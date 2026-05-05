『デュエットナイトアビス』大型アップデート「蒼天の変」後編、新キャラクター「カミラ」実装！

HONG KONG SPIRAL RISING TECHNOLOGY CO.,LIMITED

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のPan Studioが開発したアクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android）において、2026年5月5日（火）より華胥エリア「蒼天の変」後編の配信を開始いたしました。本アップデートでは、アイスレイク城の酒場「アスフォデロス」の謎めいた店主「カミラ」が実装されるほか、ログインボーナスや限定スキン獲得イベントなど多数のイベントを開催いたしますので、お知らせいたします。

■ 新キャラクター紹介PVを公開

現在『デュエットナイトアビス』の公式X（旧Twitter）とYouTube公式チャンネルでは、キャラクター「カミラ」のオリジナルPVを公開中です。淡い灯りの下、グラスを傾けるその瞳に--ぜひ、会いに来てください。

▼YouTube視聴

https://www.youtube.com/watch?v=1apZE8kJm7E

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1apZE8kJm7E ]

■ キャラクター「カミラ」& 武器「エンバーズカクテル」、「ジャギッドギア」実装

アイスレイク城下にひっそりと佇む酒場「アスフォデロス」。看板カクテル「パーフェクト・プルージニア（完璧なる真空）」は、一口飲むとまた足を運びたくなると噂の一杯。柔らかな物腰で客をもてなす女店主。しかしその笑顔の裏にもうひとつの顔が潜んでいるとしたら--。

額に残る古傷の由来を尋ねる者はいない。カミラがまとう空気には、踏み込ませない何かがあるからだ。商売は商売、情は情。一度腹を括れば容赦はない。店じまいの後、淡い灯りのもとでグラスを傾けるその瞳に宿る炎を、まだ誰も知らない。

✦カミラ・朱き影のキアンティ

・属性：火

・勢力：無所属

・得意な武器：ライフル／ショットガン

・キャスト：沢城みゆき



【入手方法】

１.「体験型劇場」に挑戦し、専用の依頼密書を集めて無料で交換

２.ショップにて直接購入



【実装時期】

2026年5月5日 （火）メンテナンス後に常設で入手可能

✦エンバーズカクテル

【種類】

ライフル



【入手方法】

１.製造で無料入手

※製造に必要な「密書：エンバーズカクテル」は、体験型劇場の「観劇記念」ショップで交換できます。

２.ショップにて直接購入



【実装時期】

2026年5月5日 （火）アップデート後より常設で入手可能。

✦ジャギッドギア

【種類】

ショットガン



【入手方法】

１.製造で無料入手

※製造に必要な「密書：ジャギッドギア」は、悪夢の残響の挑戦報酬で入手できます。

２.ショップにて直接購入



【実装時期】

2026年5月5日 （火）アップデート後より常設で入手可能。

■ 期間限定イベント続々開催！キョンシー風スキンを入手できるチャンスも

✦累計ログインボーナス「カクテル・シルエット」

【開催期間】

2026年5月5日(火)11:00（JST）~ 2026年6月1日(月)18:00（JST）



【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。



【報酬内容】

「彩りの砂時計」×10



【イベント説明】

イベント開催期間中、ログインすると当日のログインボーナスを受取り、累計7日ログインするとすべての報酬を獲得できます。当日に受け取っていないログインボーナスはイベント期間中ならば、いつでもイベントページで受け取ることができます。

✦ 三途川の夜話

【開催期間】

2026年5月5日(火)11:00（JST）~ 2026年6月1日(月)18:00（JST）



【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。



【報酬内容】

イベント期間中、「子不語」シリーズのスキンおよびその他の外見報酬を獲得できます。



【イベント説明】

抽選券を使って挑戦するボックスガチャイベント。賞品は全8種あり、一度獲得した賞品は排出されません。大当たりでは「子不語」シリーズの限定スキン2種からお好きな方を選べるうえ、その回のボックス内の残り賞品もまとめて獲得できます。

✦ スターパレード

【開催期間】

2026年5月7日(木)11:00（JST）~ 2026年5月24日(土)6:00（JST）



【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。



【報酬内容】

アイコン、限定モーション、各種育成素材を獲得できます。



【イベント説明】

マルチプレイエリアでの累計滞在時間に応じてアイコン、限定モーション、各種育成素材を獲得できます。リラックスした雰囲気の中で交流を楽しみながら、報酬を手に入れましょう。

✦ かすかな秘蔵

【開催期間】

2026年5月21日(木)11:00（JST）~ 2026年6月1日(月)18:00（JST）



【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放。



【報酬内容】

限定アイコンやスキン装飾などの報酬を受け取ることができます。



【イベント説明】

戦略性の高い空間収納パズルイベント。アイテムを特定の位置に配置したり、積み重ねたりすることでスコアボーナスを獲得。「キョウン」の依頼を達成すると、限定アイコンやアクセサリーなどの報酬を受け取ることができます。

『デュエットナイトアビス』華胥エリア「蒼天の変」後編は5月5日（火）に全世界同時アップデート。最新情報は公式SNSおよびゲーム内お知らせにて随時公開予定です。ぜひご注目ください。

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」を破れ！

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。



✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。



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ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日



▼ダウンロードはこちら

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1)

iOS: https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732(https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732)



▼今すぐsteam版を入手

https://bit.ly/3KGoRcA



公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/4pLeOSh

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI(https://bit.ly/45ZBbMI)

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT(https://bit.ly/4mOEtYT)

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