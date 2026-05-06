提出日：2026年5月1日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川イサオ）は、2026年から2035年の予測期間を対象とした「腹部手術用ロボット市場」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次のURLで入手できます： https://www.sdki.jp/reports/industrial-flash-memory-market/590642242 調査結果発表日：2026年5月1日 調査者：SDKI Analytics 調査範囲：当社のアナリストは543市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。 調査地域：北米（米国・カナダ）、ラテンアメリカ（メキシコ・アルゼンチン）、アジア太平洋地域（日本・中国・インド・ベトナム・台湾・インドネシア・マレーシア・オーストラリア）、ヨーロッパ（イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・スペイン・ロシア・ノルディック）、中東・アフリカ（イスラエル・GCC・北アフリカ・南アフリカ） 調査方法：現地調査243件、インターネット調査300件 調査期間：2026年2月～3月 重要なポイント：本調査では成長要因、課題、機会、市場傾向を含む市場動態分析、主要プレーヤーの競争分析、市場セグメンテーション、地域別分析（日本・グローバル）を実施しました。 市場スナップショット SDKI Analyticsの調査によると、腹部手術用ロボット市場は2025年に約55億米ドル、2035年には約109億米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は約7.4%の見込みです。

市場概要

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SDKI Analyticsの分析によると、腹部手術用ロボット市場の成長は、世界における腹部疾患の罹患率上昇に牽引されています。結腸直腸がん、消化器疾患、肥満の症例増加に伴い、減量手術や腫瘍外科手術への需要が高まっています。 ロボット支援システムは複雑な腹部外科手術における精密性が求められる領域で関心が高まり、導入が広がっています。WHO報告では結腸直腸がんは世界で3番目に多いがん種で、特にヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドで高い罹患率が報告されています。 一方、システムの高い導入費用に加えメンテナンスと消耗品費が増加し、特に中小規模病院の導入を阻害しています。

最新ニュース

当社の調査によると、腹部手術用ロボット市場では以下の最新動向が報告されています： • 2026年2月、Medtronicは、Cleveland Clinicで実施されたHugoロボット支援手術システムを用いた初のロボット支援前立腺摘除術の完了を発表しました。 • 2026年1月、Johnson and Johnsonは、ロボット手術システム「OTTAVA」について、米国FDA（食品医薬品局）への承認申請を発表。De Novo分類（新規医療機器分類）を申請し、胃バイパス術、小腸切除術、胃スリーブ術、食道裂孔ヘルニア修復術など上腹部領域の複数手術への適用を目指しています。

市場セグメンテーション

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当社の市場調査では、アプリケーション別に一般腹部外科手術、結腸直腸外科手術、肥満外科手術、ヘルニア修復術、その他の消化器外科手術に分割しています。一般腹部外科手術分野は予測期間中48%の最大市場シェアを占めると見込まれています。背景として、ヘルニア修復術、胆嚢摘出術、虫垂切除術などの一般外科手術件数増加、低侵襲手術への移行、適応症の拡大が挙げられます。

地域概要

当社の分析では、ヨーロッパ市場が予測期間中に著しい成長を遂げると予想されています。ドイツ、英国、フランスの充実した公的医療制度、慢性疾患やがんの有病率上昇、ロボット支援手術への移行加速、病院近代化と医療デジタル化、政府による公的資金援助が成長を後押ししています。 日本では、低侵襲手術（MIS）への高い需要を背景に、腹部手術用ロボットが急速に普及しています。当社調査では日本のMIS市場は2033年までに283億米ドル規模に達すると予測されています。高齢化、AI・ML技術の導入拡大も市場成長を加速させています。

Abdominal Surgery Robot Market(腹部手術用ロボット市場)の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のAbdominal Surgery Robot Market(腹部手術用ロボット市場)で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Intuitive Surgical, Inc. • Medtronic plc • Johnson & Johnson • Stryker Corporation • Smith & Nephew plc これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Medicaroid Corporation • Kawasaki Heavy Industries • Sysmex Corporation • Fujifilm Holdings Corporation • Olympus Corporation

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会社概要：

SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。 連絡先情報- お問い合わせフォーム： https://www.sdki.jp/contact/ 電話番号： +81 50 50509337 (900-18:00) (土日祝日を除く) URL: https://www.sdki.jp/

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