運命のタイトルマッチまでの物語『平良達郎 密着ドキュメンタリー WEIGHT OF A STEP』を、U-NEXT格闘技公式YouTubeで公開決定！さらに、前日9日には特別番組もライブ配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年5月10日(日)に『UFC328』をライブ配信いたします。さらに、平良達郎選手のタイトルマッチまでの道のりを描くドキュメンタリーの『平良達郎 密着ドキュメンタリー WEIGHT OF A STEP』をU-NEXT格闘技公式YouTubeにて公開いたします。

日本人初のUFC王者という悲願に挑む平良達郎選手。高い攻撃力を武器に勝利を重ねて王者となったジョシュア・ヴァン選手に挑みます。この一戦は、UFC史上初となるアジア人男性アスリート同士、かつ2000年代生まれ同士によるタイトルマッチ。世界の頂を争う、日本格闘技界の夢を懸けた決戦の幕がいま上がります。

歴史に残る一戦を目前に、平良選手のタイトルマッチまでの道のりを描いたドキュメンタリー『平良達郎 密着ドキュメンタリー WEIGHT OF A STEP』のU-NEXT格闘技公式YouTubeでの公開が決定しました。本番組では、世界最高峰のオクタゴンで平良選手が刻んできた、揺るぎない足跡を余すところなく映し出します。格闘技を志した原点や支え続けるチーム、家族の姿、さらにはUFCでの激闘など、貴重な映像からその強さの真実に迫ります。キャリア初の黒星から再起に至るまでの葛藤と積み重ねの中で、彼を突き動かすものとはなにか。混戦のフライ級で、一歩ずつ確実に勝利を重ねてきた平良選手の道のりと覚悟をお届けします。

また、前日には特別番組である『UFC 328 / 平良達郎タイトルマッチ前日特番』のライブ配信もU-NEXT格闘技公式YouTubeにて実施いたします。特別ゲストとして西山茉希、岡見勇信、宇野薫、中村京一郎も登場。試合の見どころやファイトウィークの最新映像などをご紹介。当日のヴァン vs 平良をよりお楽しみいただける企画が目白押しです。

日本格闘技界の歴史を塗り替える一戦。平良達郎選手が新時代の扉を開く、その瞬間をぜひご覧ください。

『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』

【配信日時】2026年5月10日（日）5:30（日本時間）～ライブ終了まで

【配信形態】見放題配信

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013622

【見逃し配信】配信準備完了次第～6月8日（月） 23:59まで

『平良達郎 密着ドキュメンタリー WEIGHT OF A STEP』

【公開日時】2026年5月5日(火・祝) 19:00～

【リンク】https://youtu.be/9lFrKXM4N_Y

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



