深刻な人手不足を「生成AI×外国人人材」で突破！最大450万円の補助金活用まで網羅した経営者向け無料オンラインセミナーを5月21日に開催

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかい（本社：愛知県名古屋市、代表：久野勝也）、株式会社アルタ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：加藤千雄）、株式会社コプロ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：久留美勝）の3社は、2026年5月21日（木）、深刻な労働力不足に直面する中小企業を対象とした無料オンラインセミナー「人が足りないを終わらせる ～外国人人材×生成AI×補助金活用セミナー～」を共同開催いたします。

現在、日本国内の中小企業において「人手不足」は経営を左右する最重要課題となっています。本セミナーでは、その解決策として注目される「外国人人材の活用」と「生成AIによる業務効率化」、そして導入コストを抑える「補助金活用」の3軸を掛け合わせた、具体的かつ実践的な手法を公開します。

セミナー開催の背景

労働人口の減少に伴い、多くの現場で「採用できない」「定着しない」「教育に時間がかかる」という悪循環が起きています。特に外国人人材の雇用においては、言語の壁や文化の違い、煩雑な労務管理がハードルとなるケースが少なくありません。 本セミナーでは、これらの課題を最新の生成AIテクノロジーと専門的な労務知見で解決し、さらにIT導入補助金等の公的支援を賢く活用することで、コストを抑えながら強い組織を作るためのノウハウを提供します。

セミナー内容と登壇者紹介

【第1部】人手不足を解消、外国人人材を即戦力化するAI活用

株式会社アルタ 鈴木健一 氏

外国人材事業・生成 AI 事業を担当。

2024 年 12 月に国内在住の外国人向け就職サポートツール「Levi」を立上げ東海エリアの大学・専門学校 10 校と提携。

大手飲食店チェーン店、ビルクリーニング会社、介護施設、宿泊施設など様々な分野の企業に外国人材紹介・支援・

生成 AI 教育を行っている。また、企業向け ChatGPT サービス「シナプス」の立上げに携わり、生成 AI を活用した企業

の業務効率化と生産性 UP などのサポートに従事。

【第2部】外国人人材の「定着・戦力化」を実現する組織の作り方

社会保険労務士法人とうかい 代表社会保険労務士 久野勝也

大学卒業後、大手百貨店に入社、社長を志す。外商という富裕層向けの営業を担当し、知り合った経営者の役に立ちたいと考え起業を決意。2011年社会保険労務士事務所を開業。

業界では異例の速度で成長し、2019年（令和元年）5月1日より名古屋駅近くに名古屋事務所を開設。顧問先450社以上に対して、労務支援を行っている。

【第3部】最大450万円！補助金・助成金の活用戦略

株式会社アルタ 西山涼 氏

株式会社アルタ生成AI推進責任者。補助金×DX領域を中心に、申請支援から業務改善まで一貫して伴走。補助金支援は累計採択312件の実績。金融機関、観光協会のAI活用、DX支援のためのセミナーにも登壇。生成AIによる業務効率化と提案力強化を軸に、実務に落ちる活用を支援。

このような方におすすめです

セミナー概要

- 求人を出しても応募が来ず、慢性的な人手不足に悩んでいる経営者・人事担当者- 外国人人材の採用を検討しているが、教育やコミュニケーションに不安がある方- 生成AIを導入して現場の生産性を上げたいが、具体的な活用イメージが湧かない方- 補助金や助成金を活用して、コストを抑えながらDX（デジタルトランスフォーメーション）を進めたい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/23_1_ba236cef677a46cec2e0bbc0a4d4339a.jpg?v=202605070951 ]詳細・お申込みはこちらから :https://www.tokai-sr.jp/seminar/global-dx/

社会保険労務士法人とうかい

所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F

設立 2011年11月

代表 久野勝也

ホームページ https://www.tokai-sr.jp/

電話番号 052-433-7280

問い合わせ先 info@tokai-sr.com