

店舗情報サービス株式会社（東京都中央区、代表取締役：繁友健志）が運営するダイエットリンパエステ専門店「痩身革命 大宮店」（埼玉県さいたま市大宮区）は、体験コース1,000円（税込）の提供を行っている。「食事制限なし・運動なし・痛みあり」と正直に掲げる同店は、Google口コミ評価4.9点・200件以上を獲得し、5回で-12cmのサイズダウン事例を持つ。在籍する女性スタッフ4名全員が自身でカッピング施術を受け続けており、痛みと効果を体感したスタッフがカウンセリングを行う。JR大宮駅西口徒歩3分・女性専用完全個室・22時まで営業。他エステで結果が出なかった女性を主な対象とする。

■「痛い」と正直に言えるエステサロンが大宮に生まれた背景

消費者庁が毎年公表する特定商取引法の相談事例では、エステティックサービスに関するトラブルが継続的に上位に挙がる。なかでも「初回訪問時に断れない雰囲気で高額コース契約をさせられた」という相談内容は、業界の慢性的な課題として認識されている。「50万円かけても変わらなかった」という声を持つ顧客が、他のエステで消耗した後に痩身革命大宮店へ来店するケースが目立つという。

痩身革命大宮店はその真逆を選んだ。キャッチコピーは「痛いから効く世界レベルのダイエット」。効果の保証ではなく、「食事制限なし・運動なし・痛みあり」という正直な前提を来店前から開示する。初回来店時の高額コース強制も行わず、都度払い・お試し回数券・本格コース回数券の3層料金から顧客が選ぶ設計だ。

■スタッフ全員が「客として通い続け、自身のダイエットにも成功した」という採用条件

同店が業界内で特異な点がある。在籍する女性スタッフ4名全員が、実際にカッピング施術を自身で受け続けているという事実だ。採用の段階から、スタッフがサロンに通い続けることを前提条件としている。さらに全スタッフが、当店のスライドカッピングによって自身のダイエットに成功した経験を持つ。

「受けたことのない施術を勧めることはできない」という運営方針のもと、スタッフが「この部位の吸引強度はどう感じるか」「初回の顧客に適した強度はどの程度か」を体感として持ったうえで施術とカウンセリングに臨む。自身が結果を出したからこそ伝えられるカウンセリングが、Google口コミ評価4.9点（200件以上）という数字に表れている。

■「流す」カッピングで脂肪層に短時間アプローチ--施術の仕組み

同店の施術の中核は「スライドカッピング」だ。カップを肌に吸着させたまま滑らせることで、筋膜リリースとリンパドレナージュを1つの動作で行う。定点吸引とは異なり施術部位の広範囲に作用するため、短時間でのアプローチを可能にする。

施術工程：

１.遠赤外線加温（深部を温め、カッピング効果を高める）

２.スライドカッピング（筋膜リリース＋リンパドレナージュを同時実施）

３.真空吸引（定点で皮下組織・脂肪層を局所吸引）

４.クールダウン（施術後の肌状態を安定させる）

全身コース50分。-10cm以上のサイズダウン達成率93.2%・施術満足度98.5%・リバウンド率3.1%（自社調べ・2026年3月時点）。5回で-12cmを達成した事例もある。体験コース1,000円（税込）から都度払いで継続できる。

■よくある質問

Q. カッピングは本当に痛いですか?

A. 本格的なカッピングには強い吸引感を伴います。「初回は激痛でしたが、癖になり10回以上通っています」（30代・会社員）という声が届いています。施術前にスタッフが痛みの目安を説明し、強度は調整できます。

Q. 食事制限や運動は必要ですか?

A. 食事制限・運動なしで通い続けられる施術設計です。「ライフスタイルを変えずに結果を出したい」という方を主な対象としています。

Q. 大宮駅からのアクセスは?

A. JR大宮駅西口から徒歩3分です（東北・上越・北陸新幹線停車駅、複数路線乗換駅）。埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-8 花背ビル2F。22時まで営業のため、仕事帰りの利用にも対応しています。

Q. 予約方法は?

A. 公式サイトの予約フォームから申し込めます。2026年5月4日より体験コース1,000円（税込）から受け付けています。

https://blog.soshinkakumei.com/

■店舗概要

店名：ダイエットリンパエステ専門店 痩身革命 大宮店

住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-8 花背ビル2F

アクセス：JR大宮駅西口 徒歩3分

営業時間：10:00～22:00（不定休）

対象：女性専用

体験：1,000円（税込）2026年5月4日より特別割引スタート

公式サイト：https://blog.soshinkakumei.com/

■お問い合わせ・体験予約

公式サイトのご予約フォームまたは店頭にてお申し込みください。

公式サイト：https://blog.soshinkakumei.com/

■運営会社

社名：店舗情報サービス株式会社

所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8番2号 BIZMARKS日本橋茅場町6階

代表者：代表取締役 繁友健志

宅地建物取引業：東京都知事免許(1)第107443号

公式サイト：https://tenpojs.co.jp/