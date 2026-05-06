【大阪高島屋】エリザベス女王生誕100年に想いを寄せる「英国展」

株式会社高島屋

高島屋大阪店では、5 月20日(水)から25日(月)までの6日間に、エリザベス女王生誕100年という節目にあたり「英国展」を開催いたします。気高くもチャーミングなエリザベス女王と共に歩んできた英国。今回は、エリザベス女王をモチーフにしたアイテムをはじめ、感性を刺激するファッションアイテムや、日々の暮らしを彩る愛らしい英国雑貨も多数ご用意しております。また、英国気分を味わえるグルメを一部実演形式でご紹介するほか、イートインでもお楽しみいただけます。さらに、会場ではバグパイプの演奏やトークショーなど、ライブ感あふれるイベントも開催いたします。

◆出展店舗数（期間計）：計58店舗 内、フード（イートイン含む）は28店舗

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/britishfair/

『英国展』

◆5月20日(水)～25日(月)

◆高島屋大阪店 7階催会場

※各日午前10時～午後7時、最終日は午後5時閉場。

女王へ想いを馳せるロイヤルなひととき

エリザベス女王即位70周年記念で作られた紅茶缶

〈ニューイングリッシュティー〉

エリザベス女王プラチナジュビリー 紅茶缶(2g×72包入) 特別提供価格 2,592円

エリザベス女王を偲んで老舗ブランドから限定販売された趣のある一品。

〈スポード〉エリザベス女王追悼マグ(約280㎖) 8,800円

エリザベス女王生誕100年を記念したコインを含む14枚のコインセット。(木箱付き)

〈ロイヤルミント〉

エリザベス女王生誕100周年記念 アニュアルプルーフコイン14枚セット

198,000円〈2セット限り〉

英国気分を味わう至福の美食めぐり

現地そのままのレシピで焼き上げる、黄金色のスコーン。本場の午後のひとときを、そのままテーブルへ。

〈英国菓子ブリティッシュプディング〉[実演]

[左]田舎の大きなスコーン(1個) 395円

[上]ロンドンのスコーン(1個) 486円

[右]アールグレイのスコーン(1個) 395円

とろける英国製造のチーズ×ベーコンの、大人の贅沢スコーン。

〈ロージーズベーカリー〉[大阪高島屋限定][実演][初登場]

チーズ＆ベーコンスコーン(1個) 454円

香ばしく焼きあげたソーセージとクリーミーなマッシュポテトの至福の一皿。

〈リッシュマンズ〉[実演][イートイン]

ソーセージ＆マッシュ(1セット) 1,650円

感性を刺激する英国ワードローブ

クラシカルでキュートなシルエットにときめく

〈STREET LONDON by日本極東貿易〉

タータンマント(タータン名：マクベス)

(表地:毛100％、裏地:ポリエステル100％／フリーサイズ／約肩幅43cm・身幅50cm・着丈76cm・袖丈63cm)99,000円

OXFORD行きのダブルデッカーに飛び乗るオアシスをデザイン

〈oasis〉

London Bus PhotoT-シャツ

(綿100％／S・M・L・XL)5,500円

英国伝統のレガッタストライプ生地を使用した、縦型２wayバッグ

〈ロイヤルブラウン〉

オックスフォード(約17×8×高さ24cm)

49,500円

記念ベアや愛らしい英国雑貨

2026年を記念するイヤーベア。ボリュームたっぷりのリボンが、お祝いのムードを盛り上げます

〈メリーソート〉

イヤーベア2026(高さ約30cm) 60,500円 〈5体限り〉

生誕100周年の記念リボンを付けたベア

〈DoDoベアーズ〉

エリザベス2世生誕100周年記念限定ベア

(ギャランティカード付)

(約25cm) 187,000円〈現品限り〉

ブリキの素材感を生かしたヴィンテージ風の電話ボックス

〈NW1 ロンドン〉

ブリキの電話ボックス

(約6.2×15×6.2cm) 4,950円

1851年、ゴルフ場のクラブハウスで手軽に紅茶をいただくセットとして完成

〈エインズレイ〉

ペンブロックティーフォーワン

（ファインボーンチャイナ／ポット：約径11× 13.5×9cm、約300ml／カップ：約口径9.5×高さ5cm、約180ml／ソーサー：約径14×2.2cm）

10,001円

会場で楽しむイベントも開催！

【ライブ】バグパイプ演奏 杉山けんじ氏 ■5月20日(水)午後1時～【ライブ】ビートルズトリビュートバンド hamstringsライブ ハムストリングス ■5月23日(土)午後3時～【トーク】～お茶好きな女王「クイーンエリザベス」に想いを馳せて～ グリン子先生こと田宮緑子氏 ■5月24日(日)午後1時～

◆お買上げプレゼント◆

期間中、7階 英国展会場にて１回のお買上げ(1レシート合計)金額が税込5,000円以上のお客様、各日先着100名様にプレゼント。

■5月20日(水)～22日(金) エリザベス女王のピンバッジ■5月23日(土)～25日(月) 厚紙製ユニオンジャックコースター８枚セット

※英国以外の原材料を使用している商品および英国以外で製造された商品もございます。

※写真はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※商品のご利用方法により税率が変更となる場合がございます。