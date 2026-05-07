エアスパンとWireless Services、シャーロット・ダグラス国際空港における「MobileAccess 6000 Digital DAS」の導入を発表

将来を見据えた大容量デジタルインフラにより、シャーロット・ダグラス国際空港（CLT）の継続的な成長を支援し、旅客体験を向上

テキサス州プレノ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC、以下「エアスパン」）およびWireless Servicesは、シャーロット・ダグラス国際空港（CLT）にエアスパンのMobileAccess 6000 Digital DASプラットフォームを導入し、成功裏に稼働を開始したと発表しました。本導入は長年にわたる協業の一環として実施されたもので、CLTで進められている無線インフラの近代化における重要なマイルストーンとなり、空港全体でのカバレッジと通信容量を強化するものです。

本導入の中核となるのは、エアスパンのMobileAccess 6000 Digital DASプラットフォームであり、これによりCLTは空港全体にわたり、一貫した高性能の屋内ワイヤレス接続を提供できるようになりました。同プラットフォームは、デジタルアーキテクチャーと省スペース設計を備え、3.45GHz（米国防総省〈DoD〉スペクトラム）およびCバンドを含むsub-6GHzのすべてのセルラー周波数帯に単一プラットフォームで対応することで、高密度環境における効率的な拡張性と高いパフォーマンスを可能にします。同プラットフォームは、リアルタイムコラボレーションから大容量データ通信まで幅広い用途に対応し、旅行需要のピーク時においてもシームレスなユーザー体験を提供できるよう設計されています。

Wireless ServicesとCLTによる10年以上にわたる協業を基盤とした本プロジェクトは、空港の急速な成長と高度化する接続ニーズに対応するための将来を見据えた戦略を体現しています。無線技術およびアーキテクチャーに関する1年にわたる包括的な評価を経て、Wireless Servicesは空港の通信インフラの高度化を支援するため、エアスパンのMobileAccess 6000プラットフォームを採用しました。初期導入フェーズには、ターミナル・ロビー拡張プロジェクト（Terminal Lobby Expansion、TLE）が含まれ、新設および改修された約365,000平方フィートの空間を対象としました。さらに、ターミナルAの約230,000平方フィートへと対象範囲を拡大しています。

「CLTでは、リアルタイムのコラボレーション、クラウドアプリケーション、コンテンツ共有のために、一貫した高性能の接続性を必要とするビジネス旅行者や国際線利用者が増加しています」と、CLTの空港事業・収益担当ディレクターであるリンダ・メイシー氏は述べました。「今回の導入により、CLTは今日の旅客が期待する接続性を提供するとともに、将来の需要に対応するためのインフラを確保しています。」

今回の近代化により、すでに具体的な成果が得られており、平均ダウンロード速度は約50Mbpsから300Mbps超へ向上し、アップグレード済みエリアではピーク速度が800Mbpsを超えています。アップロード容量は3倍に増加し、旅客需要のピーク時やネットワーク利用が集中する状況においても、極めて高い安定性とパフォーマンスを維持しています。

「シャーロット・ダグラス国際空港は、米国内でも最も複雑で、厳しい要件が求められる無線環境の一つです」と、Wireless ServicesのCEOであるアロン・マタッサ氏は述べました。「CLTとの長年にわたるパートナーシップと、エアスパンのMobileAccess 6000 Digital DASプラットフォームを組み合わせることで、現在のパフォーマンスを向上させるだけでなく、今後何年にもわたって拡張可能な、将来対応型のファイバー・トゥ・ザ・エッジ（FTTE）ネットワークを実現することができました。」

「シャーロット・ダグラス国際空港およびWireless Servicesと提携できることを誇りに思います」と、エアスパンのインビルディング・ネットワーク担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラル・マネジャーであるアミット・ジェインは述べました。「MobileAccess 6000は、コスト効率に優れ、拡張性が高く、将来対応可能なインフラを用いて、利用者に卓越したワイヤレス接続を提供したい大規模かつ利用者数の多い公共施設向けに設計されています。Wireless ServicesがCLTに構築したネットワークは、これらの価値を実現しており、空港における接続インフラ整備の新たなベンチマークを打ち立てています。」

初期フェーズがすでに稼働する中、インフラの高度化は引き続き進められており、大規模な屋外DAS（oDAS）の拡張が2026年に稼働する見込みです。次のフェーズでは、空港敷地全体で大容量カバレッジをさらに拡張し、高度な無線インフラおよび旅客向け接続性の分野において、CLTがリーダーであることを一層強化します。

エアスパンについて

テキサス州プレノに本社を置くエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC）は、米国を拠点にグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレス・ネットワーク・ソリューションのプロバイダーであり、キャリアグレードの5Gおよび高度なワイヤレス接続性の提供に注力しています。エアスパンのポートフォリオは、インビルディング、屋外、空対地（ATG）の3つの中核ソリューション分野にわたり、公衆ネットワークおよびプライベート・ネットワーク環境の双方に向けた、DAS、オープンRAN、小型基地局（スモールセル）の市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイル・ネットワーク・オペレーター、ニュートラル・ホスト・プロバイダー、企業、公共部門の組織、ならびにその他のサービス・プロバイダーに対し、カバレッジと伝送容量を強化しながら迅速かつ効率的な導入を可能にする、信頼性とスケーラビリティーに優れたワイヤレス・ネットワークの構築を支援しています。詳細については、https://airspan.com/ をご覧ください。

Wireless Servicesについて

Wireless Servicesは、著名かつ利用者数の多い施設向けに、複雑なワイヤレス接続システムの設計、構築、長期的な保守に特化した有力な通信インフラ企業です。主要な航空ハブやスポーツアリーナから医療施設、産業拠点に至るまで、Commercial DAS、公共安全向け「Class A」システム、Private LTE／CBRSネットワークを含むエンドツーエンドのソリューションを提供しています。Wireless Servicesの専門エンジニアリングチームは、各施設固有の建築要件に合わせてRF設計をカスタマイズする能力で高く評価されており、シームレスでキャリア・ニュートラルな接続性と、24時間365日対応のミッションクリティカルな環境に求められる信頼性を実現しています。

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Source: Airspan Networks Holdings LLC.





