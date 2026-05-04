5月6日（水・祝）“鉄の拳”中野幹士が世界ランカー対決で再起戦！藤田健児、堀池空希の防衛戦も実施―U-NEXT独占ライブ配信！

株式会社DANGAN

今大会のメインイベントでは、東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（帝拳）が、IBF世界フェザー級5位のレラト・ドラミニ（南アフリカ）とフェザー級10回戦で対戦します。

中野にとっては、昨年12月にライース・アリーム（米国）との挑戦者決定戦で判定負けを喫して以来の再起戦。プロ15戦目で初黒星を経験した“鉄の拳”が、世界戦線へのカムバックをかけて、実力者ドラミニとの世界ランカー対決に臨みます。

ドラミニはこれまで2度の来日経験を持ち、日本のボクシングファンにも知られる存在。巧みな左、スピード、独特のリズム、クリンチワークを武器とする難敵です。中野は「話があった時は即答でした。気持ちは上がりました。しゃあ、やるか！みたいな感じでした」と、強豪との対戦に闘志を燃やしています。

中野は今回の試合について、「一発で効かすというよりは、じわじわと崩し、最後に倒せばいい。確実にダメージを与えていきたい」とコメント。持ち味である強打だけでなく、相手のリズムを封じながら確実に仕留めるイメージを描いています。

昨年の敗戦後は、元世界2階級制覇王者の粟生隆寛トレーナーとともにアリーム戦を振り返り、課題の修正に取り組んできました。再起戦でありながら、世界上位ランカーを迎える一戦。中野にとって、キャリアの分岐点となる重要なリングです。

セミファイナルは藤田健児が5度目の防衛戦 若き日本ユース王者・武藤涼太とサウスポー対決

セミファイナルでは、WBOアジア・パシフィック フェザー級王者の藤田健児（帝拳）が、同級9位の武藤涼太（松田）を迎え、5度目の防衛戦に臨みます。

藤田にとって日本人選手との対戦は、2021年3月のプロデビュー戦以来、約5年2カ月ぶり。挑戦者候補に外国人選手もいる中で、藤田自身が日本人との対戦を希望した一戦です。

武藤は21歳の日本ユース・スーパーバンタム級王者で、サウスポースタイルから放つ左ストレートとショートパンチを得意とする若き挑戦者。藤田は「ランキング以上に強い部類の選手だと思う。僕にメリットはあまりない。でも食っていかないといけないし、“踏み台”にしていかないといけない」と、世界を見据える王者としての覚悟を語っています。

今年3月にはWBO世界ランキング1位となった藤田。世界挑戦へ向けて、勢いのある若手を相手にどのような勝ち方を見せるのか。技巧派サウスポー同士の攻防は、今大会の大きな見どころのひとつです。

堀池空希は日本凱旋の初防衛戦 渡来美響は再起2戦目へ

OPBF東洋太平洋スーパーライト級王者の堀池空希（横浜光）は、同級14位のレイモンド・ヤノング（フィリピン）を相手に初防衛戦を行います。

堀池は今年1月、敵地・韓国で同王座を獲得。プロ7戦目でアウェーの地を制した王者が、今回は日本凱旋マッチとしてベルトを守るリングに上がります。強い右とボディー攻撃を武器とする挑戦者を相手に、王者としての真価が問われます。

また、OPBF東洋太平洋スーパーライト級2位の渡来美響（横浜光）は、アイザック・スパタ（中日）との再起2戦目に臨みます。昨年12月には手の負傷により日本同級挑戦者決定戦を辞退。昨年6月以来となるリングで、復活を証明できるか注目です。

【対戦カード】

DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.43

■フェザー級10回戦

中野 幹士（帝拳）vs レラト・ドラミニ（南アフリカ）

■WBOアジア・パシフィック フェザー級タイトルマッチ10回戦

藤田 健児（帝拳）vs 武藤 涼太（松田）

■OPBF東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ10回戦

堀池 空希（横浜光）vs レイモンド・ヤノング（フィリピン）

■スーパーライト級8回戦

渡来 美響（横浜光）vs アイザック・スパタ（中日）

■バンタム級6回戦

梶谷 有樹 （八王子中屋）vs 浅井 陸（帝拳）

※対戦カードは変更となる場合があります。

【日程】

◆5月6日（水・祝）後楽園ホール DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.43

配信開始 17:35 ／ 開演予定 17:45

https://video.unext.jp/genre/martial?lc=LIV0000014207

※配信時間は変更となる場合があります。 ※ライブ配信後は見逃し配信を予定。

【DYNAMIC GLOVEとは】

1954 年に始まり、テレビレギュラー放送は40年以上、興行回数は622回もの歴史を誇る 伝説的ボクシング番組「ダイナミックグローブ」。大場政夫、浜田剛史、辰吉丈一郎、西岡 利晃、山中慎介など、世界チャンピオンとなった名選手たちの試合を数多く中継してきま した。 そんな「ダイナミックグローブ」がU-NEXT独占のライブ配信として2023年よりスター ト！東洋太平洋タイトルマッチ、アジアパシフィックタイトルマッチや日本タイトルマッ チを軸に、聖地・後楽園ホールからの臨場感あふれる中継と共に、音響やビジョン、照明 などの演出面も刷新。セレス小林、山中慎介、長谷川穂積など豪華解説陣を迎え、毎月第 1 土曜日をベースにライブ配信を行っています。配信はすべて見放題なので、無料トライ アル期間中の方も追加料金なしでご視聴いただけます。

【U-NEXTとは】

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44 万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界 最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや 書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに 楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサ ービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナッ プし、さらに魅力的なサービスをお届けします。 株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締 役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。 U-NEXT：https://video.unext.jp ※GEM Partners 調べ／2026 年3月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ /国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。