【広島県初出店】動物愛護の先進県・広島に、保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ）」が初上陸。広島緑井店 5月6日(水)オープン！

株式会社ANELLA Group

株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ） 広島緑井店」を、2026年5月6日(水)に新規オープンいたします。

全国27店舗目、広島県内では初めての出店となります。

この度広島緑井店がオープンするのは、広島市内でも有数の人気ベッドタウンである広島県広島市安佐南区にある緑井です。

広島市中心部と北部の可部エリアを結ぶ、広島を代表する主要道路のひとつである可部街道沿いに店舗をかまえます。

ANELLA CAFEのコンセプトは「クラシックハワイアン」。

澄み渡る空を連想させる「アネラブルー」と、ハワイの大地を感じさせる「ダークブラウン」のコントラストが目を引く「アネラくん」ロゴ入りの看板が皆様をお出迎えします。

ワンちゃんエリア

広島緑井店においても、一部店舗を除く他のANELLA CAFEと同様に、ワンちゃんと猫ちゃんの両方が在籍しています。

ワンちゃんエリアと猫ちゃんエリアはそれぞれ分かれており、ワンちゃんと猫ちゃんの両方が好きな方はもちろんのこと、犬派の方も猫派の方も楽しめるカフェとなっております。

猫ちゃんエリア

5月6日(水)、7日(木)の2日間はオープンキャンペーンとして、どなた様も入場料30分無料にてご利用いただけます。

この機会に是非ANELLA CAFE 広島緑井店へ足をお運びください。

「ANELLA CAFE」が実現すること

累計約3,500頭の保護犬猫を新しい家族へと繋いできた「ANELLA CAFE」。

犬猫の保護施設と就労継続支援B型事業所を融合させた独自のモデルを展開し、障がいを持つ方々が犬猫の世話や接客を通じて社会参加を果たすとともに、アニマルセラピー効果による自尊心の向上や、働く誇りを育む環境を提供しています。

単なる保護や福祉の枠を超え、人と動物、地域社会が尊重し合い、誰もが社会との繋がりを実感できる、ANELLA CAFEはそんなやさしい居場所であり続けます。

代表取締役 伊東大輝 コメント

「ANELLA CAFE 広島緑井店」は、広島県内では初、中国・四国地方では倉敷店、丸亀店に続く3店舗の出店となります。

広島県は「殺処分ゼロ」への先進的な取り組みを続ける県。

そんな広島県において、新たな命のバトンを繋ぐ拠点としてANELLAの輪を広げることができたことを、とても嬉しく思っています。

地域社会が一丸となって保護活動に邁進してきたこの地に、私たちは「ふれあい」という入り口から、より多くの人々と保護犬・保護猫を繋ぐ架け橋となり、地域に根ざした共生社会の実現に寄与してまいります。

【店舗概要」

店舗名 ：ANELLA CAFE 広島緑井店

所在地 ：〒731-0103

広島県広島市安佐南区緑井6-2-23 太陽社ビル

TEL ： 080-3056-0468

定休日 ：不定休

営業時間 ：平日12:00～18:00 土日祝11:00～18:00

入場料 ：一般／30分ご利用料金 1000円

延長15分400円

小学生／30分ご利用料金 500円

延長15分200円

※未就学児は無料

割引 ：シニア割／30分ご利用料金 500円

障がい者割／30分ご利用料金 500円

URL ：https://wan-time.jp/store/anella-cafe-hiroshimamidorii/

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：2億633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：106店舗 ※出店準備中含む（2026年5月現在）

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

TEL ：03-4500-2644

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492