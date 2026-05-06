レジェンドレスラーも来店！アントニオ猪木展が京都で初開催。

株式会社ジェイアール西日本伊勢丹

【WEBサイト】

https://www.mistore.jp/store/kyoto/event_calendar/inoki.html

燃える闘魂 アントニオ猪木展

ジェイアール京都伊勢丹では5月13日（水）から、「燃える闘魂 アントニオ猪木展」を開催します。

プロレス界の象徴であり、数多くの名言と伝説を残したアントニオ猪木さんの足跡をたどる展覧会では、実際に猪木さんが試合で使用された希少な品々や、ライバルたちとの壮絶な激闘を物語る歴史的な資料を展示。

また、今年は藤波⾠爾氏デビュー55周年・初代タイガーマスク氏デビュー45周年の記念イヤー。長きにわたり活躍した二人の貴重なアーカイブ展示にも注目です。

豪華ゲストの撮影会＆トークショーなど、プロレスファン必見の13日間！会場にはミニリングも登場し、アントニオ猪木さんの『闘魂』が体感できます。

レジェンドレスラー撮影会＆トークショー

プロレスが最も熱かった時代に活躍したレスラー達と間近で会えるイベントを開催。当日会場でのお買あげにつき先着で参加整理券を配布いたします。

※購買条件、イベント内容や詳細はホームページまで。

【日程】

・5月16日（土）初代タイガーマスク 佐山サトル氏 トークショー＆サイン色紙お渡し会

・5月17日（日）前田日明氏 撮影会＆トークショー

・5月23日（土）武藤敬司氏 撮影会＆トークショー

・5月24日（日）藤波⾠爾氏 撮影会＆トークショー

展示コーナー

会場では、当時の激闘を物語る迫力ある数々を展示します。

※画像はイメージです。

グッズ販売

大迫力の等身大アクリルスタンド貴重なプロレス興行ポスター

『昭和プロレス』をテーマにしたオリジナルグッズや限定アイテムが揃います。

【商品の一例】

Tシャツ 4,400円闘魂タオル(今治タオル、20×140cm) 4,000円

燃える闘魂 アントニオ猪木展［藤波⾠爾デビュー55周年・初代タイガーマスクデビュー45周年記念］

2026年5月13日（水）～5月25日（月）

ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場

営業時間：午前10時～午後8時 ［最終日午後6時終了］

住所：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

お問合せ：075(352)1111（大代表）

ホームページ：https://www.mistore.jp/store/kyoto.html