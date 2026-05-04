M!LK 山中柔太朗がゲスト出演！U-NEXT、伝統の一戦『バルセロナ vs. レアル・マドリー』を初心者でも楽しめる特別番組としてお届け。本格志向の実況解説でお送りする通常版と並行配信

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、U-NEXTサッカーパック加入者向けに配信予定の5月11日（月）午前4時試合開始のバルセロナ対レアル・マドリー戦（ラ・リーガ＝スペイン1部リーグ）において、M!LKの山中柔太朗さんをスペシャルゲストに迎えた特別ライブ配信を実施いたします。

エル・クラシコ（伝統の一戦）と呼ばれるラ・リーガの大一番『バルセロナ vs. レアル・マドリー』が、日本時間5月11日（月）早朝に開催されます。引き分け以上でバルセロナの今季リーグ優勝が決まることでも注目される今回の一戦に合わせ、U-NEXTは特別なライブ配信を行います。

「U-NEXTサッカーパック」加入者向けに、通常版と特別版の2種類のライブ配信を実施予定。通常版では、ラ・リーガを知り尽くす実況の倉敷保雄さん、解説の小澤一郎さんのお2人による本格派の実況中継をお届けします。加えて特別版では、ラ・リーガの熱心なファンであるM!LKの山中柔太朗さんをスペシャルゲストとしてお招きします。

世界でも有数の注目度を誇る試合を一緒に観ながら、山中さんとサッカーとの関わりについて迫るパートから、本試合「エル・クラシコ」や両クラブ/注目選手を視聴者にプレゼンするパートまで、これまで欧州サッカーに触れてこなかった皆さんが存分にお楽しみいただける内容となっています。

解説には多くのサッカーファンから支持を得ており、M!LK公式YouTubeチャンネルでも山中さんと共演経験のある林陵平さんが登場。分かりやすい補足説明で、専門知識や技術、戦術について、より深く欧州サッカーを楽しめるようサポートいただきます。

山中さんは普段から欧州サッカーの中でも、ラ・リーガを熱心に観戦されています。大好きな趣味に没頭する素顔のトップアイドルと”同席”できる、究極のファンコミュニティとしてもお楽しみいただけます。ぜひこの機会にお楽しみください。

ラ・リーガやプレミアリーグの配信権を持つプラットフォームとして、U-NEXTは新規のファンを招き入れる取り組みを続け、サッカー界のさらなる発展に寄与する責任があると考えています。

従来のサッカーファンの皆さんにご満足いただくコンテンツを提供するのはもちろん、これからサッカー視聴を楽しんでみたいと思う皆さんにもよりよい機会をご提供できるよう、これからも全力を尽くしてまいります。

バルセロナ vs. レアル・マドリー 特別ライブ配信『サッカー好きすぎて滅! M!LK山中柔太朗と観るはじめてのエル・クラシコ』

【配信日時】5月11日（月）午前3:30 配信開始（午前4:00 試合開始）

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014464

【出演】スペシャルゲスト：山中柔太朗（M!LK）

MC：桑原学、解説：林陵平

『バルセロナ vs. レアル・マドリー』（通常版）

【配信日時】5月11日（月）午前3:30 配信開始（午前4:00 試合開始）

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014388

【出演】実況：倉敷保雄 解説：小澤一郎

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。